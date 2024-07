"Das große Backen" 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Bereits seit den 80er-Jahren sind Kochshows ein fester und beliebter Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Neben Klassikern wie "Die Küchenschlacht" oder "Das perfekte Dinner" haben sich in den letzten Jahren auch neue Formate etabliert. Dazu gehört "Das große Backen" genauso wie "The Taste", die beide bei Sat.1 laufen. Während bei "The Taste" mittlerweile gleich zweimal im Jahr die kleinen Löffel kredenzt werden, gibt es auch die Back-Show in zwei verschiedenen Ausgaben zu sehen. Moderatorin Enie van de Meiklokjes präsentiert neben der regulären Sendung auch eine Profi-Variante sowie "Das große Promibacken" 2024, das schon im Februar im TV zu sehen war.

Wann geht es mit "Das große Backen" 2024 weiter? Was bisher zu Staffel 12 der erfolgreichsten Backshow des deutschen Fernsehens bekannt ist, erfahren Sie hier.

Start von "Das große Backen" 2024: Wann geht es weiter mit Staffel 12?

Der genaue Start-Termin für die neueste Ausgabe von "Das große Backen" 2024 ist noch nicht bekannt. Während Sat.1 noch keine konkreten Angaben zum Start der neuen Folgen macht, hat der Sender mittlerweile immerhin verraten, dass die neuen Folgen im Herbst anlaufen werden. Staffel 11 startete am 30. August 2023 verhältnismäßig früh - vorherige Staffeln feierten meist im September Premiere.

Sobald Sat.1 den offiziellen Termin für den Start von "Das große Backen" 2024 ankündigt, informieren wir Sie hier.

"Das große Backen" 2024: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 12

Genau wie der exakte Start-Termin sind auch die Sendetermine der neuen Staffel bisher noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass Sat.1 am altbewährten Veröffentlichungsrhythmus festhält und auch in Staffel 12 jeden Mittwoch um 20.15 Uhr eine neue Folge ausstrahlt. Auch hier informieren wir Sie natürlich, sobald Sat.1 die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Jury von "Das große Backen" 2024

Wir lehnen uns wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir davon ausgehen, dass Christian Hümbs und Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt auch in Staffel 12 von "Das große Backen" die Jury bilden. Schließlich sind die beiden bereits seit 2015 ein eingespieltes Team. Während Hümbs bereits seit der ersten Staffel dabei ist, gesellte sich Schliephake-Burchardt 2015 als Jurorin dazu und ersetzte Andrea Schirmaier-Huber als Teil der Jury. Unterstützt wird das Duo von Moderatorin Enie van de Meiklokjes.

Übertragung von "Das große Backen" 2024 im TV und Stream

Für die Übertragung der Backshow wird auch in diesem Jahr natürlich wieder der Heimatsender Sat.1 verantwortlich sein. Der Privatsender zeigt "Das große Backen" 2024 nicht nur im linearen TV-Programm, sondern simultan auch im Live-Stream auf der hauseigenen Streaming-Plattform Joyn. Wenn Sie online live dabei sein möchten, müssen sie nicht in den Geldbeutel greifen - das Streaming bei Joyn ist kostenlos. Lediglich ein Nutzerkonto müssen Sie anlegen, wenn Sie den Service der Plattform nutzen möchten.

Moderatorin Enie van de Meiklokjes

Die gebürtige Potsdamerin wurde 1999 durch ihre Moderation von "Bravo TV" bekannt und ist seither ein bekanntes Gesicht der deutschen TV-Landschaft. Neben verschiedenen Moderationsjobs war die 49-Jährige auch in Kinofilmen zu sehen und hat an Hörspielproduktionen mitgewirkt. Bei "Das große Backen" ist sie seit 2014 als Moderatorin tätig. Neben der regulären Ausgabe moderiert sie auch die Profi- und die Promi-Variante der Show.