Kandidaten bei „Das große Backen“ 2024: Teilnehmer von Staffel 12 vorgestellt

„Das große Backen“ gehört genau wie „The Taste“ zu den beliebtesten Kochsendungen im deutschen Fernsehen. Jahr für Jahr versuchen die teilnehmenden Hobbybäcker, die Jury von ihren kreativen Backkreationen zu überzeugen. Auch die Zuschauer dürfen mitfiebern, denn „Das große Backen“ wird natürlich wieder im TV und Stream übertragen. Doch wer nimmt dieses Jahr an der Sendung teil? Welche Kandidaten stehen in Staffel 12 von „Das große Backen“ 2024 vor der Kamera? Wir stellen ihnen alle Teilnehmer der neuesten Ausgabe vor. Auch wieder mit dabei ist Moderatorin Enie van de Meiklokjes, die seit 2014 durch die Sendung führt.

„Das große Backen“ 2024: Kandidaten - alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgestellt

Zehn Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen nehmen an der zwölften Staffel von „Das große Backen“ teil. Sie alle möchten die Staffel als Sieger beenden und sich den goldenen Cupcake sichern. Außerdem erhält der Gewinner neben dem Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker/beste Hobbybäckerin“ auch ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 12 von „Das große Backen“:

Patrick (20) aus Lathen, Niedersachsen:

Der 20-jährige Patrick aus Niedersachsen ist von Beruf Bankkaufmann. Mit seiner charmanten Art will er frischen Schwung in „Das große Backen“ bringen und neben seinen Motivtorten auch mit seiner positiven Ausstrahlung begeistern. Besonders stolz ist er auf seine Fähigkeit, Rosen zu streichen, womit er primär bei Jurorin Betty punkten möchte.

Vanessa (23) aus Lüneburg, Niedersachsen

Vanessa verkündet, dass veganes Backen für „Das große Backen“ kein Hindernis sein muss. Die 23-jährige Lehramtsstudentin aus Niedersachsen will als erfahrene Bäckerin ihre Leidenschaft für vegane Kreationen auf den Teller bringen und auch mit ihrer „authentischen und lockeren Ausstrahlung“ (O-Ton Sat.1) überzeugen.

Samuel (25) aus Frankfurt am Main,

Samuel lebt seit 9 Jahren in Deutschland und ist von Beruf Rezeptionist. Dem Sizilianer kommt in der Küche seine ruhige Art zugute. Bei der Jury will er mit durchdachten und originellen Kreationen punkten, die oft italienische Komponenten haben. In Italien hat er immer „Bake Off Italy“ geschaut und seit er in Deutschland ist, will er unbedingt bei „Das große Backen“ teilnehmen.

Anna-Lisa (21) aus Reichertshausen,

Die 21-jährige pharmazeutisch-technische Assistentin aus Bayern träumt seit Jahren vom Backzelt. Deswegen hat sie sich akribisch auf diese Chance vorbereitet: „Ich habe mich aufs Backen mir sehr viel Planung vorbereitet. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch.“, sagt sie vor der Show über sich selbst. Mit ihren fundierten Backwissen will es Anna-Lisa bis ins Finale schaffen.

Fabian (31) aus Friedberg, Bayern

Der 31-jährige Account Manager aus Bayern freut sich einer von zehn Hobbybäckern bei „Das große Backen“ 2024 zu sein. Fabian ist ein erfahrener und leidenschaftlicher Bäcker, der mit seinen beeindruckenden Backkreationen gewinnen möchte. Er sagt: „Ich backe einfach und solide aber dafür geschmacklich sehr sehr gut.“

Sonja (54) aus Bad Iburg,

Sonja, eine 54-jährige Pflegerin aus Niedersachsen, bringt ihre ruhige Art mit zu „Das große Backen“ 2024. Als Mutter von fünf Kindern weiß sie genau, dass die Geheimzutat beim Backen Leidenschaft und Liebe ist. Die erfahrene Bäckerin hat auch eine besondere Vorliebe: „Mein Fabel sind die Fondant-Sachen. Das mache ich wirklich total gerne.“

Florian (36) aus Konzell, Bayern

Florian ist 36 Jahre alt und eigentlich Fertigungsmitarbeiter. Florian ist ein echter Herzensmensch, der seine Wärme und positive Ausstrahlung auch in seinen Backkreationen spürbar machen will. Vor der Sendung sagt er: „Ich komme aus Bayern und ich gebe alles dafür, dass der goldene Cupcake auch hierbleibt!“

Sibylle (36) aus Raschau-Markersback,

„Ob mit Rührbesen oder Skalpell, ich arbeite immer sauber und schnell“, sagt Sibylle über sich. Die 36-jährige Gynäkologin aus Sachsen will bei „Das große Backen“ für gute Stimmung sorgen. Als Bäckerin arbeitet sie strukturiert und pragmatisch. Sie verwendet zum Backen die Eier von ihren eigenen Hühnern.

Sandra (36) aus Emmingen,

Sandra hat vier Kinder und sagt, dass das Backzelt für sie quasi ein Urlaub sei. Hier könne sie sich nur auf das Backen konzentrieren. Ob sie damit auch richtig liegt, werden die neuen Folgen zeigen. Die 36-Jährige legt außerdem großen Wert auf Ästhetik und Struktur in ihrer Küche. Stress macht ihr nichts aus und sie ist bereit, sich allen Herausforderungen der Jury zu stellen.

Lydia (29) aus Heilbronn,

Lydias Liebe zum Backen kommt von ihrer Mutter: „Meine Motivation zum Backen ist meine Mama, die leider bereits verstorben ist.“ Als Familienmensch hat sie gerne ihre Familie um sich. Die 29-jährige Bankkauffrau möchte die Jury der Show vor allem mit ihren herzhaften Backkreationen begeistern.