"Das große Promibacken" 2024: Moderatorin Enie van de Meiklokjes heißt eigentlich anders

"Das große Promibacken" 2024 gibt es auf Sat.1 zu sehen. Wir stellen Ihnen Moderatorin Enie van de Meiklokjes im Porträt näher vor.

Anfang 2024 startet die achte Staffel von " Das große Promibacken" auf Sat.1. Insgesamt treten acht Promis gegeneinander in der Backtalentsendung an. Am Ende hat nur einer von ihnen die Chance, den "Goldenen Cupcake" und das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, welches für einen guten Zweck gespendet wird, zu gewinnen. Laut den Sendeterminen der Sendung geht es im Free-TV am 14. Februar 2024, pünktlich zum Valentinstag, mit der Übertragung auf Sat.1 los. Nach sechs Folgen wird die Sendung im April mit einem Finale zu Ende sein. Acht bekannte Namen der deutschen Promiszene sind als Kandidaten der Show mit dabei. Die Rolle der Jury übernehmen Deutschlands Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt und mehrfacher Patissier des Jahres, Christian Hümbs. Die Übertragung von "Das große Promibacken" 2024 findet mittwochs um 20.15 Uhr im TV auf SAT.1. statt.

Präsentiert wird die Back-Show von Enie van de Meiklokjes, die seit Jahren die Staffeln von " Das große Backen" und "Das große Promibacken" mit verschiedenen Kandidaten moderiert. Doch wer ist Enie van de Meiklokjes? Wir stellen Ihnen die Moderatorin in unserem Porträt näher vor.

"Das große Promibacken" 2024: So heißt Enie van de Meiklokjes wirklich

Geboren am 1. August 1974 als Doreen Grochowski in Potsdam, ehemalige DDR, wuchs die Moderatorin Enie van de Meiklokjes im Stadtteil Am Stern auf. Dort besuchte sie die Oberschule. Nach ihrer Schulzeit absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Schauwerbegestalterin, bevor sie 1996 ihre Karriere wechselte und erstmals als Moderatorin beim Musiksender VIVA arbeitete.

Aufgrund ihrer Abneigung gegen ihren Geburtsnamen trat sie zu Beginn ihrer Karriere öffentlich unter dem Pseudonym Enie van de Meiklokjes auf. In einem Interview mit der Bild-Zeitung erklärte sie, dass der Name auf ihre Wertschätzung für die Toleranz der Holländer und ihre Liebe zu Maiglöckchen zurückzuführen sei.

Van de Meiklokjes wurde durch ihre Moderation von "Bravo TV" bei RTL2 von 1999 bis 2001 bekannt. Anschließend arbeitete sie als freiberufliche Moderatorin für verschiedene Fernsehsender und beteiligte sich an Hörspielproduktionen wie "Die drei ???" und "Hanni und Nanni". Auch als Schauspielerin trat sie in TV-Filmen wie "Bewegte Männer" und "Bis dass dein Tod uns scheidet" auf. Seit 2012 gehört sie zum Rate-Team der Quizshow "Meister des Alltags" und moderiert seit 2013 "Das große Backen", wo sie in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum als Moderatorin der Backsendung feiert.

Enie van de Meiklokjes hat eine eigene Back-Sendung im TV und ist Autorin

Neben "Das große Promibacken" entfaltet die Moderatorin seit 2012 ihre Backkünste auch in "Sweet & Easy – Enie backt" auf Sixx, wo sie regelmäßig neue Köstlichkeiten präsentiert. Bedauerlicherweise gibt es derzeit keine neuen Folgen der Sendung. Enie van de Meiklokjes hat sich auch als Autorin einen Namen gemacht, insbesondere durch ihre erfolgreichen Rezeptbücher zur gleichnamigen Sendung. Darüber hinaus veröffentlichte sie mehrere Bücher über kreative Gestaltung in ihrer "Handmade mit Enie."-Bücherreihe.