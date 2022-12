Catrin Heyne raus bei "Promi Big Brother" 2022: Der Traum von einer TV-Karriere ausgeträumt?

Catrin Heyne zog als Neuzugang bei "Promi Big Brother" 2022 ein. Jetzt ist die "Goodbye-Deutschland"-Auswanderin raus aus dem Container. Wir stellen die mittlerweile ausgeschiedene 38-Jährige im Porträt für Sie vor.

Nach dem freiwilligen Ausscheiden des selbsternannten Beinahe-Gewinners Jeremy Fragrance aus dem "Promi Big Brother"-Container hat Sat.1 einen WG-Nachzug aus dem Ärmel des Trash-TVs gezaubert: Es ist die "Goodbye-Deutschland"- Auswanderin Catrin Heyne. Sie hat für einige Sendetermine der zehnten Staffel von "Promi Big Brother" 2022 den bisherigen PromiBB-Kandidaten Gesellschaft geleistet.

Doch wer ist die "Powerfrau", die VOX-Zuschauern wenn überhaupt bisher nur als TV-Auswanderin mit Faible für Mittelmeer-Bräune und große Brüste bekannt sein sollte? Wir erzählen Ihnen hier, was die gebürtige Sächsin beruflich macht, was ihre Ziele sind und was über ihr Privatleben bekannt ist.

Wer ist die Kandidatin von "Promi Big Brother" 2022? Catrin Heyne im Steckbrief

Name: Catrin Heyne

Beruf: Geschäftsführerin von elf Sonnenstudios

Geburtsort: Sachsen

Geburtstag: 4. Mai 1984

Sternzeichen: Stier

Geschlecht: weiblich

Ehemann: Marco Heyne

Haarfarbe: blond

Catrin Heyne als Auswanderin bei "Goodbye Deutschland"

Die ausgebildete Zahnartzhelferin Catrin Heyne hat ihren ersten Fernseh-Auftritt beim Privatsender VOX und dem bekannten Format "Goodbye Deutschland". Zusammen mit ihrem damaligen Freund und Jetzt-Ehemann Marco Heyne wanderte sie 2012 vor laufenden Kameras aus ihrer sächsischen Heimat in die Schweiz aus, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Das Projekt gestaltete sich zunächst schleppend. So musste Heyne die ersten drei Jahre als Kassiererin bei einem Supermarkt-Discounter arbeiten.

Catrin Heyne - ihr Alltag und Einstieg ins Solarium-Geschäft

Doch sie schuftete sich hoch, stieg irgendwann in der Schweiz ins Solarium-Geschäft ein und ist mittlerweile Geschäftsführerin eines regelrechten Sonnenstudio-Imperiums, das aus elf Filialen besteht.

Ihr Alltag verläuft demnach einigermaßen hochtourig. Laut Sat.1 steht sie jeden Morgen um 5 Uhr auf, macht sich eine Stunde lang fertig, verlässt um 6.30 das Haus – "natürlich nie ungeschminkt", und hält sich überdies mit 60 Arbeitsstunden die Woche ganz schön auf Trapp.

Außerdem soll die gebürtige Sächsin hochdiszipliniert sein, was die eigene Körperpflege angeht. So stehen bei Heyne regelmäßige Gym-Besuche und strenge Diäten auf dem Programm. Das alles dient insgeheim womöglich noch einem ganz anderen Zweck, einer Vorbereitung für Heynes großen Lebenstraum.

Catrin Heyne und ihr Traum von einer Karriere im TV

Denn Catrin Heyses eigentlicher Drang gilt dem Rampenlicht. Hier möchte sie sich mit ihrer wahren Persönlichkeit zeigen: "Ich will bekannt werden, ich will, dass jeder irgendwann mal weiß, wer ist diese Heyne ist," wie sie einmal ihrem Haus-Sender VOX trotzig verriet.

Das Echo der Medienbranche allerdings stand diesem Wunsch zunächst verhalten gegenüber. Neben der "Goodbye Deutschland"-Doku schafft sie es erst einmal in die Flimmerkiste, und zwar beim selben Sender 2019 in die TV-Reportage "Pia – aus nächster Nähe". Dabei wurde Heyne bei einer großen persönlichen Entscheidung - einer Brustvergrößerung - von Kameras begleitet, die so lange nicht von ihrer Seite wichen, bis „Hanni und Nanni“ ihre gewünschte Größe hatten.

Doch Catrin Heyne will weit höher hinaus, träumt zuweilen davon, im Mittelpunkt einer eigenen Doku-Soap zu stehen, auf dem Cover von Zeitschriften zu strahlen und über rote Teppiche zu stolzieren. Kurzum: Sie will berühmt werden.

Partner und Kinder: Wie tickt Catrin Heyne privat?

Neben ihren beruflichen Träumen wünscht sich Heyne ein Eigenheim mit ihrem Traummann Marco Heyne und, wenn es nach ihr geht, auch Kinder. Ihr Ehemann und Partner, der im Schichtdienst sieben Tage die Woche malocht, trägt derweil kaum weniger dazu bei, sich das gemeinsame Leben in der Schweiz leisten zu können. Er ist ihre wichtigste Stütze im Leben und soll sie auffangen, wenn " Promi Big Brother" 2022 ein jähes Ende nehmen sollte.

Doch daran denkt die 38-Jährige längst noch nicht. Sie möchte sich stattdessen bei der Übertragung von "Promi Big Brother" 2022 mit einer Authentizitäts- und Charmeoffensive in die Herzen der Zuschauer "containern" und endlich ihren Traum vom TV-Sternchen verwirklichen.

Was es für Heyne bedeutet, sich zu öffnen und von einer ganz anderen Seite zu zeigen, stellte sie in einem Interview vorab mit Sat.1 klar: "Es ist mein Ziel, dass man die Heyne endlich mal ohne Filter und ohne Kleister im Gesicht sieht. Ich will einfach zeigen, wer ist Catrin Heyne und dazu gehört es auch, ungeschminkt zu sein."