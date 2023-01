Cosimo Citiolo im Dschungelcamp 2023: Welchen Traum sich der "Checker vom Neckar" unbedingt erfüllen will

Auch Cosimo Citiolo zieht 2023 ins Dschungelcamp. Alles zum DSDS-Urgestein, seiner TV-Karriere, Freundin, seinem Privatleben und großen Traum lesen Sie hier im Porträt.

Wenn es einen unter den 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) 2023 gibt, der trotz eitler Frisuren aus echtem Dschungel-Holz geschnitzt ist, dann Cosimo Citiolo, aka der "Checker vom Neckar" (DCVN). Der 40-Jährige ist wohl der lebende Beweis dafür, dass es zum "Reality-Star"-Dasein kein besonderes Talent, sondern vor allem ein Rezept aus drei Zutaten braucht: Unerschütterliches Sendungs- sowie Selbstbewusstsein und eine große Portion Beharrlichkeit.

Als teilweise extravaganter aber garantiert immer schiefsingender Teilnehmer von " DSDS" sorgte Cosimo Citiolo Ende der 2000er Jahre als Stammgast jeder Vorrunde der damals noch wesentlich beliebteren Casting-Show für staunende Lacher - freilich ohne jemals auch nur in die Nähe eines Tickets fürs Weiterkommen zu kommen. Mittlerweile ist er fester Bestandteil der hiesigen Reality-TV-Welt. Woran das liegt? Vermutlich an seiner umgänglichen Art, seiner freien Schnauze und den naiv-sympathischen Sprüchen.

Doch wer genau ist der gebürtige Stuttgarter mit italienischen Wurzeln, der einst sein Brot als Haarsytlist und GoGo-Tänzer verdiente? Wir verraten Ihnen im Porträt, was über seine TV-Karriere, Privatleben und Freundin bekannt ist - und nebenbei die eine oder andere Anekdote aus 20 Jahren Trash-TV.

Wer ist Cosimo Citiolo? Alter, Beruf und Freundin

Name: Cosimo Citiolo

Beruf: Haarstylist, Sänger, Gogo-Tänzer, Reality-TV-Star

Geburtstag: 29.12.1981

Geschlecht: männlich

Sternzeichen: Steinbock

Geburtsort: Stuttgart

Nationalität: Italienisch/Deutsch

Größe: 184 cm

Gewicht: 108 kg

Freundin: Nathalie Gaus

Haarfarbe: schwarz

Augenfarbe: braun

Erste Bühnen-Anfänge von Cosimo Citiolo als GoGo-Tänzer und "Checker vom Neckar" bei "DSDS"

Frisch nach der Schule holte sich Cosimo Citiolo mit 19 Jahren erste Bühnenerfahrung, startete seine Karriere als GoGo- und Background-Tänzer in Nachtclubs und arbeitete parallel als Hiphop-Tanzlehrer.

Seit 2005 war Cosimo Citiolo dann regelmäßiger Casting-Kandidat bei den Vorauswahlen von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), machte als "Checker vom Neckar" von sich reden und sorgte durch ausgefallene Kostüme für Aufsehen - besonders eine Elvis-Imitation und eine Darbietung in Spiderman-Outfit dürften den Fans der ersten Staffeln von "DSDS" in Erinnerung geblieben sein.

Cosimo Citiolo und sein "DSDS"-Eklat mit Fernanda Brandão

2011 sorgte der damals 28-Jährige Citiolo bei der achten Staffel von "DSDS" für einen Eklat - wieder stand das Musikalische im Hintergrund. Auf eine dürftige wenn nicht unterirdische Performance seines eigenen „Ketchup Mayo Sendwich“-Songs folgten entsprechend magere Reaktionen der Jury. Das niederschmetternde Urteil von Jurorin Fernanda Brandão: "Ich muss nicht mehr von dir sehen. Für mich bist du eine Mischung aus Menderes und Michael Wendler." Das saß. Dachte auch Cosimo Citiolo und ließ ihr eine verächtliche Grußbotschaft seines damaligen Kumpels Bushido ausrichten, übergab eine signierte Autogrammkarte des Rappers und machte eine sexuelle Anspielung auf Brandãos Kosten.

Der Hintergrund: Bushido wurde eine Beziehung mit der Sängerin und Moderatorin nachgesagt, angeblich soll sie ihn verlassen haben. Für die Rache an dieser Kränkung wurde schließlich der für jede Aufmerksamkeit zu habende Cosimo Citiolo eingespannt.

