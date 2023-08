"Das große Backen" 2023 gestern am 30. August: Wer ist raus?

"Das große Backen" 2023 ist gestartet - und der erste Kandidat musste gestern bereits gehen. Wer ist raus? Alle Infos zu Folge 1 der neuen Staffel finden Sie hier.

"Das große Backen" 2023 ist am 30. August in die 11. Staffel gestartet. Nach der Jubiläumsstaffel im vergangenen Jahr geht es also wie gewohnt weiter. Wieder treten insgesamt 10 Kandidaten in Staffel 11 an und kämpfen Woche für Woche um den goldenen Cupcake, die einzigartige Trophäe bei " Das große Backen".

Jede Woche muss allerdings auch eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer das Zelt verlassen, in dem die Hobby-Bäcker ihre Backkünste unter Beweis stellen. Auch die erste Folge war da keine Ausnahme. Wer ist gestern am 30. August ausgeschieden? Die Antwort finden Sie hier.

"Das große Backen" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 30. August 2023?

In Folge 1 von "Das große Backen" am 30. August sind alle Kandidaten guter Dinge gestartet. Doch natürlich musste auch in der Eröffnungsfolge der neuen Staffel bereits einer davon gehen. Um nicht auszuscheiden, mussten sich die Hobby-Bäcker daher mächtig ins Zeug legen. In der ersten Aufgabe der Staffel durften sie der Jury wie immer ihre Lieblingstorte bzw. ihren Lieblingskuchen präsentieren. Doch schon bei dieser Aufgabe gab es erste Schwierigkeiten für einige der Kandidaten. Besonders die erst 21-jährige Isabella tat sich schwer und scheiterte letzten Endes am Eindecken ihrer Torte mit Marzipan.

Danach ging es mit der gefürchteten "technischen Prüfung" weiter. Bei dieser bekommen die Kandidaten ein ihnen unbekanntes Rezept von einem der Juroren sowie genügend Zutaten, um dieses genau einmal zu befolgen. Jeder Fehler in der Ausführung zeigt sich am Ende und wird von Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt gnadenlos kritisiert. Dieses Mal war die Aufgabe, ein sogenanntes Splitterbrötchen zu backen. Einige der Kandidaten hatten damit größere Schwierigkeiten als andere, wie sich am Ergebnistisch zeigte. Wieder war es Isabella, die sich negativ hervortat. Nicht nur waren ihre Splittertörtchen der Jury ein wenig zu buttrig, auch die dazu passende Himbeerkonfitüre war nicht gut genug. Daher schied sie mit nur 37 Punkten bereits in der ersten Folge aus.

Bis ins Finale schaffen es nur drei der in Staffel 11 angetretenen Kandidaten. Bisher ist bei "Das große Backen" 2023 aber erst eine Kandidatin rausgeflogen:

Isabella (21) aus Hannover (raus in Folge 1)

Welche Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2023 weiter dabei?

Für die allermeisten Teilnehmer ist der Kampf um den goldenen Cupcake noch zu gewinnen. Dafür müssen sich einige in den nächsten Wochen allerdings ordentlich steigern. Denn mit dem Voranschreiten der Sendung steigt auch das Niveau der Aufgaben.

Diese Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2023 weiterhin dabei:

Monika (32) aus Chamerau in Bayern

in Tom (21) aus Wachsenburg / Kirchheim in Thüringen

/ in Sabine (64) aus Reinheim in Hessen

in Katharina (36) aus Lippstadt in NRW

in Erika (21) aus Neudorf in der Schweiz

in der Isabel (32) aus Berlin

Sandra (37) aus Rheinberg in NRW

in Theodor (43) aus Bad Bellingen in Baden-Württemberg

in Thomas (44) aus München

"Das große Backen" 2023: Folge 1 von Staffel 11 als Wiederholung sehen

Generell gilt, dass alle Folgen von "Das große Backen" 2023 auch im Nachhinein noch gesehen werden können. Im Stream sind die Folgen nach ihrer Erstausstrahlung in der Sat.1-Mediathek bei Joyn zu finden. Daneben gibt es aber auch noch mehrere Wiederholungen der Folge im TV.

Das sind die Termine der Wiederholungen von Folge 1 im TV:

31. August: 00.00 Uhr, Sat.1

2. September, 20.15 Uhr, sixx

3. September, 17.10 Uhr Sat.1

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Backen" 2023?

Die Übertragung von "Das große Backen" 2023 findet immer mittwochs auf Sat.1 statt. Dementsprechend ist Folge 2 am Mittwoch, dem 6. September, im TV zu sehen. "Das große Backen" läuft immer zur Primetime um 20.15 Uhr.