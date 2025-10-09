„Das große Backen“ 2025: Sendetermine von Staffel 13

Wenn bei „Das große Backen“ 2025 grüne Bohnen auf Vanillebiskuit treffen, ist im Backzelt wieder Experimentierfreude angesagt. Ein Teilnehmer überrascht mit einer ungewöhnlichen Edamame-Torte, die seine Verbindung zur japanischen Kultur widerspiegelt. Der 40-jährige Hobbybäcker kombiniert feine Bohnenpaste mit cremiger Cheesecake-Füllung und zeigt dabei nicht nur Mut zur Farbe, sondern auch zur geschmacklichen Raffinesse. Ob seine grüne Kreation die Jury von „Das große Backen“ 2025 – bestehend aus einer renommierten Konditorin und einem bekannten Patissier – überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

Insgesamt treten zwölf ambitionierte Hobbybäckerinnen und -bäcker in der 13. Staffel gegeneinander an. Sie kämpfen um den goldenen Cupcake, ein eigenes Backbuch und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Die Sendung wird wieder moderiert von Enie van de Meiklokjes, während die Jury Woche für Woche die Backwerke kritisch unter die Lupe nimmt. Wir zaubern für Sie die Details aufs Backblech.

„Das große Backen“ 2025: Wann war der Start von Staffel 13?

Die 13. Staffel von „Das große Backen“ hat am Mittwoch, dem 13. August 2025, begonnen. Sendebeginn für die erste und alle weiteren Folgen ist zur Primetime - die klassische Lagerfeuerzeit um 20.15 Uhr. Digital-Fans können die Show vorab bei Joyn streamen.

„Das große Backen“ 2025: Die Sendetermine von Staffel 13

Der Sender hat zehn Folgen angekündigt. Dies sind die Sendetermine:

Folge 1 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 13. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 20. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 27. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 3. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 10. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 7 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 24. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 8 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 1. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 9 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 10 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Jury von „Das große Backen“ 2025

Zwei echte Hochkaräter bewerten die Back-Kunstwerke:

Bettina Schliephake-Burchardt (Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes)

Christian Hümbs (Spitzen-Patissier)

„Das große Backen 2025“: Kandidaten in Staffel 13

Diese hoffnungsvollen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehen bei Sat.1 ins Rennen:

Christian-Johannes 40, Hessen) – Bringt japanisches Flair in die Backstube und verbindet Kulturen mit Teig und Toppings.

Charlotte (20, Koblenz) – Ernährungswissenschaftlerin, die beweist: Gesund und süß schließen sich nicht aus.

Christian (24, Niedersachsen) – Vom Klavier zur Küchenwaage – Fingerfertigkeit trifft Backkunst.

Felix (23, Hürth) – Lehramtsstudent, der auch beim Backen immer eine kreative Lösung findet.

Gisela (61, Ostfriesland) – Mit Erfahrung, Herzblut und sportlichem Ehrgeiz auf dem Weg zur Backkrone.

Jacqueline (37, Binningen/Schweiz) – Ehrgeizige Mutter, die in der Backstube Vollgas gibt.

Janina (34, Magdeburg) – Ihre Hochzeitstorte war der Startschuss für eine süße Leidenschaft.

Magdalena (44, Bernau) – Kämpferin mit Biss – bringt Energie und Entschlossenheit ins Backzelt.

Monika (42, Hessen) – Humorvolle Frohnatur, die für gute Laune und lockere Stimmung sorgt.

Rouven (20, Schweiz) – Jüngster Teilnehmer mit Hongkong-Vibes und viel kreativer Inspiration.

Serena (23, Landshut) – Die „Backmaus“ mit Turbo-Lernkurve – erst 1,5 Jahre dabei und schon mittendrin.

Simon (35, Hanau) – Bankkaufmann, Familienmensch und Backenthusiast mit Sinn für Ausgleich und Kreativität.

Die Moderatorin von „Das große Backen“ 2025

Wie nicht anders zu erwarten: Enie van de Meiklokjes moderiert auch diese Staffel. Sie ist bekannt für ihren verspielten Retro-Stil und ihre Leidenschaft fürs Backen. Seit dem Durchbruch bei VIVA präsentiert sie Formate wie „Sweet & Easy“ und „Das große Backen“ mit Charme, Kreativität und Expertise.

Übertragung von „Das große Backen“ im TV und Stream

Die Übertragung läuft auf Sat.1, mit einer linearen Wiederholung am späten Abend desselben Tages. Für das umfassende digitale Angebot sorgt der Streamingdienst Joyn.