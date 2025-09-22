„Crash Games“ 2025: Sendetermine und Schlamm-Opfer – alle Infos

„Glitschiger Ruhm und matschige Bruchlandungen“ – so lässt sich die Rückkehr der kultigen „Crash Games“ wohl ganz treffend zusammenfassen.

In diesem Herbst heißt es bei ProSieben und Joyn wieder: rein ins Chaos! Wenn Realitystars zu Zweier-Teams formiert werden und sich auf Schanzen, Matschbecken und der gefürchteten Flutschfläche messen, bleibt kein Outfit trocken und kein Ego unversehrt. Mit gewohnt spitzer Zunge begleitet Peter Rütten die schleimige Reise voller Slapstick und Stürze – Schadenfreude inklusive.

Wer dem glitschigen Parcours trotzt und am wenigsten Bruchlandungen kassiert, darf ins Finale einziehen. Wer stolpert, flutscht – und liefert genau das, was das Publikum liebt: spektakulär scheiternde Unterhaltung mit Kultfaktor. Hiergeblieben! Wir liefern die Details.

„Crash Games“ 2025: Wann ging es weiter?

Seit dem 1. September 2025 werden neue Folgen der Action-Spielshow „Crash Games 2025 – Bruchlandung der Realitystars“ ausgestrahlt. Die Show läuft montags um 21.20 Uhr auf ProSieben und parallel bei Joyn. Damit setzt der Sender das Format nach einer Pause fort.

Wenn Sie neugierig auf die vorige Staffel 2 sind: ProSieben bietet nach eigenen Angaben „Alle Videos zu Crash Games - jeder Sturz zählt“ in seinem Archiv zum Nachschmecken an.

„Crash Games“ 2025: Sendetermine des Show-Reboots

In der ProSieben-Show „Crash Games 2025 - Bruchlandung der Realitystars“ treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Dabei kommt es immer wieder zu spektakulären Szenen, die vom Off-Kommentar begleitet werden. Der Sender hat bislang noch nicht definitiv bekannt gegeben, wie viele Episoden er senden will. Sicher ist jedoch, dass neue Folgen jeweils montags um 21.20 Uhr ausgestrahlt werden.

Hier haben wir die von ProSieben bisher offiziell bestätigten Sendetermine von „Crash Games“ 2025:

Folge 1: Montag, 1. September 2025, 21.20 Uhr, ProSieben

Folge 2: Montag, 8. September 2025, 21.20 Uhr, ProSieben

Folge 3: Montag, 15. September 2025, 21.20 Uhr, ProSieben

Folge 4: Montag, 22. September 2025, 21.20 Uhr, ProSieben

Folge 5: Montag, 29. September 2025, 21.20 Uhr, ProSieben

Die folgende Info hingegen verdanken wir den geschätzten Kollegen von fernsehserien.de und geben sie einfach mal so an Sie weiter:

Folge 6: Montag, 6. Oktober 2025, 21.20 Uhr, ProSieben

Sollten weitere Sendetermine von „Crash Games“ 2025 nachgeschoben werden, informieren wir Sie hier an dieser Stelle. Übrigens geht ProSieben ebenfalls im September mit den neuen Folgen von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ 2025 an den Start.

„Crash Games“ 2025: Diese Teilnehmer sind dabei

Für wen wird es 2025 bei „Crash Games - Bruchlandung der Realitystars“ rutschig?

Diese Promis waren in Folge 1 der Action-Spielshow dabei:

Chris Broy mit Diogo Sangre

Annemarie Eilfeld mit Tim Sandt

Matthias Mangiapane mit Enrico Elia

Yvonne Woelke mit Peter Klein

Alessia Herren mit Menderes

Béla Klentze mit Marvin Linke

Diese nicht immer ganz rutschfesten Menschen sind laut Joyn in der zweiten Ausgabe ins Schleudern gekommen:

Don Francis mit Ina Colada

Calvin Kleinen mit Marvin Kleinen

Oli P. mit Lorenz Büffel

Dennis Lodi mit Cosimo Citiolo

Stephie Stark mit Josimeloni

Dominik Stuckmann mit Anna Rossow

Und hier die Akteure von Folge 3, wie der Streamer sie uns verraten hat:

Nathalie Gaus mit Gina-Lisa Lohfink

Aurelio Savina mit Larissa Aluas

Zico Banach mit Pia Tillmann

Christina Grass mit Yeliz Koc

Jens Hilbert mit Tara Tabitha

Ismet Atli mit Xenia von Sachsen

Außerdem wurde für die neue Staffel von „Crash Games“ auch noch dieser Promi angekündigt:

Mister Germany Nico Schwanz

Die Aufgaben des Kommentators und der Field-Reporter werden übrigens von diesen Promis übernommen:

Kommentar:

Peter Rütten kommentiert die Leistungen und Missgeschicke der Teams mit seinem typischen, pointierten Humor und einem scharfen Blick fürs Detail.

Field-Reporter:

Laura Maria Rypa: Influencerin und neue Fieldreporterin. Sie bringt frische Social-Media-Energie ins Spielfeld und fängt authentische Eindrücke direkt von den Spielern ein.

Julia Römmelt: Ex-Playmate und ebenfalls als Fieldreporterin aktiv. Sie kombiniert Glamour mit Spielfeldnähe und sorgt für emotionale Interviews und Statements.

Max Weißenböck: Content Creator mit Gespür für Storytelling. Als Fieldreporter holt er Stimmen ein und teilt spannende Team-Momente aus einer kreativen Perspektive.

Übertragung von „Crash Games“ 2025 im TV und Stream sehen

Wie eingangs bereits erwähnt, wird „Crash Games“ 2025 im Free-TV bei ProSieben ausgestrahlt. Parallel dazu steht die Sendung über den kostenfreien Livestream von Joyn zur Verfügung. Nach der Erstausstrahlung werden die Folgen auf der Plattform zudem als Abrufangebot bereitgestellt – eine Option für Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Montagabend nicht einschalten können.

Was ist der Hintergrund von „Crash Games“ 2025?

Nach zehn Jahren Pause feiert die Kult-Gameshow „Crash Games“ ihr Comeback – dieses Mal unter dem neuen Titel „Bruchlandung der Realitystars“. Statt unbekannter Normalos treten nun sechs Zweier-Teams aus bekannten Trash-TV-Gesichtern gegeneinander an. Ursprünglich war ein Konzept mit gemischten Teams geplant, doch ProSieben entschied sich für eine reine Realitystar-Besetzung. Die Kandidaten müssen sich auf rutschigen Parcours mit Hindernissen wie Schanze, Matschbecken, Flutschfläche und Mount Glitsch beweisen – jeder Sturz zählt als „Fail“, und nur die Teams mit den wenigsten Bruchlandungen erreichen die finale Challenge. Trotz nur zwölf Folgen in zwei Staffeln zwischen 2014 und 2015 genießt die Show Kultstatus und wurde regelmäßig als Programmfüller wiederholt – ganz im Stil von „Takeshi’s Castle“, mit einer ordentlichen Portion Schadenfreude.