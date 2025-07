„Crash Games“ 2025: Was ist zur „Bruchlandung der Reality-Stars“ schon bekannt?

„Glitschiger Ruhm und matschige Bruchlandungen“ – so lässt sich die Rückkehr der kultigen „Crash Games“ wohl ganz treffend zusammenfassen.

In diesem Herbst heißt es bei ProSieben und Joyn wieder: rein ins Chaos! Wenn Realitystars zu Zweier-Teams formiert werden und sich auf Schanzen, Matschbecken und der gefürchteten Flutschfläche messen, bleibt kein Outfit trocken und kein Ego unversehrt. Mit gewohnt spitzer Zunge begleitet Peter Rütten die schleimige Reise voller Slapstick und Stürze – Schadenfreude inklusive.

Wer dem glitschigen Parcours trotzt und am wenigsten Bruchlandungen kassiert, darf ins Finale einziehen. Wer stolpert, flutscht – und liefert genau das, was das Publikum liebt: spektakulär scheiternde Unterhaltung mit Kultfaktor. Hiergeblieben! Wir liefern die Details.

Start von „Crash Games“ 2025: Wann geht es weiter?

Der Sender macht aus dem Start-Datum bislang noch ein Geheimnis. Lediglich ein karges „im Herbst 2025“ ringt sich ProSieben auf seiner Presseseite ab. Aber Sie wissen ja: Wir lassen nicht locker. Wir halten Augen plus Ohren weit offen und melden uns hier, sobald wir Näheres rausbekommen. Wenn Sie neugierig auf die vorige Staffel 2 sind: ProSieben bietet nach eigenen Angaben „Alle Videos zu Crash Games - jeder Sturz zählt“ in seinem Archiv zum Nachschmecken an.

Die Sendetermine von „Crash Games“ 2025

Die alte Geschichte: ohne Start-Termin, keine Sendetermine. Auch hier gilt: Wir bleiben an der Sache dran. Wenn unsere Bohrungen auf Öl stoßen, erfahren Sie es hier als Erste. Immerhin wissen wir bereits jetzt, dass die glitschige Schlammschlacht sowohl im linearen Fernsehprogramm von ProSieben als auch beim sendereigenen Streamingdienst Joyn zu sehen sein wird. Produziert wird die Neuauflage von „Crash Games – Bruchlandung der Realitystars“ von Banijay Productions Germany.

„Crash Games“ 2025: Diese Teilnehmer sind dabei

Auch die Kandidaten der „Crash Games“ 2025 sind noch nicht benannt worden, einigen Quellen zufolge werden noch Bewerbungen angenommen.

Wir kennen also bisher nur die Akteure auf Seiten des Senders:

Kommentar:

Peter Rütten kommentiert die Leistungen und Missgeschicke der Teams mit seinem typischen, pointierten Humor und einem scharfen Blick fürs Detail.

Field-Reporter:

Laura Maria Rypa: Influencerin und neue Fieldreporterin. Sie bringt frische Social-Media-Energie ins Spielfeld und fängt authentische Eindrücke direkt von den Spielern ein.

Julia Römmelt: Ex-Playmate und ebenfalls als Fieldreporterin aktiv. Sie kombiniert Glamour mit Spielfeldnähe und sorgt für emotionale Interviews und Statements.

Max Weißenböck: Content Creator mit Gespür für Storytelling. Als Fieldreporter holt er Stimmen ein und teilt spannende Team-Momente aus einer kreativen Perspektive.

Was ist der Hintergrund von „Crash Games“ 2025?

Nach zehn Jahren Pause feiert die Kult-Gameshow „Crash Games“ ihr Comeback – diesmal unter dem neuen Titel „Bruchlandung der Realitystars“. Statt unbekannter Normalos treten nun sechs Zweier-Teams aus bekannten Trash-TV-Gesichtern gegeneinander an. Ursprünglich war ein Konzept mit gemischten Teams geplant, doch ProSieben entschied sich für eine reine Realitystar-Besetzung. Die Kandidaten müssen sich auf rutschigen Parcours mit Hindernissen wie Schanze, Matschbecken, Flutschfläche und Mount Glitsch beweisen – jeder Sturz zählt als „Fail“, und nur die Teams mit den wenigsten Bruchlandungen erreichen die finale Challenge. Interessierte Duos können sich laut fernsehserien.de noch bewerben: „Ihr seid ein dynamisches Duo, das sich jeder Challenge stellen möchte? Mit dem Mini-Bike über einen schmalen Steg radeln, ohne dabei ins Becken voller Schlamm zu fallen, ist für euch keine Herausforderung? Mit dem Surfbrett einen Hügel voller Tonnen runtersurfen klingt geil? Einen glitschigen Hang hochlaufen ist easy? Dann bewerbt euch!“ Trotz nur zwölf Folgen in zwei Staffeln zwischen 2014 und 2015 genießt die Show Kultstatus und wurde regelmäßig als Programmfüller wiederholt – ganz im Stil von „Takeshi’s Castle“, mit einer ordentlichen Portion Schadenfreude. Bei ProSieben laufen alte Folgen tatsächlich auch aktuell noch manchmal - zu nachtschlafender Zeit, so gegen 5 Uhr morgens.