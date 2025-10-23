Champions League live im TV und Stream: Wer überträgt die CL-Saison 2025/26?

Die Champions League steht in ihrer 71. Austragung. In der vergangenen Spielzeit hat sich Paris Saint-Germain im Mai 2025 endlich den großen Traum erfüllt und die Champions League gewonnen – sogar ohne Kylian Mbappé. Für die Franzosen heißt es nun: Mission Titelverteidigung. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Die Entscheidungen in den europäischen Topligen sind gefallen. Aus der Bundesliga werden erneut vier Klubs vertreten sein: FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Im Gegensatz zur Vorsaison konnte sich das deutsche Oberhaus jedoch keinen zusätzlichen Startplatz über die sogenannte Länderwertung sichern.

Im Zuge der Reform der Königsklasse, die nun mit 36 statt 32 Teams startet, werden pro Spielzeit zwei zusätzliche Startplätze an jene nationalen Ligen vergeben, deren Vereine in der vorangegangenen Saison am erfolgreichsten abgeschnitten haben. Für die Spielzeit 2025/26 gehen diese Bonusplätze an Spanien (La Liga) und England (Premier League).

UK stellt damit nicht weniger als sechs Teams für die kommende CL-Saison. Neben den fünf über die nationale Liga qualifizierten Mannschaften erhält auch Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur ein Ticket für die Königsklasse – eine bemerkenswerte Ausbeute für das Mutterland des Fußballs. Das Endspiel der UEFA Champions League findet am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest statt. Damit richtet Ungarn erstmals das Finale der prestigeträchtigen Königsklasse aus. Die Puskás Aréna war bereits Gastgeber des Europa-League-Finales im Jahr 2023.

Der Spielplan der neuen Saison verspricht also Spannung auf allen Ebenen – wer kann den Erfolg bestätigen, wer rückt überraschend nach vorn? Sicher ist nur: Es wird kein Selbstläufer. Alle Infos zur Übertragung der nächsten CL-Spiele gibt es hier.

Übertragung der CL 25/26 im Live-Stream: DAZN oder Amazon Prime?

In der Saison 2025/26 läuft die UEFA Champions League fast ausschließlich auf DAZN. Amazon Prime ist ebenfalls mit ausgewählten Spielen im Boot. Sky bleibt außen vor – hier gibt es lediglich einen Liveticker. Die Anstoßzeiten liegen traditionell dienstags und mittwochs. Seit der Rechteänderung 2021/22 gilt die neue Verteilung im Hinblick auf die Übertragung unverändert weiter.

In der Saison 2025/2026 zeigt DAZN in Deutschland insgesamt 186 Spiele der UEFA Champions League. Amazon Prime Video ist für die Übertragung von 17 weiteren Begegnungen zuständig.

Am Dienstag übernimmt DAZN den Großteil der Übertragungen und zeigt acht der neun angesetzten Partien sowie sämtliche Spiele am Mittwochabend. Amazon Prime Video sendet das jeweils ausgewählte Topspiel am Dienstag.

Die Champions-League-Konferenz wird ebenfalls von DAZN ausgestrahlt – dienstags allerdings nur zwischen den sieben DAZN-Partien.

Die Champions League 25/26 im TV: Rahmentermine

Qualifikationsrunden und Play-offs:

Erste Qualifikationsrunde: 8./9. und 15./16. Juli 2025

Zweite Qualifikationsrunde: 22./23. und 29./30. Juli 2025

Dritte Qualifikationsrunde: 5./6. und 12. August 2025

Play-offs: 19./20. und 26./27. August 2025

Die Auslosung der CL-Ligaphase erfolgte am 28. August 2025. Deren zeitlicher Rahmen sieht so aus:

1. Spieltag: 16. - 18. September 2025

2. Spieltag: 30. September - 1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Und dies sind die Termine der K.-o.-Phase:

30. Januar 2026: Auslosung der K.-o.-Runden-Play-offs

17./18. Februar 2026: Hinspiele der K.-o.-Runden-Play-offs

24./25. Februar 2026: Rückspiele der K.-o.-Runden-Play-offs

10./11. und 17./18. März 2026: Achtelfinale

7./8. und 14./15. April 2026: Viertelfinale

28./29. April und 5./6. Mai 2026: Halbfinale

30. Mai 2026: Finale in der Puskás Aréna, Budapest