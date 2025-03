„Couple Challenge“ 2025: Die Kandidaten – alle Teilnehmer in Staffel 4

Nach drei erfolgreichen Staffeln auf RTL+ feiert „Couple Challenge“ 2025 nun seine Free-TV-Premiere. RTL2 bringt das beliebte Reality-Format immer mittwochs um 20.15 Uhr. Mit dabei: Sieben Teams, bestehend aus Liebespaaren, engen Freunden – und unerwarteten Duos, die für Überraschungen sorgen könnten. Eine Preview der Episoden gibt es sieben Tage vor der TV-Sendung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung im linearen Fernsehen sind sie ebenfalls sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im kostenpflichtigen Premium-Bereich.

Die Show verspricht laut Sender Nervenkitzel pur: In verschiedenen Wettkämpfen treten die Paare gegeneinander an, um sich den Hauptgewinn von bis zu 100.000 Euro zu sichern. Doch nicht nur körperliche Herausforderungen stehen auf dem Programm – auch das Zusammenleben mit Rivalen wird für Zündstoff sorgen. Tommy Pedroni wagt mit Paulina Ljubas einen neuen Versuch bei „Couple Challenge“, nachdem er 2022 mit seiner Ex Sandra Sicora den zweiten Platz belegte. Sandra ist ebenfalls wieder dabei – diesmal an der Seite von „Love Island“-Star Tobi Wegener. Gigi Birofio tritt mit Onkel Luciano an, ein echtes Familien-Duo. Julian FM Stoeckel und Marcell Damaschke feiern ihre erste gemeinsame TV-Show, während Iris Klein mit ihrem neuen Freund Stefan Braun debütiert. Menderes Bagci und Rainer Gottwald wurden bei „Promi Big Brother“ zu Freunden, nun testen sie ihre Teamfähigkeit. Reality-erfahren ist auch Dilara Kruse, die mit Freundin Roaya Soraya antritt.

Wer beweist am meisten Teamgeist und geht als Sieger aus „Couple Challenge“ 2025 hervor? Das wissen wir natürlich auch noch nicht, aber alles Übrige erfahren Sie hier.

„Couple Challenge“ 2025: Kandidaten – alle Teilnehmer in Staffel 4

In der neuen Staffel der Reality-Show sind diese Couples dabei:

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Icon Vergrößern Tommy Pedroni und Paulina Ljubas Foto: RTL2 Icon Schließen Schließen Tommy Pedroni und Paulina Ljubas Foto: RTL2

Tommy Pedroni kennt sich mit „Couple Challenge“ bestens aus: 2022 kämpfte er sich mit Ex-Freundin Sandra Sicora bis auf den zweiten Platz. Dieses Mal tritt er mit seiner neuen Partnerin Paulina Ljubas an. Können sie als Team überzeugen und den Sieg holen?

Tobias Wegener und Sandra Sicora

Icon Vergrößern Tobias Wegener und Sandra Sicora Foto: RTL2 Icon Schließen Schließen Tobias Wegener und Sandra Sicora Foto: RTL2

Sandra Sicora ist erneut dabei – diesmal an der Seite von „Love Island“-Star Tobias „Dr. Love“ Wegener. Mit Charme, Köpfchen und ordentlich Muskelkraft wollen sie sich gegen die Konkurrenz behaupten.

Gigi Birofio und Luciano Corsano

Icon Vergrößern Gigi Birofio und sein Onkel Luciano Corsano Foto: RTL2 Icon Schließen Schließen Gigi Birofio und sein Onkel Luciano Corsano Foto: RTL2

Familienpower bei „Couple Challenge“: Reality-Star Gigi Birofio tritt mit seinem Onkel Luciano Corsano an. Als eingeschworenes Team wissen die beiden genau, wie der andere tickt – ein Vorteil im Wettbewerb?

Julian FM Stoeckel und Marcell Damaschke

Icon Vergrößern Julian FM Stoeckel und Marcell Damaschke Foto: RTL2 Icon Schließen Schließen Julian FM Stoeckel und Marcell Damaschke Foto: RTL2

Für Julian FM Stoeckel und seinen Partner Marcell Damaschke ist die Show eine besondere Premiere: Es ist ihr erster gemeinsamer TV-Auftritt als Paar. Bereits in „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ gewährten sie Einblicke in ihr Leben – jetzt müssen sie sich als Team in Extremsituationen beweisen.

Iris Klein und Stefan Braun

Icon Vergrößern Iris Klein mit Freund Stefan Braun Foto: RTL2 Icon Schließen Schließen Iris Klein mit Freund Stefan Braun Foto: RTL2

Neues Glück vor der Kamera: Iris Klein wagt sich mit ihrem Partner Stefan Braun erstmals als Duo in eine Reality-Show. Wird ihre Beziehung der Herausforderung standhalten?

Menderes Bagci und Rainer Gottwald

Icon Vergrößern Menderes Bagci und Rainer Gottwald Foto: RTL2 Icon Schließen Schließen Menderes Bagci und Rainer Gottwald Foto: RTL2

Bei „Promi Big Brother“ wurden sie 2022 unter Extrembedingungen zu engen Freunden – jetzt treten Menderes Bagci und Box-Manager Rainer Gottwald gemeinsam an. Wird ihre Freundschaft auch diesen Wettkampf überstehen?

Dilara Kruse und Roaya Soraya

Icon Vergrößern Dilara Kruse (li.) und Roaya Soraya Foto: RTL2 Icon Schließen Schließen Dilara Kruse (li.) und Roaya Soraya Foto: RTL2

Dilara Kruse und Roaya Soraya verbindet eine enge Freundschaft – doch wie stark hält diese dem Wettbewerb stand? Reality-TV-Profi Dilara, Ehefrau von Fußballer Max Kruse, bringt reichlich Erfahrung mit. Ihre Freundin Roaya, bekannt aus „Temptation Island VIP“, ist noch neu im Game. Wer wird am Ende die bessere Taktik haben?