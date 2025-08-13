„Das große Backen“ 2025: Moderatorin Enie van de Meiklokjes heißt eigentlich anders

Von August bis Oktober 2025 läuft die 13. Staffel von „Das große Backen“ auf Sat.1. Insgesamt treten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in der Backtalent-Sendung gegeneinander an. Am Ende hat nur einer von ihnen die Chance, das eigene Backbuch, den goldenen Cupcake und den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker/beste Hobbybäckerin“ sowie das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen. Entsprechend der diesjährigen Liste von Sendeterminen geht es im Free-TV am 13. August 2025 mit der Übertragung auf Sat.1 los. Nach zehn Folgen findet die Staffel dann im Oktober mit dem Finale wieder ein Ende. Die Rolle der Jury übernehmen Deutschlands Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt und mehrfacher Patissier des Jahres, Christian Hümbs. Die Übertragung von „Das große Backen“ 2025 findet mittwochs um 20.15 Uhr im TV auf Sat.1. statt.

Präsentiert wird die Back-Show von Enie van de Meiklokjes, die seit Jahren die Staffeln von „Das große Backen“, „Das große Promibacken“ und „Das große Backen - Die Profis“ moderiert. Doch wer ist Enie van de Meiklokjes? Wir stellen Ihnen die Moderatorin in unserem Porträt näher vor.

„Das große Backen“ 2025: So heißt Enie van de Meiklokjes wirklich

Geboren am 1. August 1974 als Doreen Grochowski in Potsdam, ehemalige DDR, wuchs die Moderatorin Enie van de Meiklokjes im Stadtteil Am Stern auf. Dort besuchte sie die Oberschule. Nach ihrer Schulzeit absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Schauwerbegestalterin, bevor sie 1996 ihre Karriere wechselte und erstmals als Moderatorin beim Musiksender VIVA arbeitete.

Aufgrund ihrer Abneigung gegen ihren Geburtsnamen trat sie zu Beginn ihrer Karriere öffentlich unter dem Pseudonym Enie van de Meiklokjes auf. In einem Interview mit der Bild-Zeitung erklärte sie, dass der Name auf ihre Wertschätzung für die Toleranz der Holländer und ihre Liebe zu Maiglöckchen zurückzuführen sei.

„Das große Backen“ 2025 bei Sat.1.: Enie van de Meiklokjes im Porträt vorgestellt

Van de Meiklokjes wurde durch ihre Moderation von „Bravo TV“ bei RTL2 von 1999 bis 2001 bekannt. Anschließend arbeitete sie als freiberufliche Moderatorin für verschiedene Fernsehsender und beteiligte sich an Hörspielproduktionen wie „Die drei ???“ und „Hanni und Nanni“. Auch als Schauspielerin trat sie in TV-Filmen wie „Bewegte Männer“ und „Bis dass dein Tod uns scheidet“ auf. Seit 2012 gehört sie zum Rate-Team der Quizshow „Meister des Alltags“ und moderiert seit 2013 „Das große Backen“.

Enie van de Meiklokjes hat eine eigene Back-Sendung im TV und ist Autorin

Neben „Das große Backen“ entfaltet die 51-jährige Moderatorin seit 2012 ihre Backkünste auch in „Sweet & Easy – Enie backt“ auf SIXX, wo sie regelmäßig neue Köstlichkeiten präsentiert. Bedauerlicherweise gibt es derzeit keine neuen Folgen der Sendung. Enie van de Meiklokjes hat sich auch als Autorin einen Namen gemacht, insbesondere durch ihre erfolgreichen Rezeptbücher zur gleichnamigen Sendung. Darüber hinaus veröffentlichte sie mehrere Bücher über kreative Gestaltung in ihrer „Handmade mit Enie“-Bücherreihe.

„Das große Backen“ 2025: So gestaltet Moderatorin Enie van de Meiklokjes ihr Privatleben

Enie van de Meiklokjes ist für ihre auffällige Haarfarbe und Kleidung im Retro-Stil bekannt. Über persönliche Themen spricht sie jedoch nur selten. Ihren Mann Tobias Stærbo und die gemeinsamen Zwillinge hält sie weitgehend aus dem öffentlichen Blickfeld.

Auf Instagram veröffentlicht sie überwiegend Beiträge zu beruflichen Projekten und ehrenamtlichen Aktivitäten. Gelegentlich erscheinen dort aber auch einzelne Aufnahmen aus ihrem Familienalltag. Aktuell folgen Enie van de Meiklokjes über 71.000 Personen auf der Social-Media-Plattform (Stand: August 2025).

Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet Enie zudem mit dem Deutschen Kinderhilfswerk zusammen. In ihrer Rolle als Botschafterin begleitet sie mehrere Initiativen, darunter das Programm „Eine Mahlzeit für alle Kinder“.