"Das große Backen" 2023 am 27. September: Wer ist raus?

Auch diese Woche musste wieder einer der Kandidaten das Backzelt verlassen. Wer ist raus bei "Das große Backen" 2023 am 27. September?

So langsam lichtet sich das Teilnehmerfeld bei " Das große Backen" 2023. Nachdem in Folge 2 das erste Mal in der Showgeschichte niemand rausgeflogen war, verblieben besonders viele Kandidaten im Backzelt. Doch nun musste ein weiterer von ihnen gehen und damit sinkt die Zahl der verbliebenen Hobby-Bäcker auf sechs.

Welcher der Kandidaten von "Das große Backen" 2023 musste die Show in Folge 5 verlassen? Alle Infos rund um die neueste Ausgabe der Sendung gibt es hier.

"Das große Backen" 2023: Wer ist rausgeflogen am 27. September 2023?

Bereits in den vergangenen Episoden hatte sich gezeigt, welche der Kandidaten wahrscheinlich im Finale stehen werden und für welche es eng wird. Besonders Thomas musste Woche für Woche um seinen Platz im Zelt kämpfen. Auch dieses Mal stand er wieder vorne und musste sich dem Urteil der Jury stellen. Neben ihm waren auch die anderen beiden verbliebenen Männer der Backrunde in Gefahr, die Show verlassen zu müssen. Doch am Ende bekam Thomas mit nur 32 Punkten das schlechteste Ergebnis der Woche und verlor damit seine Chance auf den Goldenen Cupcake.

Thomas trennte allerdings nur ein einziger Punkt von Mitbewerber Tom. Auch die Jury hatte zum Abschluss einige lobende Worte für ihn übrig. Sein Fortschritt war von Woche zu Woche ersichtlich - doch am Ende hatte es einfach nicht gereicht.

Neben dem schlechtesten, wurde aber selbstverständlich auch wieder der beste Hobby-Bäcker der Woche gekürt. Die "Rote Schürze" wechselte dabei auch diesmal wieder den Besitzer. Nachdem Katharina sie in dieser Woche tragen durfte, musste sie sie wieder an Erika zurückgeben. Die Schweizerin konnte sich mit einem besonders guten Ergebnis von 56,5 Punkten klar als Wochensiegerin positionieren.

Mit dem Ausscheiden des Franzosen Thomas haben insgesamt vier Kandidaten "Das große Backen" 2023 bislang verlassen müssen. Wer alles raus ist, haben wir hier für Sie zusammengetragen:

Thomas (44) aus München

Isabella (21) aus Hannover

Sabine (64) aus Reinheim in Hessen

in Isabel (32) aus Berlin

Welche Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2023 weiter dabei?

Das Finale von "Das große Backen" 2023 wird wieder unter den letzten drei verbliebenen Kandidaten ausgetragen. Bis dahin ist es nicht mehr lange hin. Denn insgesamt sind nach dieser Woche nur noch sechs Kandidaten im Rennen um den Goldenen Cupcake.

Diese Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2023 weiter dabei:

Monika (32) aus Chamerau in Bayern

in Tom (21) aus Wachsenburg / Kirchheim in Thüringen

/ in Katharina (36) aus Lippstadt in NRW

in Erika (21) aus Neudorf in der Schweiz

in der Sandra (37) aus Rheinberg in NRW

in Theodor (43) aus Bad Bellingen in Baden-Württemberg

"Das große Backen" 2023: Folge 5 von Staffel 11 als Wiederholung sehen

Seit mehr als zehn Jahre kümmert sich Sat.1 nun schon um die Übertragung von "Das große Backen". Daran hat sich natürlich auch in der 11. Staffel nichts geändert. Daher gibt es auch die Wiederholungen der Show beim Sat.1-Partner Joyn im Stream zu sehen. Eine Wiederholung der aktuellen Folge von "Das große Backen" 2023 findet sich darüber hinaus auch auf dem Spartensender Sixx.

Das sind die Wiederholungstermine von "Das große Backen" 2023, Folge 5:

Samstag, 30. September: 20.15 Uhr, Sixx

Samstag, 7. Oktober: 15.00 Uhr, Sixx

Wann läuft die nächste Folge 6 von "Das große Backen" 2023?

Die Sendetermine von "Das große Backen" 2023 sind immer mittwochs auf Sat.1. Zur Primetime um 20.15 Uhr werden dort die neuen Folgen ausgestrahlt. Die nächste Folge 6 von "Das große Backen" 2023 läuft dementsprechend am kommenden Mittwoch, dem 4. Oktober.