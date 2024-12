"Chris du das hin?": Sendetermine, Teilnehmer und Infos zur Übertragung

ProSieben wollte nichts anbrennen lassen und hat in diesem Zuge einen langfristigen Exklusiv-Vertrag mit dem deutschen Comedian Chris Tall abgeschlossen. Auch der Comedian kann sich über diese Vereinbarung freuen: Chris Tall hat auf ProSieben seine erste eigene Comedy-Show mit dem Titel „Chris du das hin?“, die seit Ende November 2024 über die Bildschildschirme läuft.

Bei „Chris du das hin?“ werden prominente Gäste und Chris Tall selbst mit unerwarteten Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. Dabei müssen sie beweisen, ob sie die gestellten Aufgaben meistern können – und das Publikum wird sich fragen: „Chris du das hin?“

Sie möchten mehr über die neue Show „Chris du das hin?“ erfahren? Wie liegen die Sendetermine? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zu „Chris du das hin?“ für Sie zusammengefasst.

„Chris du das hin?“: Sendetermine auf ProSieben

Das Konzept der Show ist recht schnell erklärt: Moderator Chris Tall stellt sich in jeder Folge einer neuen Herausforderung, die beispielsweise „Chris Du das hin, dass niemand über Deinen Stand-up lacht?“ oder „Chris Du das hin, eine Braut zu frisieren, ohne dass sie merkt, dass Du kein Friseur bist?“ lautet. Unterstützung bekommt er dabei von prominenten Gästen. Chris Tall sagte gegenüber ProSieben, dass er mit der Sendung eine neue Facette an sich präsentieren möchte - er will „einen anderen Chris zeigen, der ein bisschen erwachsener ist.“

Die Sendung mit Chris Tall startete am Montag, dem 25. November 2024. Sie soll fester Bestandteil des neuen ProSieben-Montags sein und damit wöchentlich laufen. Bisher sind folgende Sendetermine offiziell bestätigt:

Montag, 25. November 2024, 21.25 Uhr, Folge 1

Montag, 2. Dezember 2024, 21.25 Uhr, Folge 2

Montag, 9. Dezember 2024, 21.25 Uhr, Folge 3

Montag, 16. Dezember 2024, 21.25 Uhr, Folge 4

Montag, 23. Dezember 2024, 21.25 Uhr, Folge 5

Montag, 30. Dezember 2024, 21.25 Uhr, Folge 6

Montag, 6. Januar 2025, 21.25 Uhr, Folge 7

Im Vorhinein verriet ein Blick auf den Ticketverkauf für die TV-Aufzeichnungen der Show, dass „Chris du das hin?“ an fünf Tagen über die Bühne gebracht wurde. An allen fünf Tagen handelte es sich außerdem um eine Doppelaufzeichnung, was die Vermutung aufwirft, dass es erst mal zehn Folgen von der neuen Show mit Chris Tall geben wird.

„Christ du das hin?“: Übertragung im TV und Live-Stream

Im Auftrag von ProSieben wird „Christ du das hin?“ von Banijai Productions produziert. Daher dürfte es keine große Überraschung sein, dass die Show im Free-TV auf ProSieben übertragen wird.

Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung läuft „Chris du das hin?“ auch online im Stream. Möglich macht das der kostenlose Streaming-Dienst Joyn, wofür nur eine kurze Registrierung nötig ist. Dort gibt es dann auch alle Folgen von „Chris du das hin?“ bis zu 30 Tage nach TV-Termin kostenfrei in der Wiederholung zu sehen.

Teilnehmer bei „Chris du das hin?“ auf ProSieben

Chris Tall bestreit die Sendung nicht allein, sondern bekommt prominente Unterstützung. Bisher ist bekannt, dass unter anderen Rapper Kool Savas, Sängerin Vanessa Mai, Koch Steffen Henssler und Schauspieler Axel Stein mit von der Partie sind. Mit seinen prominenten Gästen spricht Chris Tall über die jeweilige Herausforderung der Ausgabe und laut ProSieben warten darüber hinaus „neue Überraschungen“ auf die Promis.

„Chris du das hin?“: Das ist der Gastgeber Chris Tall

Der 33-jährige Comedian aus Hamburg kann bereits auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Chris Tall wurde 2013 durch den Gewinn des RTL-Comedy-Grand Prix bekannt und trat bei „TV total“ auf. Seine provokanten Witze sorgten für viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Neben Auftritten bei „NightWash“ und „Quatsch Comedy Club“, tourte er mit seinem Programm „Versetzung gefährdet!“ und veröffentlichte 2015 das Buch „Selfie von Mutti!“.

Icon Vergrößern Comedian Chris Tall startet 2024 seine erste Show bei ProSieben mit dem Titel „Chris du das hin?“. Foto: Henning Kaiser, dpa Icon Schließen Schließen Comedian Chris Tall startet 2024 seine erste Show bei ProSieben mit dem Titel „Chris du das hin?“. Foto: Henning Kaiser, dpa

Er spielte in Filmen wie „Abschussfahrt“ und „Männertag“ mit und erhielt 2017 einen Exklusivvertrag mit Constantin Entertainment. Neben Moderationen, wie der „1LIVE-Köln-Comedy-Nacht“, trat er bei RTL mit verschiedenen Shows wie „Genial daneben“ auf. Seit 2021 moderiert er „Murmel Mania“ und „The Wheel – Promis drehen am Rad“ und gewann 2020 „Der König der Kindsköpfe“. Im September 2023 besiegte er Pietro Lombardi bei „Schlag den Star“. 2024 unterzeichnete er einen langfristigen Vertrag mit ProSieben.