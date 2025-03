„Couple Challenge“ am 26. März 2025: Wer ist raus in Folge 3?

In Staffel 4 von „CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ stellen sich erneut sieben prominente Paare einer Reihe anspruchsvoller Herausforderungen. Die Show bleibt ihrem bewährten Konzept treu: In einer Mischung aus Geschicklichkeits- und Teamspielen kämpfen die einzelnen Teams um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Doch wer zeigt die nötige Teamfähigkeit, Stressresistenz und Durchhaltevermögen, um sich letztlich den Gewinn zu sichern? Die Teilnehmer von „Couple Challenge“ 2025 stammen aus verschiedenen Bereichen der Medienwelt. In der Show müssen sie beweisen, dass sie nicht nur als Paar, sondern auch als Konkurrenten gut zusammenarbeiten können.

In Folge 2 von „Couple Challenge“ 2025 mussten zwei Teams den Wettbewerb verlassen. Auch in der dritten Woche musste sich ein Paar von den anderen Kandidaten verabschieden. Welches Couple die Heimreise antreten musste und was sonst noch alles in Folge 3 passiert ist, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Exit bei „Couple Challenge“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 26. März 2025?

In Folge 3 von „Couple Challenge“ 2025 kam es zunächst zu einer unerwarteten Rückkehr: Paulina und Tommy kehrten ins Spiel zurück, nachdem Iris Klein und ihr Freund Stefan Braun krankheitsbedingt ausscheiden mussten. Besonders Sandra war von der Entscheidung äußerst überrascht.

Die anschließende Nominierung führte zu intensiven Diskussionen, nahm jedoch eine unvorhergesehene Wendung. Entgegen vieler Erwartungen mussten nicht Paulina und Tommy gegen Sandra und Tobi antreten. Stattdessen standen Gigi und Luciano sowie Dilara und Roaya mit jeweils zwei Stimmen zur Wahl.

Die entscheidende Exit-Challenge stellte die Kandidaten vor eine körperliche Herausforderung – eigentlich ein Vorteil für Gigi und Luciano. Doch wiederholte Regelverstöße führten zu Zeitstrafen, die schließlich Dilara und Roaya den Sieg und damit den Verbleib im Wettbewerb sicherten. Für Gigi und Luciano ist die Teilnahme bei „Couple Challenge“ 2025 nach Folge 3 somit zu Ende.

„Couple Challenge“ 2025: Wer ist raus?

In der zweiten Episode der Realityshow „Couple Challenge“ gab es gleich zwei Paar-Ausstiege. Tommy Pedroni und Paulina Ljubas mussten nach einer Exit-Challenge die Sendung verlassen. Zudem schieden Iris Klein und Stefan Braun verletzungsbedingt aus. In der dritten Folge kehrten Tommy und Paulina jedoch ins Format zurück, während Gigi und Luciano stattdessen die Show verlassen mussten. Diese Paare sind nach Folge 3 von „Couple Challenge“ 2025 bereits ausgeschieden:

Iris Klein und Stefan Braun: raus in Folge 2 (aufgrund gesundheitlicher Probleme)

Gigi Birofio und Luciano Corsano: raus in Folge 3

Welche Kandidaten sind bei "Couple Challenge" 2025 noch dabei?

Das Paar, das am Ende der sechsten Folge von „Couple Challenge“ 2025 noch übrig ist, gewinnt die Realityshow und damit das Preisgeld von 100.000 Euro. Diese Couples können immer noch vom Sieg träumen:

Tobias Wegener und Sandra Sicora

Julian FM Stoeckel und Marcell Damaschke

Menderes Bagci und Rainer Gottwald

Dilara Kruse und Roaya Soraya

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Übertragung von „Couple Challenge“ 2025 im TV und Stream

Staffel 4 von „Couple Challenge“ wird 2025 erstmals im Free-TV gezeigt. Neben der gewohnten Übertragung auf der Streamingplattform RTL+ ist die Realityshow nun auch auf RTL2 zu sehen. Dort liegen die Sendetermine von „Couple Challenge“ 2025 immer mittwochs um 20.15 Uhr.

Das sind Sendetermine der nächsten Folge :

Folge 4: Donnerstag, 27. März 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 4: Mittwoch, 2. April 2025, 20.15 Uhr, RTL2