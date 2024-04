"Das große Allgemeinwissensquiz": Sendetermine und Infos zur Übertragung

"Das große Allgemeinwissensquiz" läuft seit April 2024 auf Sat.1. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und den Moderator.

Bei "Das große Allgemeinwissensquiz" handelt es sich, wie der Name bereits verrät, um eine Quizshow. Das Konzept der Sendung ist simpel: Die teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten fordern sich in bis zu sieben Quizrunden gegenseitig heraus. Mithilfe prominenter Joker, die sie währenddessen zu Rate ziehen können, müssen sie in Multiple-Choice-Fragen, Bilderrätseln oder Sortierspielen ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Wer sich dabei am besten anstellt, dem winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

An welchen Terminen läuft "Das große Allgemeinwissensquiz"? Wie sieht es mit der Übertragung und Wiederholung im TV und Stream aus? Welche Kandidaten stellen sich der Herausforderung und wer moderiert die Quizshow? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie zusammengefasst.

"Das große Allgemeinwissensquiz": Das sind die Sendetermine

Seit dem 11. April 2024 läuft "Das große Allgemeinwissensquiz" auf Sat.1. Insgesamt gibt es fünf Folgen, die nach dem Start jeden Donnerstagabend ab 20.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt werden. Somit ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: 11. April 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2: 18. April 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: 25. April 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: 2. Mai 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

2. Mai 2024, 20.15 Uhr, Folge 5: 9. Mai 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Übertragung von "Das große Allgemeinwissensquiz" im TV und Stream

Da "Das große Allgemeinwissensquiz" auf Sat.1 ausgestrahlt wird, gibt es die Sendung kostenlos im linearen TV zu sehen. Wer möchte, kann die Quizshow aber auch im ebenfalls kostenlosen Live-Stream auf der Plattform Joyn verfolgen.

"Das große Allgemeinwissensquiz" in der Wiederholung sehen

Für die ersten Folgen von "Das große Allgemeinwissensquiz" stehen folgende Wiederholungstermine fest:

12. April 2024, 1.40 bis 3.45 Uhr, Sat.1 (Folge 1)

19. April 2024, 0.55 bis 3 Uhr, Sat.1 (Folge 2)

26. April 2024, 0.55 bis 3.05 Uhr, Sat.1 (Folge 3)

03. Mai 2024, 0.55 bis 3.05 Uhr, Sat.1 (Folge 4)

Weitere Termine werden an entsprechender Stelle ergänzt, sobald sie bekannt sind. Des Weiteren besteht natürlich die Möglichkeit, die einzelnen Episoden von "Das große Allgemeinwissensquiz" in voller Länge nachträglich auf Joyn anzuschauen. Dort stehen sie nach der Ausstrahlung im TV abrufbereit rund um die Uhr zur Verfügung.

Wer sind die Kandidaten und Joker bei "Das große Allgemeinwissensquiz"?

In jeder Folge von "Das große Allgemeinwissensquiz" wollen fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Bereichen mit ihrer Allgemeinbildung punkten, um zu gewinnen. Diese bekommen in jeder Folge von prominenten Jokern Unterstützung. In Folge 1 traten beispielsweise Linda Zervakis und Johannes B. Kerner in Erscheinung. Für die beiden ging es nicht um die 50.000 Euro, sondern lediglich darum, die Kandidaten während der Quizshow zu unterstützen - ohne dabei eigene Wissenslücken preiszugeben, versteht sich.

Wer moderiert "Das große Allgemeinwissensquiz"?

Jörg Pilawa schlüpft bei "Das große Allgemeinwissensquiz" in die Rolle des Moderators. Der 58-Jährige kennt sich mit Quizsendungen bestens aus, denn er moderierte bereits Formate wie das "Quizduell" (2014 - 2022), "Die NDR Quizshow" (2014 - 2022) und "Spiel für dein Land - Das größte Quiz Europas" (2015 - 2017). Seit 2022 ist Pilawa unter anderem für die Moderation der Sendung "Quiz für dich" auf Sat.1 zuständig. Bei "Das große Allgemeinwissensquiz" ist neben ihm auch Fabian Köster als Straßenreporter mit von der Partie. Letzterer ist in erster Linie als Comedy-Autor und Komiker bekannt.