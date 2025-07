Chelsea – PSG heute live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Finale der FIFA Klub WM?

Erstmals haben 32 Teams an der FIFA Klub-WM teilgenommen – das Turnier wird künftig alle vier Jahre ausgetragen, analog zur regulären Weltmeisterschaft. Seit dem 14. Juni trafen in den USA die Topklubs aus aller Welt aufeinander, darunter waren auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund – beide sind inzwischen aus dem Rennen.

Ziel der Reform ist eine stärkere weltweite Beteiligung. Doch Stimmen aus dem Profifußball – wie Alisson Becker und Rodri – warnen laut BBC vor zusätzlicher Belastung durch den dicht gedrängten Spielplan. Die Debatte über das Gleichgewicht zwischen sportlichem Anspruch und Spielerwohl ist aktueller denn je.

Trotz der Kontroverse um das neue Format steht das Endspiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 nun fest: Paris Saint-Germain und der FC Chelsea treffen aufeinander. Austragungsort des Finales ist das MetLife Stadium in New Jersey.

Real Madrid verpasste das Finale deutlich: Im Halbfinale unterlagen die Spanier PSG mit 0:4. Bereits nach 24 Minuten lag das Team von Trainer Xabi Alonso mit 0:3 zurück. Fabian Ruiz traf doppelt, Ousmane Dembélé und Gonçalo Ramos sorgten für die weiteren Treffer. Trotz vorheriger Siege gegen Juventus und Borussia Dortmund blieb Real gegen PSG weit hinter den Erwartungen zurück – mit lediglich 32 Prozent Ballbesitz und gravierenden Abwehrfehlern, darunter ein Patzer von Antonio Rüdiger.

In Spanien löste das Ausscheiden heftige Kritik aus. Medien beschrieben die Leistung als desolat, Xabi Alonso musste sich nach seinem bisher größten Rückschlag als Real-Coach unangenehmen Fragen stellen.

Doch nun zurück in die naheliegende Zukunft: Chelsea vs. PSG. Wir geben Ihnen alle Infos rund um das große Finale und dessen Übertragung.

Chelsea gegen PSG: Wann ist Anstoß im Finale der FIFA Klub-WM?

Laut Spielplan der FIFA Klub-WM findet das Endspiel am heutigen Sonntag, dem 13. Juli 2025, statt. Trotz des Austragungsortes jenseits des Atlantiks kommen Live-Zuschauerinnen und Zuschauer in Europa dank einer angenehmen Anstoßzeit von 21 Uhr ohne Nachtschicht in den Genuss des Spiels.

Schauplatz ist das MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey – Teil des Meadowlands Sports Complex. Die moderne Arena ist Eigentum der NFL-Teams New York Giants und New York Jets, die das Stadion gemeinsam betreiben. Mit einer Kapazität von 82.500 Plätzen zählt es zu den größten Sportstätten der USA.

FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des Finales der FIFA Klub-WM

Die Übertragung des Turniers ist besonders nutzerfreundlich: DAZN zeigt sämtliche 63 Spiele live und in voller Länge – vollkommen kostenlos. Eine kurze Registrierung reicht aus, um bei jedem Match dabei zu sein.

Für Fußballfans in Deutschland standen bisher sogar noch weitere Übertragungswege bereit. Spiele mit deutscher Beteiligung liefen im Free-TV bei Sat.1 und waren außerdem kostenfrei auf Joyn sowie ran.de abrufbar.

ProSiebenSat.1 Media hatte das Angebot um frei empfangbare Highlight-Partien erweitert: Durch Sublizenzen wurde in jeder K.o.-Runde ein ausgewähltes Spiel gezeigt – und natürlich wird auch das Finale heute, am 13. Juli 2025, live und kostenlos übertragen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie Chelsea vs. PSG im Überblick:

Spiel : FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain, FIFA Klub-WM 2025, Finale

Datum : Sonntag, 13. Juli 2025

Uhrzeit : Anpfiff um 21 Uhr

Ort : MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey, USA)

Übertragung im Free-TV : Sat. 1 , DAZN

Übertragung im kostenlosen Live-Stream : joyn , ran.de

Chelsea vs. PSG stehen im Endspiel der FIFA Klub WM 2025: Bilanz der Teams

Beide Teams sind sich bisher neunmal im Wettkampf begegnet, vermerkt fussballdaten.de. Die Ergebnisse könnten ausgeglichener kaum sein: je drei Siege pro Team, dreimal Remis. Das Torverhältnis lässt die Waage allerdings zugunsten der Engländer ausschlagen - sie trafen 14 Mal, die Franzosen zehnmal.