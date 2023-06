Daniel Schmidt bei "Kampf der Realitystars" 2023: Ist er der härteste Hamburger am Strand von Thailand?

Daniel Schmidt ist Kandidat bei "Kampf der Realitystars" 2023. Alles über den Hamburger Wirt im "Elbschlosskeller", sein Leben auf dem Kiez und seine Rolle als Vater haben wir hier im Porträt für Sie.

Seit Mitte April ist es soweit: Die Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2023, Staffel 4 werden abgespult. Einer der Kandidaten, die ihre Heimat gegen den Strand von Thailand tauschen, ist Daniel Schmidt aus Hamburg. Schon jetzt vermisst er seinen Sohn und das Leben auf dem Kiez, doch er freut sich auch auf die Herausforderung. In der Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 wohnen bekannte TV-Stars gemeinsam in einer Villa am Meer und müssen bei Spielen und kleinen Herausforderungen ihr Können beweisen. Cathy Hummels moderiert die Sendung, und in jeder Folge muss jemand die Villa verlassen – wählen wer geht dürfen die Teilnehmer selbst.

Daniel ist von Anfang an fasziniert von der Natur und will alles ganz bewusst erleben - besonders freut er sich auf die Challenges. Sollte er gewinnen, will er seinen Erfolg unbedingt mit anderen teilen: Vom Preisgeld soll seine Mutter eine Kreuzfahrt machen und auch andere Familienmitglieder wie Onkel, Neffen, Nichten und sein Sohn sollen etwas abbekommen. Außerdem soll es eine Party auf dem Kiez geben für alle "Obdachlosen, Punks und wer sonst so da ist", sodass jeder was davon hat, verrät Daniel im Interview mit RTL2. Er will auch ein Fitnessstudio für Kinder aus dem Umkreis bauen, damit sie kostenlos trainieren können.

Sie wollen mehr über den Kandidaten bei " Kampf der Realitystars" 2023 Daniel erfahren? Alles zu Daniel Schmidt und seinem Leben auf dem Hamburger Kiez finden Sie hier.

"Kampf der Realitystars" 2023: Daniel Schmidt ist Wirt im Hamburger "Elbschlosskeller"

Daniel Schmidt hat schon einiges erlebt. Der 38-Jährige ist ein echter "Hamburger Jung'" und obendrein noch Zimmermann, Fitnesstrainer und Bestsellerautor. Seit über zehn Jahren ist er außerdem Wirt im "Elbschlosskeller" in Hamburg, einer Kneipe, die er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Susanna Horn betreibt. Als "härtester Wirt in Hamburg" wurde Daniel schon bezeichnet, doch so sieht er sich selbst gar nicht: Da die Kneipe 24 Stunden geöffnet hat, gebe es ab und zu schon Situationen, bei denen härteres Durchgreifen notwendig sei, so Daniel im Interview. Es sei eben das typische "Reeperbahnmilieu", das Daniel von klein auf kennt.

Als Wirt und abgeklärter Typ war Daniel Schmidt bereits in einigen TV-Sendungen zu Gast, wie zum Beispiel in der "NDR Talk Show", wo er über das Leben in Hamburg und im Reeperbahnmilieu sprach. 2019 erschien sein Buch mit dem Titel "Elbschlosskeller – kein Roman". Als Wirt hätte man keinen geregelten Alltag, so Daniel im Interview. Außerhalb von Hamburg würde er gerne Mal Hunde-Schlitten im Schnee fahren oder Australien und Neuseeland sehen.

Alle Infos zu Daniel Schmidt finden Sie hier im Überblick:

Name: Daniel Schmidt

Alter: 38 Jahre

Wohnort: Hamburg

Beruf: Zimmermann, Fitnesstrainer und Wirt im "Elbschlosskeller"

"Kampf der Realitystars" 2023: Daniel Schmidt hat einen Sohn

Daniel ist manchmal gefühlt selbst noch ein Kind, sagt er, denn er hat viel Schabernack im Kopf. Wenn es Stress gibt, ist er gerne der vermittelnde Part. Besonders stolz ist er auf seinen 11-jährigen Sohn, den er unbedingt heranwachsen sehen will. "Wir haben viele Vier-Augen-Gespräche" erzählt Daniel im Interview, "ich habe ihm auch schon gesagt, dass ich zwei Enkel von ihm will". Als Vater wird er besonders wütend, wenn Schutzbefohlenen etwas zustößt - auch solche Situationen hat er auf dem Kiez schon miterlebt. (AZ)