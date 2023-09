"Das große Backen" 2023 gestern am 6. September: Wer ist raus?

"Das große Backen" 2023 ist voll im Gange. Wir verraten Ihnen alles über die Ereignisse in Folge 2 am 6. September: Wer ist raus? Wer ist eine Runde weiter?

Nach über zehn Jahren " Das große Backen" ist das Niveau des Hobbybäcker-Wettkampfs wahrlich kein Zuckerschlecken mehr. Das hat sich auch in der neuen Staffel wieder bewahrheitet. Jede Aufgabe bei "Das große Backen" 2023 muss sitzen, sonst sind die Kandidaten ihren Platz im Zelt recht schnell wieder los.

Für gewöhnlich muss jede Woche einer der Kandidaten den Wettbewerb verlassen. Was ist in Folge 2 geschehen? Wer ist diesmal raus? Die Antwort darauf erfahren Sie hier.

"Das große Backen" 2023 gestern: Wer ist raus in Folge 2 am 6. September?

Auch dieses Jahr sind wieder zehn Kandidaten bei "Das große Backen" angetreten. Nachdem Isabella bereits in Folge 1 gehen musste, waren in Folge 2 noch neun Hobbybäcker mit dabei. Wie immer mussten sich diese in drei aufeinanderfolgenden Aufgaben beweisen und zeigen, warum sie das Zeug zum Hobbybäcker des Jahres haben. Für zwei der Kandidaten wollte das aber nicht so richtig klappen: Thomas und Isabel hatten beide so ihre Probleme.

Der 44-jährige Thomas konnte zwar mit seinen französischen Backkünsten geschmacklich überzeugen - doch besonders Jurorin Bettina Schliephake-Burchhardt legt auch viel Wert auf die Dekoration. Damit tat sich der Vater zweier Kinder sichtlich schwer und auch bei der technischen Prüfung lieferte er dieses Mal kein gutes Ergebnis ab. Allerdings war er nicht allein mit seinen Problemen. Auch Kandidatin Isabel hatte zu kämpfen, und so kam es am Ende zu einem spannenden Kopf-an-Kopf Rennen auf den letzten Plätzen.

Als am Ende die Gesamtpunktzahl der beiden genannt wird, herrscht Sprachlosigkeit: Die beiden liegen mit 38,5 Punkten gleichauf! Die Jury verkündet daher, dass zum ersten Mal bei "Das große Backen" kein Kandidat das Zelt in Folge 2 verlassen muss.

"Das große Backen" 2023: Wer ist raus?

Nachdem in Folge 2 überraschenderweise niemand die Sendung verlassen musste, bleibt Isabella die einzige bisher ausgeschiedene Kandidatin.

Isabella (21) aus Hannover (raus in Folge 1)

Welche Kandidaten sind weiterhin bei "Das große Backen" 2023 mit dabei?

Für gewöhnlich wären an dieser Stelle nun noch acht Kandidaten bei "Das große Backen" 2023 mit dabei. Doch da zum ersten Mal niemand in Folge 2 die Sendung verlassen musste, sind weiterhin neun Hobbybäcker im Ring um den goldenen Cupcake.

Diese Kandidaten sind weiterhin bei "Das große Backen" 2023 mit dabei:

Monika (32) aus Chamerau in Bayern

in Tom (21) aus Wachsenburg / Kirchheim in Thüringen

/ in Sabine (64) aus Reinheim in Hessen

in Katharina (36) aus Lippstadt in NRW

in Erika (21) aus Neudorf in der Schweiz

in der Isabel (32) aus Berlin

Sandra (37) aus Rheinberg in NRW

in Theodor (43) aus Bad Bellingen in Baden-Württemberg

in Thomas (44) aus München

"Das große Backen" 2023: Folge 2 von Staffel 11 als Wiederholung sehen

Da sich die Back-Show so großer Beliebtheit erfreut, gibt es gleich mehrere Wiederholungen der Folgen von Staffel 11 im TV. Neben der Übertragung von "Das große Backen" 2023 auf Sat.1 ist die Wiederholung von Folge 2 auch noch bei Sixx zu sehen.

Das sind die Termine der Wiederholung von "Das große Backen" 2023, Folge 2:

9. September: 20.15 Uhr, Sixx

10. September: 17.20 Uhr, Sat.1

16. September: 14.55 Uhr, Sixx

Daneben kann die Wiederholung von Folge 2 natürlich auch noch im Stream gesehen werden. Die Folgen von Staffel 11 finden sich in der Sat.1-Mediathek bei Joyn.

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Backen" 2023?

"Das große Backen" 2023 hat es längst in die Primetime geschafft. Die Sendung läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei Sat.1. Dementsprechen wird die nächste Folge zum ersten Mal am Mittwoch, dem 13. September, ausgestrahlt.