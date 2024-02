"Das Geheimnis der Dschungelkrone": Gäste und Übertragung heute im TV oder Stream

Die Gewinner des Dschungelcamps verraten wie man Dschungelkönig wird. Alle Infos zu Gästen und Sendeterminen von "Das Geheimnis der Dschungelkrone" finden Sie hier.

Am 19. Januar 2024 ist die neue Ausgabe des Dschungelcamps gestartet. Bis zum 4. Februar kämpfen die Kandidaten und Kandidatinnen um die Dschungelkrone. Sie alle müssen über sich hinauswachsen und das ein oder andere über sich ergehen lassen. In der Zeit im Camp gibt es strenge Regeln. So gilt beispielsweise tagsüber ein striktes Schlafverbot. Für die Toilette gibt es nur Sägespäne und zum Essen lediglich Bohnen und Reis. Der Rest muss in Dschungelprüfungen erspielt werden. Wer das alles übersteht und dabei noch die Herzen der Zuschauer erobert, bekommt stolze 100.000 Euro Preisgeld. Unter den Kandidaten für "Das Dschungelcamp 2024" sind neben TV-Stars wie Fabio Knez oder Kim Virginia auch Social-Media-Größen wie Twenty4Tim. Alle 12 Promis haben das gleiche Ziel: Dschungelkönig oder Dschungelkönigin zu werden. Sie wollen in die Fußstapfen von Djamila Rowe treten, die im letzten Jahr das Dschungelcamp 2023 gewann.

Aber wie geht das? Was ist das Geheimrezept, um die Zeit im Dschungel nicht nur zu überstehen sondern auch noch als Gewinner aus der Show zu gehen? Bei "Das Geheimnis der Dschungelkrone" soll das wohl gehütete Geheimnis jetzt gelüftet werden. Für die Promis der diesjährigen Staffel kommt diese Show zwar etwas zu spät, aber vielleicht können sich zukünftige Kandidaten und Kandidatinnen ein paar Tricks abschauen. Wann findet die Show statt? Welche Gäste sind eingeladen und wo wird die Sendung übertagen? Alle wichtigen Infos lesen Sie hier.

Die Gäste bei "Das Geheimnis der Dschungelkrone"

Vor der Show hat RTL nicht verraten, welche Gewinnerinnen und Gewinner bei "Das Geheimnis der Dschungelkrone" dabei sein werden. Von dem offiziellen Bild zur Sendung kann man jedoch schon ein paar Rückschlüsse ziehen. Auf dem Foto erkennt man zum Beispiel Jenny Frankhauser, Peer Kusmagk und Désirée Nick. Hier finden Sie noch einmal eine Übersicht über alle bisher bekannten Teilnehmer bei "Das Geheimnis der Dschungelkrone":

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Filip Pavlović

Jenny Frankhauser

Prince Damien

Peer Kusmagk

Evelyn Burdecki

Menderes Bağcı

Désirée Nick

Djamila Rowe

"Das Geheimnis der Dschungelkrone": Sendetermin

Der Gewinner oder die Gewinnerin der aktuellen Staffel wird auf jeden Fall nicht an der Sendung "Das Geheimnis der Dschungelkrone" teilnehmen können. Das "Dschungelcamp 2024" läuft bis zum 4. Februar 2024 im TV. "Das Geheimnis der Dschungelkrone" wird jedoch bereits am 1. Februar 2024 ausgestrahlt.

Übertragung von "Das Geheimnis der Dschungelkrone" im TV und Stream

Wie auch das "Dschungelcamp 2024" wird "Das Geheimnis der Dschungelkrone" natürlich auch auf RTL übertragen. Ab 20.15 Uhr verraten die Promis ihre Tipps und Tricks, wie sie es geschafft haben, Dschungelkönig zu werden. Wie immer kann man die Sendung auch im Stream auf RTL+ live verfolgen. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm ist aktuell nicht bekannt. Man kann die Sendung jedoch mindestens eine Woche nach Ausstrahlung kostenlos auf RTL+ abrufen. Das Abo hierfür kostet aktuell 9,99 Euro pro Monat.

Lesen Sie dazu auch