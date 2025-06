„Daniela Katzenberger“, Staffel 2: Sendetermine und Folgen der Doku-Soap

Daniela Katzenberger gilt als eine der Ikonen des deutschen Reality-TVs. Geboren 1986 in Ludwigshafen am Rhein, hat sie sich im Laufe der Jahre einen Ruf als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gemacht. Nach ihrem Realschulabschluss machte sie zunächst eine Ausbildung als Kosmetikerin. In der Welt des Fernsehens wurde sie den Zuschauerinnen und Zuschauern hingegen durch Sendungen wie „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“, „Auf und davon - Mein Auslandstagebuch“ oder auch „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“ bekannt. Ferner war sie in der Vergangenheit das Werbegesicht zahlreicher Kampagnen.

In der Doku-Soap „Daniela Katzenberger“ steht die TV-Ikone erneut im Fokus. Wie sehen die Sendetermine aus? Und in wie vielen Folgen wird die „Katze“ zu sehen sein? Alle wichtigen Informationen zur zweiten Staffel von „Daniela Katzenberger“ finden Sie in diesem Artikel.

„Daniela Katzenberger“: Start von Staffel 2

Die Doku-Soap wird zum Start am Freitag, dem 6. Juni 2025 zur Primetime um 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge auf dem Privatsender VOX ausgestrahlt.

Übertragung der 2. Staffel von „Daniela Katzenberger“ im TV oder Stream

Nach dem Start der Doku-Soap werden im wöchentlichen Turnus insgesamt acht Episoden immer freitags ab 20.15 Uhr im Free-TV auf VOX ausgestrahlt. Außerdem können sämtliche Folgen auch auf dem kostenpflichtigen Streaming-Portal RTL+ angeschaut werden und sind dort stets sieben Tage vor TV-Ausstrahlung verfügbar.

Die Doku-Soap „Daniela Katzenberger“: Sendetermine und Folgen

Die Doku-Soap „Daniela Katzenberger“ startet wie bereits erwähnt am Freitag, dem 6. Juni 2025 um 20.15 Uhr auf VOX. Wie sich die Sendetermine der Folgen gestalten, sowohl im TV als auch im Stream, erfahren Sie hier:

Sendetermine im TV:

Folge 1: 6. Juni 2025 um 20.15 Uhr ( VOX )

Folge 2: 6. Juni 2025 um 21.10 Uhr ( VOX )

Folge 3: 13. Juni 2025 um 20.15 Uhr ( VOX )

Folge 4: 13. Juni 2025 um 21.10 Uhr ( VOX )

Folge 5: 20. Juni 2025 um 20.15 Uhr (VOX )

Folge 6: 20. Juni 2025 um 21.10 Uhr ( VOX )

Folge 7: 27. Juni 2025 um 20.15 Uhr ( VOX )

Folge 8: 27. Juni 2025 um 21.10 Uhr ( VOX )

Verfügbarkeit im Stream:

Folge 1: Ab dem 30. Mai 2025 ( RTL+ )

Folge 2: Ab dem 30. Mai 2025 ( RTL+ )

Folge 3: Ab dem 6. Juni 2025 ( RTL+ )

Folge 4: Ab dem 6. Juni 2025 ( RTL+ )

Folge 5: Ab dem 13. Juni 2025 (RTL+ )

Folge 6: Ab dem 13. Juni 2025 ( RTL+ )

Folge 7: Ab dem 20. Juni 2025 ( RTL+ )

Folge 8: Ab dem 20. Juni 2025 ( RTL+ )

Handlung der Doku-Soap: Darum geht es in der 2. Staffel von „Daniela Katzenberger“

Der Name der Doku-Soap „Daniela Katzenberger“ sollte den Zuschauerinnen und Zuschauern recht schnell verraten, worum es geht: das Leben und den Alltag von Daniela „Katze“ Katzenberger. In den acht Folgen der zweiten Staffel kommt einiges zusammen. So wollen Daniela und ihr Ehemann Lucas ihr Ehe-Gelübde erneuern und tun dies in der Wüste von Nevada, genauer gesagt in Las Vegas. Einmal vor Ort, tritt die Protagonistin des Weiteren beim WFF Miss Universe Award unter deutscher Flagge als Mitglied des offiziellen Nationalteams an. Aber auch auf deutschem Boden erlebt die Blondine eine Menge. Sie besucht ihre allererste eigene Wohnung, wodurch viele alte Erinnerungen hervorkommen. Aber auch auf dem roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis gibt Daniela Katzenberger viele persönliche Einblicke in ihr Leben.