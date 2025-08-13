„Das große Backen“ 2025: Übertragung im TV und Stream - gibt es auch eine Wiederholung?

„Das große Backen“ 2025: Auf der Jagd nach dem goldenen Cupcake stellen sich zwölf ambitionierte Heimkonditorinnen und -konditoren Woche für Woche kniffligen Themes und strengen Zeitlimits. Neben Ruhm winken dem Sieger ein eigenes Backbuch und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Unter der bewährten Leitung der Moderatorin Enie van de Meiklokjes bleibt kein Backblech unbemalt und kein Teigrand unversucht, während die Jury jeden Handgriff kritisch beäugt. Die Sendung folgt einem klaren Ablaufmodell: Zuerst wird ein Technik- oder Kreativthema verkündet, dem alle Kandidaten folgen müssen. Anschließend arbeiten sie allein oder in Teams an ihren Backwaren. Am Ende jeder Folge entscheiden die zwei Jurymitglieder darüber, wer die besten Leistungen abgeliefert hat.

In der 13. Staffel heißt es zum Beispiel: Ran an den grünen Teig! Ein Hobbybäcker aus Hessen sorgt mit seiner ungewöhnlichen Edamame-Torte für Erstaunen im Zelt. Die Kombination aus Bohnenpaste, Vanillebiskuit und einer reichhaltigen Cheesecake-Füllung zeugt von großer Experimentierfreude und einer persönlichen Hommage an japanische Aromen. Ob dieses mutige Farbenspiel die fachkundige Jury aus einer renommierten Konditorin und einem Spitzen-Patissier – das sind keine Geringeren als Bettina Schliephake-Burchardt (Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes) und Christian Hümbs - in Verzückung versetzt?

„Das große Backen“ ist schon seit über zehn Jahren ein fester Bestandteil des TV-Programms von Sat.1 - 2013 lief die Back-Show zum ersten Mal im TV. Diese Staffel verspricht erneut eine Reise durch kreative Geschmackskombinationen und handwerkliches Können – Süßes so weit das Auge reicht. Lassen Sie sich mit uns auf den Geschmack bringen!

Übertragung von „Das große Backen“ 2025 im TV und Stream

Die Übertragung läuft ganz konventionell – einfach zum angegebenen Sendetermin die Fernbedienungstaste von Sat.1 einschalten, und schon füllen köstliche Düfte virtuell den Raum. Eine lineare Wiederholung liefert der Sender am späten Abend desselben Tages auf derselben Welle – normalerweise gegen Mitternacht.

Gibt es eine Wiederholung ganzer Folgen von „Das große Backen“ 2025?

Eindeutig ja. Wie soeben erwähnt: Nachteulen dürfen eine konventionelle Wiederholung aller ungekürzten Folgen von „Das große Backen“ 2025 erwarten – am Tag der ursprünglichen Ausstrahlung zu mitternächtlicher Stunde.

Der sendereigene Streamer Joyn bietet aber noch deutlich mehr Komfort: Sie können sich auch während der linearen TV-Sendezeit das Endgerät frei aussuchen: PC, Smartphone, Tablet – was immer Ihnen schmeckt, um beim Backen zu bleiben. Zeitlich macht der Dienst Sie ebenfalls unabhängig – die Show nach dem TV-Termin zum Abruf bereit und ist eine ganze Weile auch ohne Abo kostenlos verfügbar.

Der Basisdienst des Streaminganbieters ist nach Registrierung komplett kostenlos nutzbar. Wer jedoch zusätzliche Optionen nutzen möchte, kann das kostenpflichtige Premium-Angebot Joyn Plus in Betracht ziehen: Für 6,99 Euro monatlich gibt es laut Anbieterangaben (Stand: August 2025) Zugriff auf exklusive Serien und Shows vor der TV-Ausstrahlung sowie erweitertes Live-TV mit sechs Pay-TV-Sendern. Die jeweils aktuellen Konditionen sind auf der Website des Dienstes einsehbar.