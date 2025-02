ESC-Vorentscheid 2025: Wer singt für Deutschland? Alle 24 Kandidaten vorgestellt

Am 17. Mai 2025 findet das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Basel statt. Deutschland wählt seinen Beitrag über die neue Casting-Show „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“, die Stefan Raab nach langer TV-Pause in Zusammenarbeit mit RTL und der ARD organisiert. In vier Shows wird entschieden, wer das Ticket für den ESC erhält. Der erste der Sendetermine von „Chefsache ESC 2025“ ist am 14. Februar, das Finale findet am 1. März statt.

Deutschland hatte in den vergangenen Jahren häufig Schwierigkeiten, gute Platzierungen zu erreichen. In den letzten Jahren fand sich der deutsche Beitrag meist auf den hinteren Plätzen wieder. Unter Stefan Raabs Einfluss verliefen die deutschen ESC-Teilnahmen in der Vergangenheit erfolgreicher. Kandidaten wie Guildo Horn, Stefan Raab selbst und Lena Meyer-Landrut erreichten mit ihren Songs große Aufmerksamkeit, Lena gewann 2010 sogar den ESC.

Ob sich an Deutschlands Abschneiden durch Raabs erneutes Engagement etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Hier im Artikel stellen wir alle 24 potenziellen Künstlerinnen und Künstler vor.

„ESC 2025“ Deutschland: Vorentscheid – Wie läuft die Show ab?

Insgesamt 24 Acts wurden aus über 3200 Bewerbungen ausgewählt. Die ersten beiden Shows präsentieren jeweils zwölf Künstlerinnen, Künstler oder Bands. Im Halbfinale treten 14 Acts an, welche erstmals ihre potenziellen ESC-Songs präsentieren. In den ersten drei Shows entscheidet eine Jury um Stefan Raab, Yvonne Catterfeld und Elton über das Weiterkommen. Erst im Finale am 1. März liegt die Entscheidung beim Publikum.

„ESC 2025“: Erste Show am 14. Februar 2025 - Welche Künstler treten auf?

Abor & Tynna

Icon Vergrößern Abor & Tynna Foto: Linh n Guyen/ RTL Icon Schließen Schließen Abor & Tynna Foto: Linh n Guyen/ RTL

Abor & Tynna sind ein Geschwister-Duo aus Wien, das Pop, Hip-Hop und elektronische Musik verbindet. Ihr Vater, ein Cellist bei den Wiener Philharmonikern, prägte sie musikalisch von klein auf. Sie standen bereits als Support-Act für Nina Chuba auf der Bühne.

Benjamin Braatz

Icon Vergrößern Benjamin Braatz Foto: Joel/ RTL Icon Schließen Schließen Benjamin Braatz Foto: Joel/ RTL

Benjamin Braatz ist ein 24-jähriger Popmusiker aus Hagen. Er studiert Komposition für Popmusik und wurde von Künstlern wie den Beatles, Elton John und Queen beeinflusst. Mit 15 Jahren begann er Gitarre zu spielen und hat seither über 100 Songs geschrieben.

Cage

Icon Vergrößern CAGE Foto: Nekame Klasohm/ RTL Icon Schließen Schließen CAGE Foto: Nekame Klasohm/ RTL

Cage ist eine 30-jährige Musikerin aus Köln, die sich im Bereich Soul, R’n‘B und Alternative Pop bewegt. Ihre musikalische Reise begann im Musicalchor und am Klavier. Heute ist sie als Independent-Künstlerin bekannt und steht für Authentizität und künstlerische Freiheit.

Chase

Icon Vergrößern Chase Foto: Vanessa Melzer/ RTL Icon Schließen Schließen Chase Foto: Vanessa Melzer/ RTL

Chase ist ein 34-jähriger Sänger aus Hamburg, der Pop und R’n’B kombiniert. Neben seiner Musikkarriere arbeitet er als Consultant und Barista. Bekannt als „The Singing Barista“, hat er sich eine internationale Community aufgebaut und sieht den ESC als Chance, Kulturen durch Musik zu verbinden.

COSBY

Icon Vergrößern COSBY Foto: Jessica Romero Walter/ RTL Icon Schließen Schließen COSBY Foto: Jessica Romero Walter/ RTL

COSBY ist eine Alternative-Pop-Band aus München, die elektronische Einflüsse in ihre Musik integriert. Seit 2014 stehen sie auf internationalen Bühnen und haben vier Studioalben veröffentlicht. Neben eigener Musik schreiben sie auch für andere Künstler, darunter Malik Harris.

