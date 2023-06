"Charming Boys" 2023: Das sind die Kandidaten in Staffel 1 der Dating-Show

Bei der neuen Gay-Dating-Show "Charming Boys" gehen 17 Kandidaten auf Partnersuche. Wir stellen Ihnen die Single-Männer der ersten Staffel vor.

Auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ startet mit "Charming Boys" ein neues Format. Das Spin-Off der Gay-Dating-Show " Prince Charming" lädt 17 Single-Männer in eine Villa unter der thailändischen Sonne ein, wobei zahlreiche Kandidaten zuvor bei "Prince Charming" dabei waren - einige neue Gesichter sind aber auch mit dabei. Auf der Suche nach ihrem Traummann lernen sich die Kandidaten kennen und kommen sich näher.

Oberste Maxime ist es, stets im Rahmen der Gentlemen’s Night eine Krawatte zu erhalten. Ist dies nicht der Fall und ein "Charming Boy" kein Teil eines Couples, so bedeutet dies das Aus und die Rückreise nach Deutschland. Das Couple, das bis zum Ende der Staffel übrig bleibt, geht im Optimalfall nicht nur mit einer neuen Partnerschaft, sondern auch mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro nach Hause.

Die 17 Männer der ersten Staffel von "Charming Boys" ziehen peu à peu in die thailändische Villa ein. Wir stellen Ihnen sämtliche "Charming-Allstars" und Newcomer vor, die in Staffel 1 der neuen Gay-Dating-Show zu sehen seien werden.

"Charming Boys" 2023: Das sind die Kandidaten von Staffel 1 der Dating-Show

Gemäß der Sendetermine und dem Start von "Charming Boys" 2023 werden ab dem 15. Juni im Laufe der ersten Staffel 17 Männer zu sehen sein. Wir stellen Ihnen die Kandidaten kurz vor:

Aaron

Aaron Foto: RTL / Markus Hertrich

Aaron ist 28 Jahre alt und kommt aus Köln. Als "Charming-Allstar" war er bereits in Staffel 1 von "Prince Charming" zu sehen. Der Content Creator und Reality-Darsteller ist seit fünf Jahren Single und ist ein großer Fan der Sängerin Taylor Swift.

Basti

Basti Foto: RTL / Markus Hertrich

Basti ist Student und 23 Jahre alt. Er konnte die 4. Staffel von "Prince Charming" für sich entscheiden, wobei sich daraus jedoch keine langfristige Beziehung ergab. Ähnlich wie in seinem privaten Leben wird Basti auch bei "Charming Boys" 2023 seinem Lebensmotto folgen, nicht alles zu ernst zu nehmen.

Gino

Gino Foto: RTL / Markus Hertrich

Der 35-jährige Gino war als Reality-Star und Fashion Queen bereits in Staffel 2 von "Prince Charming" zu sehen. Aufmerksamkeit erregte er dabei vor allem durch das Lästern und einem Sturz in den Villa-Pool. Gino gibt zudem an, einen Ordnungsfetisch zu haben.

Jan

Jan Foto: RTL / Markus Hertrich

Jan ist 28 Jahre alt und von Beruf Lehrer. Der Wiener trat als "Charming-Alllstar" bereits in Staffel 3 in Erscheinung. Seit mittlerweile drei Jahren ist Jan nun Single und glaubt sehr stark an das Prinzip von Karma.

Jan Maik

Jan Maik Foto: RTL / Markus Hertrich

Jan Maik ist 33 Jahre alt und war in Staffel 2 von "Prince Charming" zu sehen. Der Schweizer Senior Manager beschreibt sich selbst als Abenteuerlustig und energiegeladen.

Kevin

Kevin Foto: RTL / Markus Hertrich

Kevin ist 33 Jahre alt und war bei Staffel 3 von "Prince Charming" dabei. Er arbeitet als Branch Supervisor und nimmt genauso wie damals auch heute kein Blatt vor den Mund. Nachts schlafen stets seine Hündinnen Luna und Akira mit in seinem Bett.

Martin

Martin Foto: RTL / Markus Hertrich

Der Hamburger ist seit einem Jahr Single und arbeitet unter anderem als Entrepreneur, Influencer und TV-Persönlichkeit. Der "Charming-Allstar" war bereits in der Auftakt-Staffel von "Prince Charming" dabei. Sein Promi-Crush ist Jason Statham.

Maurice

Maurice Foto: RTL / Markus Hertrich

Der "Prince-Charming"-Gewinner von Staffel 3 hat zu seinem damaligen Partner keinen Kontakt mehr. Privat ist der 24-jährige Marketing Manager in Köln. Seiner Ansicht nach ist der richtige Partner noch nicht in sein Leben getreten.

Philippe

Philippe Foto: RTL / Markus Hertrich

Der Belgier ist Unternehmer und war in Staffel 4 von "Prince Charming" zu sehen. Dabei machte er unter anderem durch seine esoterischen Zeremonien auf sich aufmerksam. Für ihn gehört ein Bier nach der Yoga-Session dazu.

Tim

Tim Foto: RTL / Markus Hertrich

Tim belegte den 2. Platz bei der 4. Staffel von "Prince Charming". Der Social Media Manager aus der Schweiz ist seit zweieinhalb Jahren Single und dreht am liebsten Videos, wenn er nicht gerade etwas für seine Fitness tut.

Leon

Leon Foto: RTL / Markus Hertrich

Leon ist einer der Newcomer und arbeitet sowohl als Hair- & Make-up-Artist, aber auch als Model. Der 28-jährige beschreibt sich als optimistisch und weltoffen. Seine Schwäche liegt bei einem guten Drink.

Lukas

Lukas Foto: RTL / Markus Hertrich

Lukas ist 23 Jahre alt und arbeitet als Finanzberater in Hamburg. Besonders muskulöse und südländische Männer sind sein Geschmack. Das größte Vorbild für ihn ist sein Vater.

Nik

Nik Foto: RTL / Markus Hertrich

Nik ist Key Account Manager in Berlin. Der 31-jährige liebt die Gesellschaft von anderen Menschen. Für ihn ist seine Mutter die herzlichste Person auf der Welt und somit auch sein größtes Vorbild.

Pitzi

Pitzi Foto: RTL / Markus Hertrich

Der Hair & Make-up Artist lebt in Hamburg und ist seit einem Jahr Single. Da er sein ganzes Leben lang in einer Beziehung war, ist es für ihn momentan kein Problem, keinen Partner zu haben. Sein Promi-Crush ist Kameron Michaels.

Rudi

Rudi Foto: RTL / Markus Hertrich

Rudi lebt in Berlin und ist Personal Trainer sowie Tänzer. Der Promi-Crush des 36-jährigen ist Matt Bomer. Wie weit er bei den anderen Männern von "Charming Boys" gehen wird, das hält er sich offen.

Sebastian

Sebastian Foto: RTL / Markus Hertrich

Der Hauptstädter hat den Spitznamen Wolle und ist seit eineinhalb Jahren Single. Er arbeitet als Senior Projektmanager & Entrepreneur und hat neben anderen Promi-Crushs eine Schwäche für George Clooney.

Vladi

Vladi Foto: RTL / Markus Hertrich

Vladi lebt in Köln und ist 36 Jahre alt. Seit fünf Jahren ist der Künstler Single, wobei er angibt, keinen speziellen Typ zu haben. Ein spezielle Affinität hat er für Dialekte, da er auch selber mehrere spricht.