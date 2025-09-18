„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 6?

Bereits seit 2013 unterhält die Sat.1-Show „Das große Backen“ ein breites Publikum mit einer Mischung aus handwerklichem Können und kreativem Wettbewerb. Die auf dem britischen Erfolgsformat „The Great British Bake Off“ basierende Sendung rückt dabei ambitionierte Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker in den Mittelpunkt. Woche für Woche stellen sich die Teilnehmenden verschiedenen anspruchsvollen Back-Challenges, bei denen sowohl Präzision als auch gestalterisches Talent gefordert sind. In jeder Runde muss sich eine Kandidatin oder ein Kandidat aus der Sendung verabschieden, bis schließlich im großen Finale um den „Goldenen Cupcake“, ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie die Veröffentlichung eines eigenen Backbuchs gebacken wird.

Als Moderatorin durch die Sendung führt in jeder Folge Enie van de Meiklokjes. Derweil besteht die zweiköpfige Fachjury aus der Konditormeisterin und Schokoladensommelière Bettina Schliephake-Burchardt sowie dem renommierten Pâtissier Christian Hümbs. Mit ihrer Expertise bewerten die beiden Juroren Runde um Runde die Leistungen der Teilnehmenden und entscheiden letzten Endes über das Weiterkommen im Wettbewerb.

Wer konnte die Juroren in der sechsten Folge von „Das große Backen“ überzeugen? Wer schied aus dem Wettkampf aus? Die Antworten auf diese Fragen liefern wir Ihnen hier.

„Das große Backen“ 2025: Wer ist am 17. September 2025 rausgeflogen?

In der sechsten Folge von „Das große Backen“ am 17.9.25 mussten sich die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten drei verschiedenen Aufgaben stellen. Zunächst ging es darum, sechs identische Kleingebäcke mit einem wohlverdienten Schuss zu backen – passend zum Titel der Aufgabe „Stückchen mit Schlückchen“. Die zweite Herausforderung bestand darin, eine Mailänder Makronen-Torte zu zaubern, nach dem Rezept von Konditormeister Christian Hümbs höchstpersönlich. Rouven meisterte diese Challenge am besten, Magdalena erhielt derweil das schwächste Jury-Urteil.

In der dritten und letzten Aufgabe der sechsten Folge ging es um sechs Kleingebäcke im Pflanzen-Look. Das Besondere daran: Die Muffins, Cupcakes oder Tartelettes sollten in einem selbstgebackenen Gewächshaus präsentiert werden. Besagtes Gewächshaus sorgte bei einigen Teilnehmenden für blankliegende Nerven. Ums Weiterkommen bangen mussten anschließend Christian und Magdalena. Während Christian aufatmen konnte, schied Magdalena mit 42,5 Punkten in Folge 6 aus. Ihr abschließendes Fazit: „Ich bin stolz darauf, dass ich es so weit geschafft habe.“

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2025?

Nach der sechsten Episode am 17.9.25 hat sich das Feld beim „großen Backen“ schon deutlich gelichtet. Für diese Kandidatinnen und Kandidaten ist der Traum vom Sieg bereits geplatzt:

Felix aus Hürth – raus in Folge 1

Serena aus München – raus in Folge 2

Gisela aus Uplengen – raus in Folge 3

Simon aus Hanau – raus in Folge 4

Janina aus Barleben – raus in Folge 5

Magdalena aus Bernau – raus in Folge 6

„Das große Backen“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Diese Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker kämpfen nach wie vor um den ‚Goldenen Cupcake‘:

Charlotte aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln (Hessen)

Jacqueline aus Binningen (Schweiz)

Monika aus Hainburg (Hessen)

Rouven aus Huttwil (Schweiz)

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2025?

Die Sendetermine der 13. Staffel verraten, dass jeden Mittwoch zur Primetime eine neue Episode von „Das große Backen“ im Fernsehen läuft. Die sechste Folge läuft dementsprechend am 24. September 2025 um 20.15 Uhr bei SAT.1.

„Das große Backen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Wie bereits erwähnt, übernimmt der Sender SAT.1 die Übertragung der Back-Show. Neben der Ausstrahlung im klassischen Fernsehen besteht zudem die Möglichkeit, die neuen Folgen online über den Joyn-Livestream zu verfolgen. Auf der Streaming-Plattform sind zudem alte Folgen verfügbar. Diese können flexibel gestreamt werden.