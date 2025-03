"Couple Challenge" am 19. März 2025: Wer ist raus in Folge 2?

Die „Couple Challenge“ ist eine Reality-Show von RTL2. In der Sendung treten Paare gegeneinander an, um ihre Beziehung auf die Probe zu stellen und verschiedene Herausforderungen zu meistern. Jede Episode fordert die Teilnehmer sowohl körperlich als auch emotional, während sie ihre Teamfähigkeit und ihr gegenseitiges Vertrauen durch lustige, aber auch intensive Aufgaben unter Beweis stellen müssen. Die Paare müssen nicht nur ihre eigenen Stärken unter Beweis stellen, sondern auch lernen, als Team zu harmonieren. Ziel ist es, die „perfekte Beziehung“ zu finden, wobei Konflikte und spannende Wendungen die Dramatik der Show erhöhen. Im Gegensatz zu anderen Kuppelshows bestehen die Duos bei „Couple Challenge“ nicht nur aus echten Paaren, sondern auch aus Freunden.

Jede Woche nominieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Paar, das die Sendung dann potenziell verlassen muss. Wen hat es in der zweiten Folge „Couple Challenge“ erwischt? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen zu Sendung finden Sie hier.

"Couple Challenge" 2025: Wer ist rausgeflogen am 19. März 2025?

In der zweiten Folge von „Couple Challenge“ gibt es den ersten Exit der aktuellen Staffel. Dafür stand zunächst die Exit-Challenge an. Durch ihre Nominierung in der ersten Episode mussten Tommy und Paulina antreten. Als ihre Gegner wählten sie Sandra und Tobi. Doch es bestand keine Chance für die beiden. Beim Quiz in der Exit-Höhle konnten Tommy und Paulina keine einzige Frage richtig beantworten. Damit war klar: Die beiden müssen als erstes Paar das Camp verlassen.

Doch bei diesem einen Auszug aus dem Camp sollte es nicht bleiben. Iris hatte sich bei einer Challenge in der ersten Folge verletzt und wurde im Krankenhaus untersucht. Die Diagnose: Thorax-Prellung. Auf Anraten ihres Arztes hin und aufgrund ihrer körperlichen Verfassung beschloss Iris demnach die Show zu verlassen. Somit gingen auch Iris und Stefan nach Hause und insgesamt zwei Paare verließen bereits in der zweiten Folge das Camp.

"Couple Challenge" 2025: Wer ist raus?

Bereits vier Kandidaten haben die Chance „Couple Challenge“ 2025 zu gewinnen verpasst. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten das Camp schon verlassen:

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas: raus in Folge 2

Iris Klein und Stefan Braun: raus in Folge 2 (aufgrund gesundheitlicher Probleme)

Welche Kandidaten sind bei "Couple Challenge" 2025 weiter dabei?

Die übrigen fünf Pärchen haben noch die Möglichkeit, die „Couple Challenge“ 2025 zu gewinnen und das erspielte Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Weiterhin Teil des Wettbewerbs sind:

Tobias Wegener und Sandra Sicora

Gigi Birofio und Luciano Corsano

Julian FM Stoeckel und Marcell Damaschke

Menderes Bagci und Rainer Gottwald

Dilara Kruse und Roaya Soraya

"Couple Challenge" 2025: Die Übertragung

Die aktuelle Staffel „Couple Callenge“ ist dieses Jahr zum ersten Mal im Free-TV zu sehen. Neben der gewohnten Ausstrahlung am Donnerstag über die Streamingplattform RTL+ wird die Reality-Show nun auch auf RTL2 ausgestrahlt. Den Sendeterminen nach läuft jeden Mittwoch zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Episode im Free-TV.

Demnach läuft die nächste Folge der Couple Challenge:

RTL+ : Donnerstag, 20. März 2025, 20.15 Uhr

RTL2 : Mittwoch, 26. März 2025, 20.15 Uhr