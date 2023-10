Das große Backen 2023: Wer ist raus nach Folge 6 am 4. Oktober?

Wer ist raus bei "Das große Backen" 2023 gestern? Hier erfahren Sie, wer in Folge 6 am 4. Oktober 2023 ausgeschieden ist und welche Kandidaten weiter dabei sind.

Nach Folge 6 von " Das große Backen" 2023 sind nur noch fünf Kandidaten übrig. In der gestrigen Folge musste wieder ein Hobbybäcker das Teilnehmerfeld am Ende der Sendung verlassen.

Wer ist raus bei "Das große Backen" 2023 nach Folge 6 am 4. Oktober 2023? Und welche fünf "Das große Backen"-Kandidaten 2023 sind weiterhin dabei? Hier finden Sie die Infos zur aktuellen Folge.

"Das große Backen" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 4. Oktober 2023?

In Folge 6 der TV-Show "Das große Backen" 2023 gab es eine überraschende Entwicklung für Katharina. Die Mutter von drei Kindern und Spezialistin für glutenfreies Backen musste die Show verlassen. Sie wurde eigentlich als eine der heimlichen Favoritinnen im Wettbewerb angesehen. Doch in der letzten entscheidenden Runde befanden sich plötzlich sowohl Katharina als auch Erika, eine weitere Kandidatin, vor der Jury und waren gezwungen, um ihr Weiterkommen zu zittern. Dies war insbesondere überraschend, da Katharina zuvor in der technischen Prüfung eine fast makellose Leistung mit 20 Punkten erzielt hatte. Trotzdem reichte es am Ende knapp nicht aus.

Katharina sammelte insgesamt 43,5 Punkte. In den fünf Wochen zuvor hätte diese Punktzahl problemlos ausgereicht, um in die nächste Runde zu gelangen. Doch diesmal verfehlte sie knapp das Weiterkommen und somit die Top 5. Trotz ihrer hervorragenden Leistung in der technischen Prüfung wurden ihre Ergebnisse bei den beiden anderen Aufgaben, nämlich der Schokotorte und dem Scherbengebäck, als nicht gut genug bewertet, wenn auch nur knapp. Erika erhielt ebenfalls überraschend eine Benotung von 44 Punkten, was nur ein halber Punkt mehr war.

Katharina hatte bereits in der vierten Woche ihre Backfähigkeiten unter Beweis gestellt und wurde als "Bäckerin der Woche" mit der roten Schürze ausgezeichnet. Dennoch zeigt sich somit, dass das Niveau des Wettbewerbs mittlerweile so hoch ist, dass selbst kleine Fehler zum Ausscheiden reichen können.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Das große Backen" 2023: Wer ist raus?

Mittlerweile ist die Hälfte aller Kandidatinnen und Kandidaten von "Das große Backen" 2023 raus.

Hier ist die Übersicht:

Isabella (21), Hannover ( Niedersachsen ), Regionsinspektorin

( ), Regionsinspektorin Sabine (64), Reinheim ( Hessen ), Rentnerin

( ), Rentnerin Isabel (32), Berlin , Verwaltungsfachangestellte

, Verwaltungsfachangestellte Thomas (44), München ( Bayern ), Patentprüfer

), Patentprüfer Katharina (36), Lippstadt ( NRW ), Hausfrau

Welche Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2023 weiter dabei?

Ebenso wie die Hälfte aller Bäcker bereits raus ist, ist die Hälfte aller Kandidaten kurz vor dem Finale noch dabei.

Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die immer noch dabei sind:

Monika (32), Chamerau ( Bayern ), Krankenschwester

( ), Krankenschwester Tom (21), Wachsenburg/ Kirchheim ( Thüringen ), Student

( ), Student Erika (21), Neudorf ( Schweiz ), Auszubildende

), Auszubildende Sandra (37), Rheinberg ( NRW ), Sachbearbeiterin

( ), Sachbearbeiterin Theodor (43), Bad Bellingen ( Baden-Württemberg ), Education Manager

"Das große Backen" 2023: Folge 6 von Staffel 11 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Das große Backen" 2023 gibt es immer am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf Sat.1. Alle Folgen sind auch in voller Länge auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen. Dort können die einzelnen Episoden auch als Wiederholung nachgeholt werden.

Wann läuft die nächste Folge 7 von "Das große Backen"?

Es gibt mittlerweile nur noch zwei weitere Sendetermine von "Das große Backen" 2023. Folge 7 läuft am 11. Oktober 2023 ab 20.15 Uhr im Free-TV auf Sat.1. Am 18. Oktober steht dann schon das Finale auf Sat.1 an.