Die Sendergruppe RTL bringt 2025 das Showformat „Couple Challenge“ mit einer neuen Staffel ins Fernsehen. Die beliebte Realityshow, die zuvor über drei Staffeln auf RTL+ ausgestrahlt wurde, feirt sein Comeback. Die neuen Folgen der Show sind auf RTL2 zu sehen. Fans von Reality-Shows dürfen sich hier auf die üblichen Inhalte freuen: Challenges, Beziehungen, welche auf die Probe gestellt werden und eine große Menge an Emotionen unter den Teilnehmern.

Doch wann genau startete die vierte Staffel von „Couple Challenge“ und was müssen Zuschauer sonst noch über das Reality-Format wissen? Wir geben einen Überblick rund um Folgen, Sendetermine und Übertragung.

„Couple Challenge“ 2025: Seit wann läuft die Show?

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Couple Challenge“ haben im Spätsommer 2024 begonnen. Der Starttermin von Staffel 4 war am Mittwoch, dem 12. März 2025, um 20.15 Uhr bei RTL2. Beim Streaming-Dienst RTL+ ging es bereits am Donnerstag, dem 6. März 2025, los. Hierfür ist allerdings das Premium-Abo nötig. Die Folgen sind hier jeweils eine Woche vorher verfügbar.

„Couple Challenge“ 2025: Sendetermine von Staffel 4

Drei Jahre nach der dritten Staffel von „Couple Challenge“ läuft nun die vierte Ausgabe der Reality-Show. Wie viele Episoden die neue Staffel umfasst, hat RTL2 bereits bekannt gegeben: Die Zuschauer erwarten sechs Episoden. Hier haben wir die Sendetermine von „Couple Challange“ 2025 im Free-TV auf RTL2 für Sie im Überblick:

„Couple Challenge“, Folge 1: Mittwoch, 12. März 2025, 20.15 Uhr, RTL2

„Couple Challenge“, Folge 2: Mittwoch, 19. März 2025, 20.15 Uhr, RTL2

„Couple Challenge“, Folge 3: Mittwoch, 26. März 2025, 20.15 Uhr, RTL2

„Couple Challenge“, Folge 4: Mittwoch, 2. April 2025, 20.15 Uhr, RTL2

„Couple Challenge“, Folge 5: Mittwoch, 9. April 2025, 20.15 Uhr, RTL2

„Couple Challenge“, Folge 6: Mittwoch, 16. April 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Auf RTL+ werden die einzelnen Folgen immer sieben Tage früher zur Verfügung gestellt:

„Couple Challenge“, Folge 1: Donnerstag, 6. März 2025, 20.15 Uhr RTL+

„Couple Challenge“, Folge 2: Donnerstag, 13. März 2025, 20.15 Uhr, RTL+

„Couple Challenge“, Folge 3: Donnerstag, 20. März 2025, 20.15 Uhr, RTL+

„Couple Challenge“, Folge 4: Donnerstag, 27. März 2025, 20.15 Uhr, RTL+

„Couple Challenge“, Folge 5: Donnerstag, 3. April 2025, 20.15 Uhr, RTL+

„Couple Challenge“, Folge 6: Donnerstag, 10. April 2025, 20.15 Uhr, RTL+

„Couple Challenge“ 2025: Wie funktioniert die Show?

Die Sendung „Couple Challenge“ funktioniert folgendermaßen: In der Show treten mehrere Paare in unterschiedlichen Herausforderungen und Spielen gegeneinander an. Ziel dabei ist es nicht nur Geschick, sondern auch Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen unter Beweis zu stellen. Die Paare müssen sich ihren Ängsten stellen, ob hoch in der Luft oder tief unter Wasser - sie scheitern zusammen und siegen zusammen.

Anders als bei ähnlichen Formaten wie dem „Sommerhaus der Stars“ ist eine romantische Beziehung zwischen den Teilnehmern keine Voraussetzung. Auch beste Freunde, Geschwister oder Arbeitskollegen können als Team antreten. Am Ende winkt ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro für das Gewinnerpaar.

Fehler oder nicht erfüllte Aufgaben mindern die Gewinnsumme. In wiederkehrenden Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Teams aus, die in einer Exit-Challenge um den Verbleib in der Show antreten. Das unterlegene Team muss das Reality-Format verlassen. Im Finale treffen die beiden verbliebenen Paare aufeinander.

Übertragung von „Couple Challenge“ 2025 im TV und Stream

Die neue Staffel ist nicht nur im linearen Fernsehen auf RTL2 zu sehen, sondern steht auch auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung. Während RTL2 feste Sendetermine im TV hat, haben Nutzer von RTL+ die Möglichkeit, die Episoden flexibel nach ihrer Veröffentlichung zu streamen. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen stehen die Folgen für sieben Tage auch kostenlos auf RTL+ zur Verfügung. Danach sind sie nur noch mit dem Premium-Abo abrufbar. Dieses kostet monatlich 8,99 Euro (Stand: März 2025).

„Couple Challenge“ 2025: Kandidaten in Staffel 4

Sieben Zweier-Teams aus Freunden und Paaren treten 2025 an, um sich ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu sichern. Die endgültige Gewinnsumme hängt, wie in den vorherigen Staffeln, von den Spielen ab. Die größte Herausforderung für die Teilnehmer dürfte allerdings das Zusammenleben mit den anderen Teams sein. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Couple Chalenge“ 2025:

Tommy Pedroni & Paulina Ljubas

Sandra Sicora & Tobias Wegener

Gigi Birofio & Onkel Luciano

Julian F.M. Stoeckel & Marcell Damaschke

Iris Klein & Stefan Braun

Menderes Bağci & Rainer Gottwald

Dilara Kruse & Roaya Soraya

In den letzten drei Staffeln konnten sich die folgenden Paare den Sieg sichern:

2020, Staffel 1: Melody Haase & Xenia Prinzessin von Sachsen

2021, Staffel 2: Cedric Beidinger & Gina Beckmann

2022, Staffel 3: Calvin Kleinen & Marvin Kleinen