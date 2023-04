"Comedy rettet die Welt!": Sendetermine, Gäste und Übertragung

"Comedy rettet die Welt!" - Das ist das Motto der neuen TV-Show im Ersten. Alle Infos rund um Sendetermine, Gäste, Übertragung im TV und Stream und Folgen als Wiederholung gibt es hier.

Dass Lachen die beste Medizin ist, ist allgemein bekannt. Diese uralte Weisheit wird sich nun im TV zu Nutze gemacht: In Form einer neuen Fernsehshow namens "Comedy rettet die Welt!". Dabei werden die Themen aufgegriffen, die den Globus in Atem halten - aber bitte mit Humor! Laut ARD stellen sich insgesamt 16 Comedians in der Show die Frage: "Wie lässt sich die Welt retten?". Um diesen Problemen auf den Grund zu gehen, muss ein echter Perspektivenwechsel her.

Wann und wo die neue Show im TV und Stream übertragen wird und welche Gäste sich daran versuchen, die Probleme der Welt zu lösen, erfahren Sie hier.

Das sind die Sendetermine von "Comedy rettet die Welt!"

Mit Humor und Witz die Welt retten - ein hoch gestecktes Ziel. Ob das auch klappt, können Sie seit dem 17. März 2023 selbst beurteilen. Insgesamt sechs Folgen laufen jeden Freitag ab 21.45 Uhr im TV und sind immer etwa 30 Minuten lang. Ein Überblick der Sendezeiten von "Comedy rettet die Welt!":

17. März 2023, 21.45 Uhr: Folge 1

24. März 2023, 21.45 Uhr: Folge 2

31. März 2023, 21.45 Uhr: Folge 3

14. April 2023, 21.45 Uhr: Folge 4

21. April 2023, 21.45 Uhr: Folge 5

28. April 2023, 21. 45 Uhr: Folge 6

Übertragung im TV und Stream: "Comedy rettet die Welt!" im Ersten

Die TV-Show "Comedy rettet die Welt!" ist eine Produktion des SWR, NDR und BR von Constantin Entertainment und läuft am Freitagabend im Ersten. Es soll sich um die Schlagzeilen der Woche drehen, die täglich im Minutentakt auf Fernsehbildschirme, Handys und Laptops gesendet werden. Welche Information ist wirklich wichtig und welche nicht? Und vor allem, wie kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus? Diese Fragen werden in der Show beantwortet.

"Comedy rettet die Welt!" - Wer sind die Gäste?

Eingeladen sind bekannte Größen aus den Bereichen Stand-Up-Comedy, Kabarett, Moderation, Schauspiel und Gesang. In jeder Folge sind jeweils vier Komik-Profis zu Gast und auf humoristische Art und Weise versuchen, die Lösungen für alle großen und kleinen Probleme des Alltags zu finden. Neben der deutschlandweit bekannten Kunstfigur Olaf Schubert sind auch Schlagersängerin und Komikerin Mirja Boes, Comedy-Urgestein Mike Krüger, sowie Schauspielerin und Komikerin Lisa Feller mit dabei.

Das sind alle Gäste der sechs Folgen von "Comedy rettet die Welt!":

Folge 1: Mirja Boes , Lisa Feller , Simon Pearce und Matthias Matschke

, , und Folge 2: Mirja Boes , Michael Mittermeier , Paul Panzer und Sasha

, , und Sasha Folge 3: Mike Krüger , Martin Rütter , Mirja Boes und Esther Schweins

, , und Folge 4: Mike Krüger , Matthias Matschke , Chris Tall und Meltem Kaptan

, , und Folge 5: Mirja Boes , Michael Mittermeier , Paul Panzer und Olaf Schubert

, , und Folge 6: Lisa Feller , Atze Schröder , Tahnee und Abdelkarim

Gibt es Wiederholungen von "Comedy rettet die Welt?"

Aktuell sind keine Wiederholungen im TV geplant, doch die Folgen von "Comedy rettet die Welt!" sind ab dem 17. März nicht nur im Ersten, sondern auch online in der ARD-Mediathek jederzeit verfügbar. Haben Sie also einen Sendetermin im TV verpasst, können Sie alle Folgen auch nach der Ausstrahlung bequem online ansehen.