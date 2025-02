„Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ Sendetermine und Übertragung des ESC-Vorentscheids

Der Eurovision Song Contest, kurz ESC, findet im Mai 2025 in Basel statt. Es handelt sich bereits um die 69. Ausgabe des musikalischen Wettbewerbs, der seit jeher traditionell im Heimatland des Vorjahressiegers oder der Vorjahressiegerin ausgetragen wird. Den ESC 2024 gewann Nemo aus der Schweiz mit dem Titel „The Code“. Für Deutschland trat damals der Sänger Isaak an - mit seinem Song „Always on the Run“ belegte er schlussendlich den zwölften Platz.

Wer singt beim ESC 2025 für Deutschland? Das soll im Rahmen des Vorentscheids „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ ermittelt werden. In Zusammenarbeit mit RTL und der ARD suchen Stefan Raab und seine Jury nach den besten Musik-Acts. Insgesamt 24 Künstlerinnen und Künstler sind mit dabei. Mehrere Gesangsrunden und Song-Disziplinen entscheiden darüber, wer am Ende für Deutschland beim ESC antreten wird.

Wie lauten die Sendetermine von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Wer sitzt neben Stefan Raab in der Jury? Wer moderiert? Antworten auf diese Fragen sowie alle weiteren Infos rund um den deutschen ESC-Vorentscheid gibt es hier.

„Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“: Das sind die Sendetermine

„Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ wird in drei Primetime-Liveshows sowie einem Live-Finale ausgestrahlt. Die Übertragung übernehmen RTL und die ARD. Letzterer Sender strahlt die Finalshow aus. Im großen Finale am 1. März küren die Zuschauerinnen und Zuschauer den Gewinner-Act und bestimmen somit selbst, wer Deutschland in Basel vertritt. Hier einmal die Sendetermine des ESC-Vorentscheids im Überblick:

Freitag, 14. Februar 2025 ab 20.15 Uhr bei RTL

Samstag, 15. Februar 2025 ab 20.15 Uhr bei RTL

Samstag, 22. Februar 2025 ab 20.15 Uhr bei RTL

Samstag, 01. März 2025 ab 20.15 Uhr in der ARD

Übertragung von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ im TV und Stream

Wie bereits erwähnt, obliegt die Übertragung des deutschen Vorentscheids den Sendern RTL und ARD. Dementsprechend gibt es alle vier Liveshows kostenlos im linearen TV zu sehen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die einzelnen Ausgaben von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ online im Stream zu verfolgen, nämlich über die Streaming-Plattform RTL+ und die ARD-Mediathek. Der Zugriff auf die ARD-Mediathek kostet Sie nichts, um RTL+ nutzen zu können, benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Aktuell ist das RTL Plus Basic-Abo für 5,99 Euro pro Monat zu haben.

Die Jury von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“

Icon Vergrößern Stefan Raab sitzt in der Jury von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“. Foto: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Icon Schließen Schließen Stefan Raab sitzt in der Jury von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“. Foto: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Neben Stefan Raab sitzen noch zwei weitere Experten in der Jury von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“: Mit dabei sind auch Entertainer Elton und Sängerin Yvonne Catterfeld. Ersterer war beim Eurovision Song Contest 2023 für die Verkündung der deutschen Jurypunkte zuständig. „Ich bin ein großer ESC-Fan und habe ja auch schon für Deutschland die Punkte verteilt. Nun ist es natürlich eine riesige Ehre, Teil dieser hochkarätig besetzten Jury sein zu dürfen“, wird der 53-Jährige von RTL zitiert.

Yvonne Catterfeld ist derweil nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin und Jurorin von „The Voice of Germany“ bekannt. „Ich freue mich über jede Show, die Musik und im besten Sinne Livemusik als auch Qualität in den Vordergrund stellt. Es gibt so viele außergewöhnliche Musiker und Musikerinnen, die es verdient haben, gehört zu werden. Diese Show ist eine riesige Chance für all diese vielversprechenden Talente, im idealen Fall über Deutschlands Grenzen hinaus“, so die Musikerin über „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“.

„Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“: Wer moderiert den deutschen Vorentscheid?

Icon Vergrößern Barbara Schöneberger übernimmt die Moderation von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“. Foto: NDR / Claudia Timmann Icon Schließen Schließen Barbara Schöneberger übernimmt die Moderation von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“. Foto: NDR / Claudia Timmann

Als Moderatorin des deutschen ESC-Vorentscheids ist in allen vier Liveshows Barbara Schöneberger dabei. Die 50-Jährige ist auch als Entertainerin, Schauspielerin und Sängerin tätig und hat selbst schon mehrere Alben veröffentlicht. Seit 2015 verkündet sie die deutschen Punkte für den Eurovision Song Contest, nur 2023 übernahm dies Elton. Bereits im Jahr zuvor moderierte Schöneberger erstmals den deutschen Vorentscheid, den sie mit Ausnahme von 2018 (andere Moderatoren), 2020 und 2021 (interne Auswahl) seitdem regelmäßig moderiert. Darüber hinaus führt sie jährlich durch das deutsche Rahmenprogramm der ARD wie den Countdown und die Aftershow.