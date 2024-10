„Daniela Katzenberger“: Sendetermine, Übertragung und alle Infos

Bikini-Wettbewerb, familiärer Zuwachs und ein Rosa-Verbot: Daniela Katzenberger läuft bei Vox mit acht neuen Folgen ihrer Doku-Soap und teilt die bedeutendsten Ereignisse der letzten Zeit. Es gibt viele Neuerungen zu entdecken rund um die „Katze“ - gehen Sie mit uns auf die Reise. Nur der Vollständigkeit halber vorab noch ihr (laut Vox) aktueller Lieblingsspruch: „Menschen ohne Macke sind Kacke - einfach so wahr! Wie langweilig wären wir sonst alle?“ Doch nun zur Show.

„Daniela Katzenberger“: Start der neuen Folgen

Der Sender hatte den Start der Doku-Soap für Freitag, 6. September 2024, angekündigt. Los ging es auf Vox, sobald alle ums Lagerfeuer versammelt waren: Primetime, 20.15 Uhr. Zum Auftakt gab es gleich eine Doppelfolge. Außerdem, um 22.20 Uhr, noch ein Special: „Daniela Katzenberger - Die Story“.

„Daniela Katzenberger“: Sendetermine der neuen Staffel

Wann läuft die Show? Hier kommen für Sie die geplanten Sendetermine:

Folge 1 von „Daniela Katzenberger“ am Freitag, 6. September 2024, 20.15 Uhr, Vox - „ Back for good! Die Katze ist zurück im Körbchen - bei Vox “

Folge 2 von „Daniela Katzenberger“ am Freitag, 6. September 2024, 20.15 Uhr, Vox : „ Goodbye Pink!“

Folge 3 von „Daniela Katzenberger“ am Freitag, 13. September 2024, 20.15 Uhr, Vox: „Hallo Coco!“

Folge 4 von „Daniela Katzenberger“ am Freitag, 20. September 2024, 20.15 Uhr, Vox : „ Final Countdown“

Folge 5 von „Daniela Katzenberger“ am Freitag, 27. September 2024, 20.15 Uhr, Vox: „ Bratwurstanstich und der große Tag“

Folge 6 von „Daniela Katzenberger“ am Freitag, 4. Oktober 2024, 20.15 Uhr, Vox: „ Daniela beim Fitnesscontest“

Folge 7 von „Daniela Katzenberger“ am Freitag, 11. Oktober 2024, 20.15 Uhr, Vox: „ Happy Birthday, Iris!“

Folge 8 von „Daniela Katzenberger“ am Freitag, 18. Oktober 2024, 20.15 Uhr, Vox: „Zurück in die Zukunft - in Los Angeles“

Folgen von „Daniela Katzenberger“: Was passiert in den acht Episoden?

Der Presseseite des Senders verdanken wir diese Inhaltsangaben, die wir allerdings aus Gründen der Übersichtlichkeit ein wenig gekürzt haben:

Folge 1: Daniela Katzenberger kehrt nach fast 10 Jahren zu Vox zurück. Gemeinsam mit Lucas besucht sie das alte Café Katzenberger und reflektiert ihre Entwicklung. Tochter Sophia wünscht sich einen Hund, und die Familie sucht Rat bei einer Tierärztin. Außerdem zeigt Daniela ihr neues Fitnessprogramm.

Folge 2: Sophia ist aus ihrer „rosa Phase“ herausgewachsen, was Daniela schwerfällt. Die Familie sortiert Sophias Kleidung aus und besucht eine Züchterin, um einen Hund auszuwählen. Zudem planen Daniela und Lucas ihren Valentinstag.

Folge 3: In Valencia findet die Familie endlich ihren neuen Hund, einen Toypudel namens Coco. Daniela bereitet sich intensiv auf einen Fitnesswettbewerb vor, kämpft jedoch mit Selbstzweifeln und den Anforderungen des Trainings.

Folge 4: Sophia trifft ihren neuen Hund Coco auf Mallorca. Daniela reist nach Köln, um sich auf ihren Fitnesswettbewerb vorzubereiten, während sie sich mit Unsicherheiten und Lampenfieber auseinandersetzt.

Folge 5: Daniela steckt in den letzten Vorbereitungen für ihren Fitnesswettbewerb und kämpft mit den physischen und mentalen Anforderungen. Gleichzeitig plant sie ihre Bühnenauftritte und kämpft mit Selbstzweifeln.

Folge 6: Daniela tritt beim Fitnesswettbewerb an, während Lucas bei der Schlagernacht in Köln auftritt. Beide kämpfen mit Lampenfieber und Unsicherheiten. Nach dem Wettbewerb versucht die Familie, mit einer Bootstour zu entspannen.

Folge 7: Die Familie besucht Iris Klein zum Geburtstag in Worms, wo sie den neuen Freund von Iris kennenlernt. Daniela hat Vorbehalte, öffnet sich jedoch durch eine Familienaufstellung über ihre Beziehung zu ihrer Mutter.

Folge 8: Die Familie reist nach Los Angeles, wo Daniela Erinnerungen an frühere Zeiten aufleben lässt. Sie besucht alte Orte und lässt sich von einer Star-Fotografin ablichten. Die Reise endet mit einem Picknick und der Rückkehr nach Mallorca.

Übertragung von „Daniela Katzenberger“ im TV und Stream

Start der neuen, achtteiligen Vox-Doku-Soap war also am Freitag, 6. September, mit zwei Folgen zum Auftakt - ab 20.15 Uhr. Alle Episoden sind außerdem immer sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung beim Streaming-Dienst RTL+ abrufbar. Im Anschluss an die eigentliche Show zeigte Vox am selben Abend um 22.20 Uhr die Doku „Daniela Katzenberger – Die Story“. Darin blickte Daniela auf ihre Karriere zurück und präsentiert ein „Best of Katze ever“.

Wiederholung von „Daniela Katzenberger“: Ganze Folgen kostenlos ansehen

Die gibt es natürlich auch: ebenfalls beim Streamer RTL+. Alle Folgen sind nach der ersten Ausstrahlung eine Woche lang kostenlos dort verfügbar. Danach sind sie nur noch im „Premium“-Bereich des Anbieters zugänglich. Die Basis-Version RTL+ „Free“ ist kostenlos, erfordert lediglich eine Registrierung. Für den späteren Zugang zu „Daniela Katzenberger“ (und ganz allgemein für Live-Übertragungen) ist jedoch die kostenpflichtige „Premium“-Version erforderlich, die aktuell mindestens 5,99 Euro pro Monat kostet (Stand: September 2024). Weitere Informationen zu den Konditionen sind auf der Website von RTLRTL ältlich.