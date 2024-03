"Caren Miosga" am 10. März 2024: Diese Gäste diskutieren über Putins Krieg und Deutschlands Rolle

Bei Caren Miosga in der Show geht es heute Abend wieder um aktuelle politische Debatten. Was ist das Thema? Welche Gäste sind eingeladen? Das erfahren Sie hier.

Seit dem Beginn dieses Jahres hat Caren Miosga den begehrten Sendeplatz von " Anne Will" übernommen. Wie ihre Vorgängerin führt die ehemalige Tagesschau-Moderatorin Diskussionen mit ihren Gästen über die aktuellen politischen Themen aus Deutschland und der Welt. Die Runde besteht in der Regel aus Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hier erhalten Sie alle Informationen zur heutigen Ausgabe am Sonntag, dem 10. März 2024.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 10. März 2024

In der Ausgabe vom 10. März der Talkshow steht das Thema "Putins Krieg und Deutschlands Rolle" im Fokus. Kaum ein Amtsvorgänger im Auswärtigen Amt hatte wohl einen anspruchsvolleren Start: Annalena Baerbock wurde kaum als Bundesministerin vereidigt, als kurz darauf der russische Angriffskrieg auf die Ukraine Europa erschütterte. Die Frage, ob es ihr gelingt, Deutschlands Einfluss zur Beendigung der aktuellen Krisen und Kriege zu nutzen und wann die Grenzen der Diplomatie erreicht sind, steht im Raum.

In der Sendung werden Caren Miosga und ihre Gäste darüber diskutieren, wie Deutschland in einer Welt, in der traditionelle Bündnisse infrage gestellt werden, seine Rolle finden kann. Ebenso wird erörtert, wie es seiner Verantwortung für die Sicherheit Europas gerecht werden kann. Besonders der Tatsache geschuldet, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Zudem stellt Caren Miosga der eingeladenen Außenministerin Baerbock die Frage: "Wie undiplomatisch können Sie sein, Frau Baerbock?"

Gäste bei "Caren Miosga" heute am 10. März 2024

Um diesen Fragen nachzugehen und sie zu beantworten, hat Caren Miosga erneut drei Gäste in ihr Studio eingeladen. Folgende Gästen sind in der heutigen Sendung:

Annalena Baerbock : Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock ( Bündnis 90/Die Grünen ) warnt vor Russlands Versuch, Europa zu spalten. Nach dem Angriff auf die Ukraine mussten sie und ihre Partei grundlegende Prinzipien wie die Forderung nach einem Abzug amerikanischer Atomwaffen überdenken. Baerbock erläutert die aktuellen Bemühungen der deutschen Bundesregierung , die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen.

Michael Thumann : Der Journalist und Leiter des Moskauer Büros der Wochenzeitung " DIE ZEIT " analysiert die russische Sicht auf deutsche Diplomatie und den Ukraine-Konflikt. Er fordert ein entschlosseneres Vorgehen des Westens in der Unterstützung für die Ukraine und skizziert mögliche Szenarien für Europa bei einer neuerlichen Präsidentschaft von Donald Trump in den USA .

Minna Ålander : Die Sicherheitsexpertin vom Finnish Institute of International Affairs (FIIA) in Helsinki hat zehn Jahre in Deutschland gelebt und für die Stiftung Politik und Wissenschaft (SWP) geforscht. Sie diskutiert den internationalen Blick auf die Bundesregierung und ihre Unterstützung für die Ukraine sowie Finnlands Umgang mit der Bedrohung durch Putin als direkter Nachbar.

Übertragung und Sendetermine von "Caren Miosga" am 10. März 2024

Die Talkshow mit der ehemaligen Tagesschau-Moderatorin Caren Miosga wird wie immer einmal pro Woche am Sonntagabend ausgestrahlt. Die heutige Sendung beginnt um 21.45 Uhr im Ersten. Hier ist der Termin für die nächste Sendung:

17. März 2024, 21.45 Uhr, Das Erste (Folge 7)

"Caren Miosga" am 10.3.24: Wiederholung im TV und Stream

Wer eine Folge der Talkshow verpasst hat, kann die Wiederholung sowohl im linearen TV-Programm als auch in der ARD-Mediathek sehen. In der Mediathek findet man nicht nur die aktuelle Ausgabe von "Caren Miosga" sondern auch viele weitere Aufzeichnungen von diversen Talkshows. Auch im Fernsehen gibt es eine offizielle Wiederholung. Diese läuft am 11. März 2024 um 3.00 Uhr im Ersten.