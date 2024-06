"Caren Miosga": Gäste und Thema am 9. Juni in der Doppelfolge

Am 9. Juni gibt es gleiche eine Doppelfolge von "Caren Miosga" im ARD. Doch wer sind die Gäste und was ist das Thema der aktuellen Ausgabe? Hier erfahren Sie es.

Seit Januar begrüßt Caren Miosga bei der nach ihr benannten Polittalk-Show, Gäste aus den Bereichen der Politik, Wirtschaft, Bildung, und Medien, um über ein tagesaktuelles Thema zu diskutieren. Sie löste ihre Vorgängerin und deren Sendung, " Anne Will", ab und führt seitdem durch ihre eigene Sendung als Moderatorin und Gastgeberin. Die heutige Ausgabe ist da keine Ausnahme. Auch heute sind Gäste aus den verschiedenen Branchen eingeladen und werden an einer hitzigen Diskussion teilnehmen - allerdings mit einer kleinen Änderung. Denn heute Abend wird "Caren Miosga", dem Anlass der Europawahlen entsprechend, gleich im Doppelpack gezeigt.

Sie möchten erfahren, wer heute Abend bei der Sendung zu Gast ist? Und über welches Thema genau diskutiert wird? Dann wird Ihnen dieser Artikel, alle wichtigen Informationen und Antworten geben.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 9. Juni 2024

Die Frage, mit denen sich die Gäste des heutigen Abends beschäftigen werden, ist, wie sich die Europawahlen auf die innenpolitische Situation in Deutschland auswirken werden. Welche Lehren können die regierende Ampel-Koalition und der Bundeskanzler Olaf Scholz von den Ergebnissen der Wahlen in Europa ziehen?

Während bei den letzten europäischen Wahlen noch der Klimaschutz im Mittelpunkt politischer Anliegen war, hat sich die Lage in der heutigen Zeit geändert. Heute bestimmen die Kriegsangst, die äußere und innere Sicherheit des Landes, sowie die Folgen der Migration die aktuellen Sorgen und Erwartungen der Wähler. Werden die Kräfteverhältnisse auf dem europäischen Kontinent durch einen möglichen Zuwachs an rechtspopulistischen und euroskeptischen Parteien verschoben?

Der offizielle Titel der aktuellen Ausgabe lautet "Europa hat gewählt - wohin steuert Deutschland?". Es gibt jeweils einen ersten und zweiten Teil, die jeweils nacheinander ausgestrahlt werden.

Das sind die Gäste bei "Caren Miosga" am 9. Juni 2024

Dem Anlass und Thema entsprechend sind in der aktuellen Ausgabe, Gäste aus dem Bereich der Politik eingeladen. Ihre Expertise wird zur Diskussion beitragen. Natürlich ist auch die Moderatorin Caren Miosga mit dabei. Hier stellen wir Ihnen die eingeladenen Gäste in einer Übersicht vor:

Kevin Kühnert ( SPD ): Seit 2021 ist Kevin Kühnert , der Generalsekretär der SPD und leitet den Wahlkampf für die Europawahl . Im aktuellen Wahlkampf setzt die SPD auf Frieden, Demokratie und eine Abgrenzung von rechten Parteien.

Seit 2021 ist , der Generalsekretär der und leitet den für die . Im aktuellen setzt die auf Frieden, Demokratie und eine Abgrenzung von rechten Parteien. Jens Spahn ( CDU ): Jens Spahn ist der stellvertretende Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion . Er rechnet damit, dass die Wahlergebnisse, Europa "so konservativ und rechts der Mitte" aufstellen werden wie seit langem nicht mehr.

ist der stellvertretende Vorsitzender der . Er rechnet damit, dass die Wahlergebnisse, "so konservativ und rechts der Mitte" aufstellen werden wie seit langem nicht mehr. Melanie Amann : Seit 2013 arbeitet Melanie Amann beim " SPIEGEL " und ist aktuell die stellvertretende Chefredakteurin. In der Sendung wird sie den möglichen Rechtsruck der Wahlergebnisse in Europa kommentieren.

Seit 2013 arbeitet beim " " und ist aktuell die stellvertretende Chefredakteurin. In der Sendung wird sie den möglichen Rechtsruck der Wahlergebnisse in kommentieren. Jürgen Trittin ( Bündnis 90/Die Grünen ): Herr Trittin fungierte von 1998 bis 2005 als Bundesumweltminister und saß für das Bündnis 90/Die Grünen über 25 Jahre im Bundestag . Bezüglich der Wahlen befürchtet er einen Rechtsruck in Europa .

"Caren Miosga": Die Übertragung der Polittalk-Sendung

Die Polittalk-Sendung ist seit Anfang des Jahres Teil des Sonntagsabends der ARD und wird daher auch in dieser Woche am selben Tag übertragen. Allerdings gibt es in dieser Woche einige Änderungen im Ablauf, da gleich zwei Teile ausgestrahlt werden. Die Sendung wird bereits um 20.40 Uhr losgehen, anders als üblich um 21.45 Uhr. Hier finden Sie die Sendezeiten auf einen Blick:

" Caren Miosga " - " Europa hat gewählt - wohin steuert Deutschland ? (Teil 1)" am 9. Juni ab 20.40 Uhr, ARD

am 9. Juni ab 20.40 Uhr, " Caren Miosga " - " Europa hat gewählt - wohin steuert Deutschland ? (Teil 2)" am 9. Juni ab 21.40 Uhr, ARD

Wiederholung von der aktuellen Folge von "Caren Miosga"

Falls Sie die Sendung verpassen, haben Sie dennoch die Möglichkeit, die Ausgabe im linearen Fernsehen in der Wiederholung zu sehen. Allerdings werden die zwei Wiederholungen nach Mitternacht ausgetragen. Außerdem können Sie alle Ausgaben von "Caren Miosga" in der Mediathek der ARD sehen. Hier klären wir Sie zu den Terminen und Zeiten der Wiederholungen auf:

" Caren Miosga " - " Europa hat gewählt - wohin steuert Deutschland ? (Teil 1 & 2) " am 10. Juni ab 1 Uhr, NDR

am 10. Juni ab 1 Uhr, " Caren Miosga " - " Europa hat gewählt - wohin steuert Deutschland ? (Teil 1 & 2)" am 11. Juni ab 00.40 Uhr, 3sat

Die nächsten Sendetermine von "Caren Miosga"

Auch die nächsten Ausgaben der Sendung werden sonntags im Ersten ausgetragen werden - es sei denn, die Sendung wird ausfallen müssen oder der Ablauf des Senders ändert sich. Die voraussichtlichen Termine sehen folgendermaßen aus: