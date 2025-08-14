„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus in Folge 1?

„Das große Backen“ 2025 ist seit gestern wieder auf Sat.1 zu sehen und ist damit in die 13. Staffel gestartet. In diesem Jahr werden wohl mehr Torten und Kuchen gebacken als je zuvor, denn mit zwölf Kandidatinnen und Kandidaten nehmen so viele Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker teil wie noch nie zuvor. In den kommenden Wochen treten sie in der Küche gegeneinander an, um am Ende den den Sieg zu holen und damit ein eigenes Backbuch, den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro zu gewinnen.

Für eine Kandidatin oder einen Kandidaten ist die Reise jedoch schon in der ersten Folge vorbei. Hier erfahren Sie, wer gestern nach Hause gehen musste.

„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus am 13. August 2025?

Mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern als je zuvor gibt es dieses Mal auch besonders viele neue Gesichter in der Show. Passend dazu wurde von der Jury die dritte Aufgabe mit dem Thema „Das bin ich“ gewählt, bei der sich die Hobbybäckerinnen und -bäcker in Form einer 3D- oder Motivtorte vorstellen sollten. Nach insgesamt vier Stunden Backzeit zeigten sich die Juroren mit dem Niveau der Kandidatinnen und Kandidaten insgesamt sehr zufrieden. Das Rennen um die rote Schürze, also den Wochengewinn, war daher auch ziemlich knapp. Mit nur einem Punkt Vorsprung konnte sich schließlich Charlotte über den Sieg freuen.

Für einen anderen Kandidaten lief es in der ersten Folge hingegen nicht so gut. Zwar konnte er in der letzten großen Aufgabe noch punkten, doch reichte das nicht, um seinen Rückstand aus den beiden vorherigen Runden aufzuholen. Mit 27,5 Punkten musste sich Felix am Ende verabschieden. Er nahm sein Ausscheiden jedoch gelassen und wertete seine Teilnahme bereits als Gewinn.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2024?

Jede Woche muss ein Hobbykoch oder eine Hobbyköchin die Show verlassen. Nicht mehr dabei ist dieser Kandidat:

Felix aus Hürth

„Das große Backen“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Für elf andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Das große Backen“ 2025 geht es in der nächsten Show weiter im Rennen um 10.000 Euro, ein eigenes Backbuch und den Goldenen Cupcake. Weiterhin dabei sind:

Charlotte aus Koblenz

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln (Hessen)

Gisela aus Uplengen (Ostfriesland)

Jacqueline aus Binningen (Schweiz)

Janina aus Barleben (Sachen-Anhalt)

Magdalena aus Bernau (Berlin)

Monika aus Hainburg (Hessen)

Rouven aus Huttwil (Schweiz)

Serena aus München

Simon aus Hanau

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2025?

Laut den Sendeterminen von „Das große Backen“ 2025 sind insgesamt zehn Episoden angesetzt. Das sind die nächsten Termine der Show:

Folge 2: Mittwoch, 20. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 27. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 3. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 10. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

„Das große Backen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Wie gewohnt wird „Das große Backen“ von Sat.1 übertragen. Wer erleben möchte, wie Moderatorin Enie van de Meiklokjes Woche für Woche durch einen Abend voller kreativer Torten und Kuchen führt, schaltet einfach mittwochs zur Primetime ein. Falls Sie die Sendung nicht im linearen Fernsehen verfolgen können, steht alternativ der Live-Stream bei Joyn zur Verfügung.