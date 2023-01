Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg macht eine Kampfansage

Claudia Effenberg ist beim Dschungelcamp 2023 dabei und schon jetzt gibt es Gerüchte über eine Rekord-Gage. In diesem Text lesen Sie alles, was Sie über Effenberg wissen müssen.

Claudia Effenberg zieht ins Dschungelcamp 2023 und macht im RTL-Interview direkt eine Kampfansage. Eigentlich sei sie eine liebe Mama, sagt die 57-Jährige. Doch: "Wenn man in den Dschungel geht, muss man seinen Kopf ausschalten und schmerzfrei denken." Deswegen möchte Effenberg im Camp auch einmal die "knallharte Claudia" herauslassen.

Wie hart Effenberg wirklich ist und ob sie sich gegen die anderen Dschungelcamp-Kandidaten 2023 durchsetzen kann, zeigt sich ab dem 13. Januar 2023, dem Dschungelcamp-Start. Einen Vorteil sieht Effenberg auf jeden Fall für sich: "Ich brauche ganz wenig Schlaf, ganz wenig Essen."

Die Übertragung vom Dschungelcamp 2023 aus Australien wird täglich laufen. Jan Köppen ersetzt dabei Daniel Hartwich als Moderator. Doch bevor es mit den Ekel-Prüfungen losgeht, lesen Sie in diesem Porträt alles, was Sie über Claudia Effenberg wissen müssen, über ihre Gage im Dschungel, ihre Model-und-Schickeria-Zeit und über ihr katastrophales Jahr 2022.

Claudia Effenberg: Was hat sie früher gemacht?

Geboren wurde Claudia Effenberg unter dem Namen Köhler am 20. September 1965 in Fröndenberg, Nordrhein-Westfalen. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Mit 19 zog sie nach München. Hier begann ihrer Promi-Karriere.

In München wurde Effenberg als Model entdeckt. Sie war unter anderem auf der Cover der deutsche Vogue und Elle zu sehen. Außerdem ließ sie sich für verschiedene Werbekampagnen ablichten.

Von 1997 bis 2002 war Effenberg mit dem Fußballspieler Thomas Strunz verheiratet und hat auch seinen Nachnamen angenommen. Zusammen mit Strunz hat Effenberg zwei Kinder. 2004 heiratete Effenberg erneut. Diesmal den ehemaligen Fußballspieler Stefan Effenberg. Die beiden sind bis heute verheiratet und leben zusammen in Hamburg.

Was macht Claudia Effenberg heute?

Seit 2004 ist Claudia Effenberg als Designerin tätig. Zwischendurch hat Effenberg auch einen eignen Dirndl-Laden eröffnet. Doch mittlerweile hat sie den Laden wieder aufgegeben.

2010 hat Claudia Effenberg außerdem ein Buch geschrieben. Der Titel: "Eigentlich bin ich ja ganz nett". Darin schreibt sie über ihr Leben als Spielerfrau, erzählt von ihrer Scheidung und dem darauffolgenden Sorgerechtsstreit.

Effenberg spricht in ihrem Buch aber auch darüber, wie es sich anfühlt, ständig im Blitzlichtgewitter zu stehen. An einer Stelle schreibt sie: "Da ich nun mal ein Stück weit in der Öffentlichkeit stehe, haben viele Menschen durch die Medien einen Einblick in mein Leben bekommen. Oder die Medien haben zumindest gemeint, der halben Bevölkerung Deutschlands mitteilen zu müssen, wie es angeblich in mir aussieht."

2022 war kein gutes Jahr für Claudia Effenberg

Gegenüber RTL hat Claudia Effenberg gesagt: 2022 sei das katastrophalste Jahr ihres Lebens gewesen. Vier Menschen aus ihrem engsten Familienkreis seien gestorben.

Die Gage von Claudia Effenberg fürs Dschungelcamp 2023

Wie jedes Jahr wird im Netz über die Gagen der Dschungel-Kandidaten spekuliert. Bild.de will herausgefunden haben, dass Claudia Effenberg eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Dschungelcamps herausgehandelt hat. Ob das stimmt, lässt sich nur schwer beweisen. RTL schweigt wie immer zur Gagen-Höhe.

Claudia Effenberg bei Promi Big Brother und Schlag den Star

Claudia Effenberg hat schon eine lange Reality-TV-Karriere hinter sich. So belegte sie bei " Promi Big Brother" 2014 den zweiten Platz und trat 2021 bei "Schlag den Star" gegen eine andere Trash-TV-Legende an: Carmen Geiss. Effenberg verlor jedoch gegen Geiss. Ob sich Effenberg im Dschungel 2023 die Krone sichern kann, wird sich ab dem 13. Januar zeigen. Dann sendet RTL die erste Folge.

Claudia Effenberg hat aber nicht nur bei "Schlag den Star" und "Promi Big Brother" mitgemacht. Sie war noch in vielen anderen TV-Formaten zu sehen. Eine Auswahl:

Der Club der Ex-Frauen (2007)

Grill den Henssler (2014)

(2014) Guidos Shopping Queen des Jahres (2014)

des Jahres (2014) Mein Lokal, Dein Lokal Promi-Spezial (2015)

Duell der Stars – Die Sat.1 Promiarena (2017)

Hat Claudia Effenberg Instagram und Facebook?

Claudia Effenberg ist auch auf Social Media aktiv. Auf Instagram teilt sie Fotos aus ihrem Leben und gibt Produkttipps. Momentan hat sie ungefähr 100.000 Follower. Nach dem Dschungel werden wohl noch einige neue Effenberg-Fans dazukommen.

Hat Claudia Effenberg Kinder?

Zusammen mit ihrem Ex-Mann Thomas Strunz hat Effenberg zwei gemeinsame Kinder. Im RTL-Interview erzählt Effenberg, dass sich gerade ihr Sohn über die Dschungel-Teilnahme freue. "Der möchte am liebsten, dass ich diese Kotzfrucht" esse, sagt Effenberg. "Da habe ich zum ihm gesagt: Du wirst da aber nicht anrufen, dass ich nominiert werden. Das wird er auch noch machen."

Steckbrief: Claudia Effenberg

Geburtsdatum: 20. September 1965

Geburtsort: Fröndenberg ( Nordrhein-Westfalen )

( ) Sternzeichen: Jungfrau

Familienstand: verheiratet

Partner: Stefan Effenberg

Beruf: Designerin und Model

Claudia Effenberg will im Camp auf ihren Ex-Mann treffen

Wenn sich Claudia Effenberg ihre Camp-Mitbewohner aussuchen könnte, würde sie am liebsten auf ihren Ex-Mann treffen. "Dann kann er nicht mehr weglaufen", sagt sie im RTL-Interview, "und ich würde ihm einfach mal wirklich meine Meinung sagen wollen."

Auch über eine Ex-Freundin von Ehemann Stefan Effenberg würde sich Claudia Effenberg freuen: Weil sie da noch eine Rechnung offen habe. Den Namen der Ex verrät sie im RTL-Interview allerdings nicht.