Cosimo Citiolo als Paria von Bushido und Kay One

Während Bushido Cosimo am Anfang seiner Karriere noch freundschaftlich zu unterstützen schien, brach die Verbindung der beiden wenig später ab. Auch mit Bushidos Rap-Kollegen und Label-Partner Kay One überwarf er sich. Über Youtube und soziale Medien wurden ein paar Herabwürdigungen und Beleidigungen zwischen den Parteien hin und hergeschickt.

Der Bild-Zeitung klagte Cosimo Citioli allerdings deutlich angefasster als vermutet: "Bushido hat mich ausgenutzt und seelisch missbraucht. Ich dachte, er wäre mein Freund, aber er hat mich behandelt wie seinen Leibeigenen! Ich musste kochen und ihm die Haare schneiden …" Auch Vorwürfe von körperlicher Misshandlung Richtung des Rappers äußerte der Casting-Sänger im Gespräch mit dem Boulevard-Blatt.

Bei " Kampf der Realitystars" auf die Fehde mit Bushido angesprochen, betont Cosimo Citiolo jedoch mit ausgestellter Lässigkeit, dass er seinem ehemaligen Kumpel nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken wolle.

TV-Karriere "Reality-Star": Cosimo Citiolo bei "Big Brother" und "Sommerhaus der Stars"

Nach unzähligen und erfolglosen Teilnahmen bei "DSDS" öffnete sich schließlich ein Türchen ins Trash-TV abseits von Casting-Shows. Seit 2011 hat Citiolo regelmäßig Auftritte in Reality-TV-Formaten. So war er 2011 Teilnehmer der elften Staffel von "Big Brother" und hatte 2013 einen Gastauftritt bei "Köln 50667". 2021 war er Kandidat der RTL-Produktion "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand".

Sein jüngster Ausflug liegt gerade Mal ein paar Monate zurück. Gemeinsam mit seiner 31-jährigen Freundin Nathalie Gaus, mit der er seit Ende 2019 liiert ist, zog der "Checker vom Neckar" 2022 schließlich ins " Sommerhaus der Stars" und kämpfte gegen sieben weitere Promipaare um das Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel "Das Promipaar 2022". Am Ende mussten sie sich den Paaren Marco Cerullo/Christina Grass sowie dem Gewinnerpaar Patrick Romer/Antonia Hemmer geschlagen geben.

Einen der Höhepunkte der mittlerweile 20-jährigen TV-Laufbahn des 40-Jährigen ist mit Sicherheit im nächsten Jahr die Dschungel-Kür. Dann, wenn die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen mit gewohnt markigen Sprüchen das Treiben der Dschungel-Bewohner kommentieren. Im Laufe der Übertragung im TV oder Stream wird ganz bestimmt auch auf den Schwaben der eine oder andere spitze Hohnpfeil gschossen. Aber wie heißt es so schön, wer austeilt...

Die Musik-Karriere von Cosimo Citiolo: "Komm schon Baby, zieh dich aus"

2010 brachte er seine erste Single "Ketchup Mayo Sendwich" raus. Sein musikalisches Motto: Hauptsache irgendwie tanzbar, oder die Langfassung: Simple Beats und eintönige Texte erzeugen gute Laune, jedenfalls nach dem vierten Long-Drink in der Großraum-Disco.

Den Text für seine zweite Single "Komm schon Baby zieh dich aus!" schrieb er übrigens gemeinsam mit seinem damaligen Rapper-Kumpel Bushido. 2012 kam sein einziges Album "Electro Sex" raus. Keiner der Songs konnte eine Platzierung in den Charts verbuchen.

Cosimo Citiolo privat: Hochzeitspläne mit Freundin Nathalie Gaus

Wir halten fest: Cosimo Citiolo findet fast überall im Trash-TV statt, auch ohne wirklich in die Erfolgsspur zu finden, oder vielleicht ist auch das sein Erfolgsgeheimnis. Im Gespräch bleiben mit allen Ecken und Kanten. Es scheint zu funktionieren: Auf Instagram folgen DCVN 243.000 Follower, so viele wie kaum einem anderen Dschungel-Teilnehmer. Wenn tatsächlich in Australien eine Tür aufgehen sollte in Richtung Siegertreppchen, dann wäre das jedenfalls eine Ausnahmeerscheinung in der TV-Vita des Schwaben.

Sollte er sich sogar die Dschungel-Krone bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aufsetzen, dann will Cosimo Citiolo nach eigenen Angaben von dem Preisgeld sich und seiner Nathalie eine Traumhochzeit inklusive Kutsche und Pferd in Italien spendieren. Zwischen der Prinzen- und Prinzessinenhochzeit stehen nur noch eine Reihe von Sendeterminen der 16. Staffel inklusive einiger Dschungelprüfungen.