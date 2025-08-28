„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 3?

Seit dem 1. Dezember 2013 begeistert die Show „Das große Backen“ auf Sat.1 mit der Verbindung von Backkunst und Wettkämpfen ihr Publikum. Basierend auf dem britischen Format „The Great British Bake Off“ stellt die Sendung talentierte Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker vor die Aufgabe, ihre Kreativität und handwerkliche Präzision in diversen Challenges unter Beweis zu stellen. Jede Woche scheidet eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer aus, bis im großen Finale der „Goldene Cupcake“, 10.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Backbuch winken.

Moderatorin Enie van de Meiklokjes führt wie gewohnt durch die Sendung. In der fachkundigen Jury sitzen die Konditormeisterin und Schokoladensommelière Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt sowie der Spitzen-Pâtissier Christian Hümbs, die mit Expertise bewerten.

Wer konnte in der dritten Folge nicht mit seinen Backwerken überzeugen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„Das große Backen“ 2025: Wer ist am 27. August 2025 rausgeflogen?

Im Mittelpunkt der ersten Aufgabe stand in der dritten Folge die Kiwi. Unter dem Titel „Kiwi im Fokus“ bestand die Challenge darin, den dezenten Geschmack und die Optik der Frucht in einem Backwerk hervorzuheben. Vor allem bei Kandidatin Gisela verursachte diese Aufgabe Stress. Die Tartelettes der 61-Jährigen wurden zwar zu blass, aber geschmacklich überzeugte das Gebäck die Jury. Auch Simon gelang es nicht, die Aufgabe in Perfektion abzuliefern, da seine Kuppeltörtchen im Farbton zu grell waren. In der technischen Prüfung forderten die Juroren eine Mazipan-Wallnuss-Torte von den Bäckerinnen und Bäckern. Besonders wichtig war hierbei ein glatter Marzipanmantel ohne Risse und Falten. Das beste Ergebnis lieferte Simon und heimste ganze 19,5 Punkte ein. Gisela haderte hingegen und erhielt lediglich 11 von 20 möglichen Punkten. Die letzte Aufgabe der Woche verlangte nach einem „Curvy Cake“. Es sollte ein abgerundetes Backwerk entstehen, verziert mit Zackentülle und Buttercrème. Viele Kandidaten erhielten in dieser Aufgabe Komplimente von der Jury. Vor allem Rouven gelang die Challenge perfekt.

Insgesamt lieferte Magdalena in der dritten Folge das beste Endergebnis. Mit 57,5 Punkten sicherte sie sich die rote Schürze, welche sie als Wochenbeste auszeichnete. Zittern mussten hingegen Gisela und Monika. Letztendlich hatte Gisela die wenigsten Punkte. Damit musste die 61-Jährige die Show nach der dritten Episode verlassen.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2025?

Für ein paar Bäckerinnen und Bäcker ist der Traum vom „Goldenen Cupcake“ bereits geplatzt. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden:

Felix aus Hürth – raus in Folge 1

Serena aus München – raus in Folge 2

Gisela aus Uplengen - raus in Folge 3

„Das große Backen“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

In der 13. Staffel von „Das große Backen“ gingen insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten an den Start. Diese Bäckerinnen und Bäcker kämpfen noch um den Titel und die Anerkennung der Jury:

Charlotte aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln (Hessen)

Jacqueline aus Binningen (Schweiz)

Janina aus Barleben (Sachen-Anhalt)

Magdalena aus Bernau (Berlin)

Monika aus Hainburg (Hessen)

Rouven aus Huttwil (Schweiz)

Simon aus Hanau (Hessen)

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2025?

Ein Blick auf die Sendetermine der Show verrät, dass Sat.1 jeden Mittwoch zur Primetime eine neue Episode ausstrahlt. Demnach läuft die vierte Folge der Sendung am 3. September 2025 um 20.15 Uhr.

„Das große Backen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Um die neuen Folgen sehen zu können, müssen Sie lediglich mittwochs zur Primetime Ihren Fernseher einschalten und das entsprechende Programm auswählen. Sollten Sie keinen Zugriff auf das klassische Fernsehprogramm haben, besteht die Möglichkeit, die Backshow im Live-Stream zu verfolgen. Diesen finden Sie auf der Streamingplattform Joyn. Das Streamen auf der Plattform ist kostenlos und alle Folgen können dort auch im Nachhinein noch angesehen werden.