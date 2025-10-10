Im Herbst 2025 läuft die 13. Staffel „Das große Backen“ auf Sat.1 und auf Joyn. In der Koch-Show treten seit 2013 jedes Jahr Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker gegeneinander an. Der Sieger erhält den Goldenen Cupcake, 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer backen in verschiedenen Kategorien gegeneinander und versuchen, die Juroren Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt von sich zu überzeugen. Moderiert wird die Sendung von Enie van de Meiklokjes.

In jeder Folge müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kreativität beim Backen zeigen. Gleichzeitig müssen sie aber auch ihre Technik in der Küche beweisen. Am Ende jeder Folge verteilt die Jury Punkte. Der Teilnehmer mit den meisten Punkten erhält die Rote Schürze, wer die wenigsten Punkte erhält, muss die Show verlassen.

Wer musste in Folge 9 „Das große Backen“ 2025 verlassen? Alle Informationen zur neuen Folge finden Sie hier.

„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 9 am 8. Oktober?

In der neunten Folge der Staffel 2025 mussten die Kandidatinnen und Kandidaten von „Das große Backen“ 2025 zunächst ihr Können in der ungarischen Küche unter Beweis stellen: Langos sollten gebacken werden. In der zweiten Challenge ging es dann um die technischen Fähigkeiten. Hier mussten die vier Hobbybäcker alkoholhaltige Baiser-Törtchen mit einer Mojito-Füllung herstellen. In der abschließenden Herausforderung von Folge 9 waren dann noch Mini-Torten gefragt, die von thematisch frei ausgesuchten, aber zusammenpassenden kleineren Törtchen ergänzt werden sollten.

Alle vier Kandidatinnen und Kandidaten zeigten, warum sie es bis in das Halbfinale geschafft hatten und lieferten sich ein enges Rennen. Das wurde vor allem bei Aufgabe 2 deutlich, bei der alle drei Damen dieselbe Punktzahl (13,5 Punkte) erhielten. Lediglich Christian konnte sich mit 16,5 Punkten hier etwas absetzen. Er war es auch, der mit der höchsten Punktzahl (52 Punkte) aus Folge 9 geht und die Rote Schürze mit in das Finale nimmt. Auf Platz 2 landete Charlotte mit 48,5 Punkten, gefolgt von Jaqueline mit derselben Punktzahl (ebenfalls 48,5 Punkte). So landete Monika auf Platz 4, sie muss die Show nach Folge 9 verlassen. Mit 47,5 Punkten hat sie das Finale aber denkbar knapp um nur einen Punkt verpasst.

Wer musste „Das große Backen“ 2025 bereits verlassen?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten mussten die Show bereits verlassen:

Felix aus Hürth - raus in Folge 1

Serena aus München - raus in Folge 2

Gisela aus Uplengen - raus in Folge 3

Simon aus Hanau - raus in Folge 4

Janina aus Barleben - raus in Folge 5

Magdalena aus Bernau - raus in Folge 6

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln - raus in Folge 7

Rouven aus Huttwil - raus in Folge 8

Monika aus Hainburg - raus in Folge 9

„Das große Backen“ 2025: Wer ist im Finale dabei?

Charlotte aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Jaqueline aus Binningen (Schweiz)

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2025?

Von den insgesamt zehn angesetzten Folgen der 13. Staffel sind bereits neun im Fernsehen ausgestrahlt worden. Laut den Sendeterminen von „Das große Backen“ 2025 steht nun nur noch das große Finale an:

Folge 10 von „Das große Backen“ 2025 (Finale): Mittwoch, 15. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

„Das große Backen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Auch 2025 übernimmt wie gewohnt der Sender Sat.1 immer mittwochs zur Primetime die Übertragung von „Das große Backen“. Wollen Sie die Show lieber im Internet sehen, können Sie auf den Live-Stream von Joyn zurückgreifen. Hier sind die Folgen auch nach der Ausstrahlung im linearen TV verfügbar. Mit dem Joyn Plus Abo 6,99 Euro im Monat (Stand: Oktober 2025) können Sie hier das Finale auch bereits vor der Ausstrahlung auf Sat.1 ansehen.