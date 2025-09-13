„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 5?

Seit dem 1. Dezember 2013 zieht die Sat.1-Show „Das große Backen“ ein breites Publikum mit einer Mischung aus handwerklichem Können und kreativem Wettbewerb an. Die Sendung basiert auf dem britischen Erfolgsformat „The Great British Bake Off“ und rückt ambitionierte Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker in den Mittelpunkt. Wöchentlich stellen sich die Teilnehmenden anspruchsvollen Back-Challenges, bei denen sowohl Präzision als auch gestalterisches Talent gefragt sind. Nach jeder Runde scheidet eine Kandidatin oder ein Kandidat aus, bis schließlich im Finale um den „Goldenen Cupcake“, ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie die Veröffentlichung eines eigenen Backbuchs gebacken wird.

Durch die Sendung führt Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Die fachkundige Jury besteht aus Konditormeisterin und Schokoladensommelière Bettina Schliephake-Burchardt sowie dem renommierten Pâtissier Christian Hümbs. Mit ihrer Expertise bewerten sie die Leistungen der Teilnehmenden und entscheiden über das Weiterkommen im Wettbewerb.

Wer konnte die Juroren in der fünften Folge überzeugen? Wer schied aus dem Wettkampf aus? Die Antworten auf diese Fragen liefern wir Ihnen hier.

„Das große Backen“ 2025: Wer ist am 10. September 2025 rausgeflogen?

Die fünfte Folge startete mit einer Aufgabe zum Thema Blätterteig. Die Bäckerinnen und Bäcker sollten Törtchen aus dem geschichteten Teig herstellen und selbst entscheiden, wie diese gefüllt werden. Für einige Kandidatinnen und Kandidaten hieß das süß, andere widmeten sich einer herzhaften Note. Drei Stunden später fiel das erste Urteil der Jury. Besonders begeistert waren diese von Christian-Johannes. Weniger Freude zeigten sie bei Jaqueline, in deren Törtchen lediglich der Safran-Geschmack hervorstach.

Die technische Challenge kam zeitgleich mit einem Gastjuror: dem gelernten Koch und Konditor Markus Grigo. Er lebt seit mehr als 35 Jahren in Dänemark und ist dort Jury-Mitglied der dänischen Version des „großen Backens“. Grigo verknüpfte die zweite Aufgabe mit seiner Wahlheimat Dänemark. Die Kandidatinnen und Kandidaten bekamen die Aufgabe, eine Kransekage zu backen. Der aus übereinander geschichteten Ringen bestehende Kuchen hat vor allem eine Hauptzutat: Marzipan. Diese Challenge fiel vor allem Charlotte schwer. Das zeigte sich auch bei der Punktvergabe, als sie mit sechs Punkten auf dem letzten Platz landete. Christian hingegen wurde mit 16,5 Punkten Etappensieger.

Die letzte Aufgabe der Folge brachte eine persönliche Komponente mit sich. Die Teilnehmenden sollten „Torten-Träume“ backen und damit zeigen, was sie in Zukunft noch erleben möchten. Besonders begeistert waren die Juroren von Christian-Johannes‘ und Monikas Torten.

Am Ende des Tages mussten die Kandidatinnen Janina und Charlotte vor die Jury treten. Trotz guter Kritik in der letzten Aufgabe konnten die beiden in der technischen Prüfung nicht überzeugen. Der Punktestand brachte schlussendlich Klarheit. Mit lediglich 38 Punkten landete Janina auf dem letzten Platz und musste den Traum vom ‚Goldenen Cupcake‘ aufgeben.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2025?

Nach der Halbzeit hat sich das Feld beim „großen Backen“ schon deutlich geleert. Für diese Kandidatinnen und Kandidaten ist der Traum vom Sieg bereits geplatzt:

Felix aus Hürth - raus in Folge 1

Serena aus München - raus in Folge 2

Gisela aus Uplengen - raus in Folge 3

Simon aus Hanau - raus in Folge 4

Janina aus Barleben - raus in Folge 5

„Das große Backen“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Diese Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker kämpfen noch immer um den ‚Goldenen Cupcake‘:

Charlotte aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln (Hessen)

Jacqueline aus Binningen (Schweiz)

Magdalena aus Bernau (Berlin)

Monika aus Hainburg (Hessen)

Rouven aus Huttwil (Schweiz)

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2025?

Die Sendetermine der 13. Staffel verraten, dass jeden Mittwoch zur Primetime eine neue Episode von „Das große Backen“ im Fernsehen läuft. Die sechste Folge läuft demnach am 17. September 2025 um 20.15 Uhr.

„Das große Backen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Wie immer übernimmt Sat.1 die Übertragung der Back-Show. Neben der Ausstrahlung im klassischen Fernsehen besteht die Möglichkeit, die neuen Folgen über den Joyn-Livestream zu verfolgen. Auf der Streamingplattform sind zudem alte Folgen verfügbar. Diese können flexibel gestreamt werden.