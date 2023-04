Daisy Dee ist raus beim "Kampf der Realitystars 2023": Sie stylte schon Beyoncé

23 Promis ziehen wieder in den "Kampf der Realitystars" bei RTL 2. Bevor sie ausschied, war eine davon die ehemalige Viva-Moderatorin Daisy Dee. Wir haben alle Infos rund um ihr Alter, ihre Größe, ihre Lieder und mehr.

Der " Kampf der Realitystars" ist in eine neue Runde gegangen. Seit Mittwoch, 12. April 2023, treten insgesamt 23 Kandidaten und Kandidatinnen bei "Kampf der Realitystars" 2023 an, um sich um das Preisgeld und den Gewinnertitel zu streiten. An zehn verschiedenen Sendeterminen kann man die Promis dabei beobachten, wie sie sich verschiedenen Spielen und Herausforderungen in ihrem paradiesischem Strandressort stellen. Mit die größte challenge dabei vermutlich: Sich gegenseitig nicht die Köpfe einzuschlagen. Moderatorin von "Kampf der Realitystars" ist auch 2023 Cathy Hummels. Und auch bei der Übertragung von "Kampf der Realitystars" bleibt 2023 alles beim Alten: Der Sender RTL 2 übernimmt die Ausstrahlung des Formats.

Als eine der Kandidatinnen zog Daisy Dee ins Rennen - und musste sich in Folge 2 direkt wieder verabschieden. Die 52 Jahre alte Musikerin und Moderatorin wurde vor allem in den 90ern durch ihre Techno-Musik bekannt. Zudem übernahm sie die Moderation von verschiedenen Viva-Sendungen wie "Club Rotation" und "Viva Ritmo". Sie wollen mehr über die Kandidatin Daisy Dee wissen? Wie alt sie ist, wie groß sie ist - und welche Songs sind nochmal von ihr? Wir haben alle Infos rund um Alter, Größe, Geburtsort und Lieder von Daisy Dee. Außerdem ein Update zu ihrer Karriere: Was hat sie in den letzten Jahren so getrieben? Und was hat ein gerissenes Kleid von Beyoncé damit zu tun?

Die wichtigsten Informationen zu "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Daisy Dee

Für alle, die Daisy Dee in den 90ern nicht miterlebt haben oder nochmal eine kurze Auffrischung brauchen - Hier gibt es einen kurzen Steckbrief mit der Übersicht über die wichtigsten Daten zur "Kampf der Realitystars"-Kandidatin:

Name: Daisy Dee

Alter : 53

: 53 Geburtsort: Curaçao

Sternzeichen: Jungfrau

Größe: 1,78 Meter

"Kampf der Realitystars" 2023: Das sind die Lieder von Kandidatin Daisy Dee

Daisy Dee hat sich vor allem in den 90er-Jahren einen Namen als Techno-Produzentin und DJane gemacht. Zu den Songs, die sie (mit-)produziert hat, zählen:

This Beat Is Technotronic

Crazy

Love Religion

Somebody Real

Just Jump

Love Is the Answer

Open Sesame

Galaktika - Are You Ready?

Fly Away (Owner of Your Heart)

Was macht "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Daisy Dee jetzt?

In ihrem Vorstellungsvideo zur aktuellen Staffel erzählt Daisy Dee davon, was sie seit ihren großen Erfolgen in den 90ern getrieben hat. Laut eigenen Angaben ist Dee inzwischen Stylistin für sehr viele Rapper in Deutschland und entwirft Klamotten für verschiedenen Lables. Zudem verwalte sie mehrere AirBnB-Wohnungen. Außerdem hat sie das Styling für große Stars wie Lenny Kravitz und die Backstreet Boys übernommen. Zu diesen Stars zählt auch Beyoncé - und hier soll Dee etwas ganz besonders Peinliches passiert sein. Denn eines der Outfits, das sie für Beyoncé entworfen und genäht hatte, riss bei einem Auftritt. Ein Moment, den weder das Pop-Sternchen noch Dee vergessen haben.