Enny-Mae x Paradigm

Icon Vergrößern Enny-Mae x PARADIGM Foto: Cansu Kuscu/ RTL Icon Schließen Schließen Enny-Mae x PARADIGM Foto: Cansu Kuscu/ RTL

Enny-Mae x Paradigm ist eine 22-jährige Sängerin aus Berlin, die sich mit Pop- und Elektronik-Sound einen Namen gemacht hat. Bereits als Kind begann sie mit dem Songwriting. Gemeinsam mit dem erfolgreichen Produzenten-Duo Paradigm will sie den Sprung zum ESC 2025 schaffen.

Equa Tu

Icon Vergrößern Equa Tu Foto: Lars Dargel/ RTL Icon Schließen Schließen Equa Tu Foto: Lars Dargel/ RTL

Equa Tu ist ein 28-jähriger Musiker aus Münster, der Rap, Pop und Reggae verbindet. Er begann mit Freestyle-Battles auf dem Schulhof und hat sich mittlerweile einen Namen mit energiegeladenen Live-Auftritten und gesellschaftskritischen Texten gemacht.

FANNIE

Icon Vergrößern FANNIE Foto: Silvio Panosetti/ RTL Icon Schließen Schließen FANNIE Foto: Silvio Panosetti/ RTL

FANNIE ist eine 42-jährige Sängerin aus Berlin, die emotionale Popmusik schreibt. Sie hatte bereits Erfolge mit Songs wie „Easy“ (feat. Sido) und setzt sich für mehr Sichtbarkeit älterer Künstlerinnen in der Musikbranche ein.

Feuerschwanz

Icon Vergrößern Feuerschwanz Foto: Stefan Heilemann/ RTL Icon Schließen Schließen Feuerschwanz Foto: Stefan Heilemann/ RTL

Feuerschwanz ist eine Mittelalter-Rock-Band aus Nürnberg, die Rock, Heavy Metal und Folk-Rock kombiniert. Seit 2004 begeistern sie mit energiegeladenen Shows und humorvollen Texten. Ihre Alben sind teilweise bis an die Spitze der deutschen Charts gelangt.

Janine

Icon Vergrößern Janine Foto: RTL Icon Schließen Schließen Janine Foto: RTL

Janine ist eine 25-jährige Künstlerin aus Berlin, die Pop und Indie miteinander verbindet. Ihre Musik erzählt von den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Nach einer Weltreise entschied sie sich, ihre Leidenschaft für die Musik öffentlich zu verfolgen.

Jonathan Henrich

Icon Vergrößern Jonathan Henrich Foto: Beba Lindhorst/ RTL Icon Schließen Schließen Jonathan Henrich Foto: Beba Lindhorst/ RTL

Jonathan Henrich ist ein 24-jähriger Indie-Pop-Musiker aus Köln. Er ist Pianist und hat am renommierten Berklee College of Music in Boston studiert. Als einer der erfolgreichsten deutschen TikTok-Music-Streamer möchte er nun auch auf der ESC-Bühne überzeugen.

JULIKA

Icon Vergrößern JULIKA Foto: Thomas Quack/ RTL Icon Schließen Schließen JULIKA Foto: Thomas Quack/ RTL

JULIKA ist eine 23-jährige Singer-Songwriterin aus Düsseldorf, die Popmusik macht. Sie stammt aus einer musikalischen Familie und begann mit neun Jahren, eigene Songs zu schreiben. Mit mehr als 350 Live-Auftritten hat sie bereits große Bühnenerfahrung gesammelt.

„ESC 2025“: Zweite Show am 15. Februar 2025 - Welche Kandidaten sind dabei?

ADINA

Icon Vergrößern ADINA Foto: Simon Stöckl/ RTL Icon Schließen Schließen ADINA Foto: Simon Stöckl/ RTL

ADINA ist eine 26-jährige Sängerin aus Heidelberg, die Popmusik macht. Sie begann mit vier Jahren Geige zu spielen und hat an internationalen Musikwettbewerben teilgenommen. Sie hat bereits ein Album unter der Leitung eines „Söhne Mannheims“-Musikers veröffentlicht.

