„Das große Backen“ 2025: Wer sitzt in der Jury?

Am Mittwoch, dem 13. August, starteten die Sendetermine von „Das große Backen“ 2025. In der 13. Staffel treten erneut Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker aus verschiedenen Regionen Deutschlands gegeneinander an. Ziel ist es, den „Goldenen Cupcake“ zu gewinnen.

„Das große Backen“ wird seit dem 1. Dezember 2013 auf Sat.1 ausgestrahlt und basiert auf dem britischen Format „The Great British Bake Off“. Die Sendung ermittelt in mehreren Runden die besten Amateurbäckerinnen und Amateurbäcker des Landes. Insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich dieses Mal über Bewerbungen und Auswahlverfahren für die Backshow qualifiziert. Diese müssen in jeder Folge unterschiedliche Aufgaben erfüllen, die ihre Fähigkeiten in verschiedenen Backdisziplinen testen. Moderatorin ist auch diesmal Enie van de Meiklokjes.

Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Zudem bekommt der Gewinner die Chance, ein eigenes Backbuch zu veröffentlichen. Die Leistungen der Kandidaten bei „Das große Backen“ 2025 werden von einer zweiköpfigen Jury bewertet, die wir Ihnen hier in diesem Artikel näher vorstellen.

Jury bei „Das große Backen“ 2025: Juroren in Staffel 13

Seit August 2025 wird eine neue Staffel der Sendung „Das große Backen“ ausgestrahlt. Die Übertragung erfolgt wie gewohnt auf Sat.1 sowie auf der Streamingplattform Joyn. Zwölf Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker treten in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an und präsentieren ihr handwerkliches Können. Die Bewertung wird erneut von zwei erfahrenen Jurymitgliedern übernommen: Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt beurteilen Technik, Ausführung und Kreativität der Kandidatinnen und Kandidaten.

Das sind die wichtigsten Infos zu den zwei Juroren von „Das große Backen“ 2025 im Überblick:

Bettina Schliephake-Burchardt

Joyn zufolge gründete die Hamburger Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt 1993 ihr Unternehmen „Betty’s Sugar Dreams“ und zählte zu den Ersten in Deutschland, die Torten im angloamerikanischen Stil zubereitete. Über 20 Jahre lang fertigte sie individuelle Hochzeits- und Motivtorten, bevor sie sich auf Schulungen und Beratung spezialisierte. Bei Wettbewerben in Großbritannien gewann Bettina Schliephake-Burchardt 2004 und 2010 Gold in der Kategorie „Novelty Cakes“ und wurde jeweils „Best in Class“. Seit 2009 gehört sie zur Jury bei deutschen Tortendekorations-Wettbewerben.

Bettina Schliephake-Burchardt ist Teil der Jury bei „Das große Backen" 2025. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

2016 legte sie als erste Europäerin die Prüfung zur „Certified Master Sugar Artist“ (CMSA) der US-amerikanischen ICES ab. Zudem engagiert Bettina Schliephake-Burchardt sich im Vorstand der Hamburger Konditoren-Innung und im Gesellenprüfungsausschuss. Auch ihre Weiterbildung setzte sie fort: 2017 schloss sie einen Lehrgang an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk ab und wurde zur „Geprüften Schokoladen-Sommelière“ ernannt. Ihr Buch „Betty’s Sugar Dreams – Motivtorten-Basics“ gilt als Grundlagenwerk für Motivtorten im deutschsprachigen Raum. Ansonsten gibt sie Kurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz und veröffentlicht Online-Tutorials auf ihrem Blog und auf YouTube.

Christian Hümbs

Christian Hümbs wurde laut Joyn in Oberhausen geboren und lebt heute in Zürich. Schon früh entschied er sich für eine Laufbahn in der Patisserie. Nach Ausbildungen zum Konditor und Koch begann er seine berufliche Laufbahn in der Stromburg bei Johann Lafer.

Dort übernahm er bald die Rolle des Chef-Patissiers. Es folgten Stationen im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg und im Restaurant Aqua im The Ritz Carlton in Wolfsburg, wo er mit Sternekoch Sven Elversfeld zusammenarbeitete. Von 2017 bis 2019 war Christian Hümbs im Restaurant Atelier im Hotel Bayerischer Hof in München tätig. In dieser Zeit erhielt das Haus auch seinen dritten Michelin-Stern. Seit Herbst 2019 arbeitet er als Chef-Patissier im Dolder Grand Hotel in Zürich.

Christian Hümbs ist Juror bei „Das große Backen " 2025. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Seit 2019 ist Christian Hümbs mit Foodbloggerin Evelin Blum liiert, die er ebenfalls bei der Sat.1-Sendung „Das große Backen“ kennenlernte. Evelin Blum belegte dort den zweiten Platz und startete anschließend ihre Karriere als Influencerin. Auf Instagram teilt sie Backtipps mit über 146.000 Followern (Stand: August 2025). Auch Christian Hümbs gibt dort gelegentlich persönliche Einblicke.