"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca": Übertragung und alle Infos

In der neuen Staffel "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" geht es unter anderem um Familienzuwachs und die Musikkarriere. Alle Infos zu der Übertragung im TV finden Sie hier.

Daniela Katzenberger hatte eigentlich den Wunsch nach einem Zweitwohnsitz in Deutschland. Nachdem sich nach langer Suche nichts Passendes finden lassen konnte, steht der Entschluss jetzt fest. Die kleine Familie bleibt erstmal auf Mallorca. Daniela, Lucas und Sophia nehmen die Zuschauer und Zuschauerinnen mit in ihr Leben auf der spanischen Insel. Im Haus stehen einige Umbauarbeiten an und es ist Familienzuwachs geplant. Alle wichtigen Infos zu den neuen Folgen von "Familienglück auf Mallorca" finden Sie hier auf einen Blick.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca": Worum geht es in der neuen Staffel?

Die Wohnung in Mallorca ist seit Jahren unrenoviert. Nachdem die Familie jetzt erstmal in Spanien bleibt, soll diese jetzt einen neuen Anstrich bekommen. Daniela und Lucas wollen sich endlich richtig wohlfühlen. Neben einer neuen Küche und neuer Farbe sollen auch neue Möbel her. Außerdem wollen die Frauen des Hauses Familienzuwachs - ein Welpe soll die Familie komplettieren. Das Dreier-Gespann begiebt sich in Tierheimen auf die Suche nach dem vierten Familienmitglied. Ob sich die Familie einigen kann, bleibt abzuwarten.

Außerdem geht es um das neue Album von Lucas Cordalis. Der Release des Albums war schon einmal erfolgreich, jetzt hat auch Daniela Katzenberger das Singen für sich entdeckt. Die Mutter und Entertainerin möchte nun ein eigenes Album aufnehmen. In dem Prozess möchte sie die Zuschauer und Zuschauerinnen mitnehmen. Auch der erste eigene Musikvideodreh steht auf dem Programm.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca": Start der neuen Staffel

Die aktuelle Staffel steht ganz unter dem Motto "Alles neu". Am 21. Juni 2023 ging es wieder los. Der Umbau der Wohnung, Familienzuwachs und die musikalische Karriere von Lucas und Daniela - das alles sind Themen der aktuellen Staffel.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca": Die Sendetermine im Überblick

Für die neue Staffel sind aktuell zehn Folgen geplant. Der Startschuss fiel am 21. Juni 2023. Seitdem gibt es immer mittwochs um 20.15 Uhr neue Folgen. Hier finden Sie alle Sendetermine auf einen Blick:

Mittwoch, 21. Juni 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 28. Juni 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 5. Juli 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 12. Juli 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 19. Juli 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 26. Juli 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 2. August 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 9. August 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 16. August 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 23. August 2023, 20.15 Uhr

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca": Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung von "Daniela Katzenberger- Familienglück auf Mallorca" wird von RTL 2 übernommen. Jeden Mittwoch wird die neue Folge um 20.15 Uhr auf RTL 2 ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür sind die Folgen allerdings im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Danach sind die Folgen nur noch im RTL+-Abo zu sehen. Dieses ist jedoch kostenpflichtig, aktuell kostet das Abo in der günstigsten Variante 6,99 Euro im Monat (Stand: August 2023).