Cloudy June

Icon Vergrößern Cloudy June Foto: Cansu Kuscu/ RTL Icon Schließen Schließen Cloudy June Foto: Cansu Kuscu/ RTL

Cloudy June ist eine 26-jährige Musikerin aus Berlin mit kubanischen Wurzeln. Sie startete in einer Metal-Band, bevor sie zum Alternative Pop wechselte. Mit ehrlichen Texten und zeitgemäßen Melodien hat sie sich europaweit eine Fangemeinde aufgebaut.

From Fall to Spring

Icon Vergrößern From Fall to Spring Foto: Marcus Ulbrich/ RTL Icon Schließen Schließen From Fall to Spring Foto: Marcus Ulbrich/ RTL

From Fall to Spring ist eine Rockband aus dem Saarland, die moderne Rockelemente mit elektronischen Einflüssen kombiniert. Sie haben bereits eine erfolgreiche Europa-Tour absolviert und wollen nun mit voller Energie auf der ESC-Bühne überzeugen.

JALN

Icon Vergrößern JALN Foto: Sonja Lipke/ RTL Icon Schließen Schließen JALN Foto: Sonja Lipke/ RTL

JALN ist ein 23-jähriger Sänger aus Köln, der deutschen Pop mit souligen Elementen verbindet. Er stammt aus einem musikalischen Elternhaus und hat sich mit Songs wie „Moonlight Mood“ als aufstrebender Newcomer etabliert.

LEONORA

Icon Vergrößern LEONORA Foto: Arno Geister/ RTL Icon Schließen Schließen LEONORA Foto: Arno Geister/ RTL

LEONORA ist eine 24-jährige Sängerin aus Köln, die Pop, Funk, Soul und Disco verbindet. Ihre energiegeladenen Songs haben ihr Auftritte auf Festivals und CSD-Paraden eingebracht.

LYZA

Icon Vergrößern LYZA Foto: Catherine Lav/ RTL Icon Schließen Schließen LYZA Foto: Catherine Lav/ RTL

LYZA ist eine 23-jährige Musikerin aus Berlin, die durch ein virales TikTok-Video bekannt wurde. Mit ihrer gefühlvollen Popmusik hat sie sich eine Millionenreichweite aufgebaut.

Moss Kena

Icon Vergrößern Moss Kena Foto: Tam Brown/ RTL Icon Schließen Schließen Moss Kena Foto: Tam Brown/ RTL

Moss Kena ist ein 27-jähriger britischer Sänger aus Berlin, der bereits mit internationalen Künstlern zusammengearbeitet hat. Mit Songs wie „Fireworks“ hatte er bereits Nummer-1-Hits in Deutschland und Italien.

NI-KA

Icon Vergrößern NI-KA Foto: Üzeyir Fatih Kaya/ RTL Icon Schließen Schließen NI-KA Foto: Üzeyir Fatih Kaya/ RTL

NI-KA ist eine 25-jährige Künstlerin aus Frankfurt, die Neo-Soul, Soul und R’n’B kombiniert. Ihre ausdrucksstarke Live-Performance und ehrlichen Texte prägen ihren Stil.

Noah Levi

Icon Vergrößern Noah Levi Foto: Noah Heupel/ RTL Icon Schließen Schließen Noah Levi Foto: Noah Heupel/ RTL

Noah Levi ist ein 23-jähriger Berliner Sänger, der mit 13 Jahren „The Voice Kids“ gewann. Heute ist er als Pop- und Soul-Künstler etabliert und arbeitet mit namhaften Künstlern zusammen.

Parallel

Icon Vergrößern Parallel Foto: Christian Blanck/ RTL Icon Schließen Schließen Parallel Foto: Christian Blanck/ RTL

Parallel ist ein Pop-Duo aus Stuttgart, das mit Straßenmusik begann. Seit über zehn Jahren schreiben sie eigene Songs und standen bereits mit Stars wie James Blunt auf der Bühne.

The Great Leslie

Icon Vergrößern The Great Leslie Foto: Kevin Le/ RTL Icon Schließen Schließen The Great Leslie Foto: Kevin Le/ RTL

The Great Leslie ist eine britisch-deutsche Indie-Rock-Band, die mit Franz Ferdinand und James Blunt gespielt hat. Sie haben schon mehr als 200 Live-Auftritte performt.

Vincent Varus

Icon Vergrößern Vincent Varus Foto: Fabio Jock/ RTL Icon Schließen Schließen Vincent Varus Foto: Fabio Jock/ RTL

Vincent Varus ist ein 26-jähriger Singer-Songwriter aus Stuttgart, der mit eingängigen Popmelodien und einer bereits großen Streaming-Reichweite überzeugt.