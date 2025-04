„Couple Challenge“ am 9. April 2025: Wer ist raus in Folge 5?

In einer weit verbreiteten Weisheit heißt es, dass Geld die Freundschaft zerstören kann. Doch wie sieht es mit der Liebe aus? Diese Frage wird in der Show „#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt“ behandelt. In der nunmehr vierten Staffel bleibt das Format seiner bewährten Linie treu: Auch diesmal geht es um eine Mischung aus verschiedenen Spielen, die von sieben prominenten Paaren aus der Medienwelt bestritten werden. Das Ziel: ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Doch welches Paar zeigt die beste Kombination aus Teamgeist, Wettkampfgeist und Stressresistenz, um am Ende als Sieger hervorzugehen?

In Folge 5 herrscht im Camp bereits eine angespannte Atmosphäre, als die Beendigung der umstrittenen Versteigerung für zusätzliche Unruhe sorgt. Die Stimmung ist angespannt, doch eines ist klar: Die bevorstehende Exit-Challenge wird erneut ein Paar aus dem Wettbewerb ausscheiden lassen – möglicherweise mit weiteren Konsequenzen für ein weiteres Team. Wird es zu einer Kettenreaktion kommen? Welches Paar „Couple Challenge“ in Folge 5 verlassen musste, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Exit bei „Couple Challenge“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 9. April 2025?

In Folge 5 kommt es aufgrund eines umstrittenen Angebots aus der vorherigen Folge zu Spannungen. Sandra und Tobi sind das einzige Paar, das das Angebot angenommen hat, was dazu führte, dass 11.000 Euro von der Gesamtgewinnsumme abgezogen wurden. Zudem erhalten sie Immunität, und ihre Stimmen bei der nächsten Nominierung sind ungültig.

Daraufhin treten Paulina und Tommy gegen Julian und Marcell in der Exit-Challenge an. Paulina und Tommy absolvieren die Aufgabe in der Exit-Höhle schneller und sichern sich so ihren Platz im Wettbewerb, während Julian und Marcell die Show verlassen müssen.

Nach einem gehobenen Abendessen steht eine weitere schwierige Entscheidung an. Die verbleibenden vier Paare, die an zwei Tischen sitzen, müssen jeweils ein Paar für die letzte Exit-Challenge vor dem Finale nominieren. Am Ende der Gespräche wird entschieden, dass Menderes und Rainer gegen Sandra und Tobi antreten müssen. Wer die Challenge gewinnen wird und für welche Kandidaten „Couple Challenge“ 2025 zu Ende geht, wird in der kommenden Folge entschieden.

„Couple Challenge“ 2025: Wer ist raus?

In der ersten Episode von „Couple Challenge“ 2025 gab es noch keinen Rauswurf. In der zweiten Folge mussten jedoch zwei Paare die Show verlassen: Tommy Pedroni und Paulina Ljubas nach einer Exit-Challenge sowie Iris Klein und Stefan Braun aufgrund von Verletzungen. In der dritten Folge kehrten Tommy und Paulina zurück, während Gigi und Luciano ausschieden. Episode 4 verlief ohne Exit, jedoch traf es in Folge 5 erneut ein Paare, das die Show verlassen musste. Diese Paare sind nicht mehr bei „Couple Challenge“ 2025 dabei:

Iris Klein und Stefan Braun: raus in Folge 2 (aufgrund gesundheitlicher Probleme)

Gigi Birofio und Luciano Corsano: raus in Folge 3

Julian FM Stoeckel und Marcell Damaschke: raus in Folge 5

Welche Kandidaten sind bei "Couple Challenge" 2025 noch dabei?

Die Paare, die in den Herausforderungen überzeugen und im Camp gute Beziehungen aufbauen, haben weiterhin die Möglichkeit, zu gewinnen und am Ende das Preisgeld zu erhalten. Diese Kandidaten der „Couple Challenge“ 2025 sind weiter im Rennen:

Tobias Wegener und Sandra Sicora

Menderes Bagci und Rainer Gottwald

Dilara Kruse und Roaya Soraya

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Übertragung von „Couple Challenge“ 2025 im TV und Stream

2025 wird die vierte Staffel von „Couple Challenge“ im Free-TV ausgestrahlt. Neben der gewohnten Verfügbarkeit auf der Streamingplattform RTL+ ist die Realityshow nun auch auf RTL2 zu sehen. Die Übertragung erfolgt dort mittwochs um 20.15 Uhr.

Das sind die nächsten Sendetermine von „Couple Challenge“ 2025:

Folge 6: Donnerstag, 10. April 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 6: Mittwoch, 16. April 2025, 20.15 Uhr, RTL2