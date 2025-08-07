„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Welche Kandidaten sind dabei?

Wenn Zucker, Schokolade und Sahne auf höchste Handwerkskunst treffen, ist es wieder so weit: „Das große Backen – Die Profis“ kehrt 2025 mit Staffel 13 zurück – und diesmal soll es laut Sat.1 ernster, ehrgeiziger und persönlicher denn je werden. Die besten Patissiers und Konditorinnen Deutschlands backen um die Wette – doch anstatt im Team treten alle im Duell gegeneinander an. Wer hat das Zeug zum Einzel-Champion? Wer überzeugt die hochkarätige Jury mit Präzision, Kreativität und Geschmack?

Die Sendetermine der 13. Staffel von „Das große Backen“ stehen fest. Wir stellen die acht Profis vor, die sich Woche für Woche der Challenge stellen – auf der Jagd nach 10.000 Euro Preisgeld und dem begehrten „Goldenen Cupcake“.

„Das große Backen - Die Profis“: Alle Kandidaten in Staffel 13 vorgestellt

Benjamin (29), Feldthurns (Südtirol)

Icon vergrößern Benjamin. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Benjamin. Foto: Joyn/Claudius Pflug

In Benjamins Familie ist das Konditorenhandwerk seit Generationen fest verwurzelt – Vater, Großvater, Bruder und Onkel sind allesamt vom Fach. Heute arbeitet er im Familienbetrieb unter anderem mit einem über 30 Jahre alten Sauerteig – ein Stück gelebter Tradition. Neben Backwaren begeistert er sich auch für Schokolade und Kaffee. Seine Südtiroler Wurzeln spiegeln sich oft in seinen Kreationen wider. Ehrgeizig und erfahren im Wettbewerb, strebt er stets nach Perfektion.

Theresa de Silva (32), Beckum (Münsterland)

Icon vergrößern Theresa. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Theresa. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Theresa verbindet künstlerisches Talent mit handwerklicher Präzision. Ihre grafisch modellierten Schaustücke aus Schokolade brachten ihr bereits Auszeichnungen ein – darunter den Sieg beim „Championnat du Chocolat“ 2023. Seit Jahren lebt sie vegetarisch und kreiert mit Leidenschaft vegane Rezepte, mit denen sie andere inspirieren will.

Rowena Redwanz (28), Koblenz

Icon vergrößern Rowena. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rowena. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Als Dozentin bei der Handwerkskammer bildet Rowena angehende Konditorinnen und Konditoren aus und kennt daher beide Seiten des Wettbewerbs. Präzision, Technik und ein scharfer Blick fürs Detail zeichnen sie aus. Ihr Können stellte sie bereits im TV unter Beweis – als „Dessertkönigin Deutschlands“. Jetzt will sie sich auch bei „Das große Backen – Die Profis“ den Titel holen.

Caro (32), Lübeck (Schleswig-Holstein)

Icon vergrößern Caro. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Caro. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Caro liebt das Spiel mit Gegensätzen – süß und salzig kombiniert sie zu geschmacklichen Überraschungen. Ein Jahr in New York nutzte sie, um ihre Ideen online zu teilen. Heute gibt sie Workshops weltweit und hat sich gezielt in Zuckerarbeiten weitergebildet. Ihre Einstellung: „Ich bin mehr als ready.“

Larissa (27), Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz)

Icon vergrößern Larissa. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Larissa. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Larissa eröffnete mit 25 ihr eigenes Café – bunt, verspielt und mit handgemachter Schokolade im Sortiment. Ihre Kreationen sind fantasievoll, persönlich und oft knallig pink. Besonders stolz ist sie auf ihre kunstvollen Schaustücke – etwa süße Highheels aus Schokolade. Für ihre Leistungen erhielt sie ein Stipendium der Meisterschule.

Joana Macenauer (26), Wolfenbüttel (Niedersachsen)

Icon vergrößern Joana. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Joana. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Eis ist Joanas große Leidenschaft – ständig tüftelt sie an neuen Sorten. 2024 erfüllte sie sich den Traum einer eigenen Eisdiele. Auch ohne Wettbewerbserfahrung verfolgt sie ein klares Ziel: Perfektion. Ganz nach dem Motto ihrer Mutter: „Nur was perfekt ist, kommt in den Verkauf.“

Valentina Otzelberger (20), Wien (Österreich)

Icon vergrößern Valentina. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Valentina. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Für Valentina geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schon früh begeisterte sie sich für „Das große Backen“ – sogar eine E-Mail mit einer Kinderausgabe-Idee schickte sie damals an die Show. Jetzt steht sie mit 20 Jahren selbst am Ofen. Mit viel Ehrgeiz und Gespür für moderne Klassiker bringt sie frischen Wind in die Backarena.

Jennifer Zitzke (39), Merkendorf (Bayern)

Icon vergrößern Jennifer. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jennifer. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Jennifer liebt verspielte Schaustücke – ob Gesichter, Fabelwesen oder Trolle, jedes Detail sitzt. Ihre Werke zeigt sie stolz in ihrer Vitrine. Mit ihrem umgebauten Campingwagen bringt sie ihre Backkunst auf Märkte und Events. Den Gewinn würde sie in einen lange gehegten Traum investieren: eine Reise mit ihren Eltern auf die Philippinen.

Backen im Einzelkampf: Neues Staffelkonzept soll für Spannung sorgen

Wie der Sender SAT.1 bestätigt, wurde in der neuen Staffel das Teamprinzip abgeschafft. Stattdessen treten die Profis im Duell an – das bedeutet mehr Verantwortung, mehr Konkurrenz und mehr Fokus auf individuelle Handschrift und Persönlichkeit.

In jeder Folge warten zwei anspruchsvolle Aufgaben auf die Teilnehmer: ein technischer Klassiker und eine kreative Challenge. Nur wer beides meistert, hat die Chance auf den Wochensieg – und am Ende vielleicht auf den ganz großen Triumph.