„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 2

Die Sat.1-Sendung „Das große Backen“ geht 2025 in die 13. Staffel. Es treten zwölf Hobbybäckerinnen und -bäcker gegeneinander an und stellen sich Woche für Woche wechselnden Herausforderungen. Zu gewinnen gibt es den „Goldenen Cupcake“, ein Preisgeld von 10.000 Euro und die Möglichkeit, ein eigenes Backbuch zu veröffentlichen.

Durch die Folgen führt erneut Enie van de Meiklokjes, die die Kandidatinnen und Kandidaten durch die Aufgaben begleitet. Der Ablauf jeder Episode folgt einem festen Schema. Zunächst wird ein technisches oder kreatives Thema vorgestellt, das die Teilnehmer umsetzen müssen. Anschließend arbeiten sie einzeln oder im Team an ihren Backwerken, bevor die Jury die Ergebnisse prüft und ihre Entscheidung trifft. So entsteht ein Wettkampf, der die Bandbreite handwerklicher Fähigkeiten ebenso sichtbar wie die Kreativität der Hobbybäckerinnen und -bäcker macht.

Wer hat die rote Schürze bei „Das große Backen“? Wer ist raus nach Folge 2? Und welche Kandidaten sind noch dabei? Antworten auf diese Fragen und alle weiteren Infos zur 2. Folge von „Das große Backen“ 2025 finden Sie hier.

„Das große Backen“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 20. August 2025?

Moderator Enie van de Meiklokjes machte gleich zu Beginn deutlich, dass schon kleine Fehler über das Weiterkommen entscheiden können. Die erste Aufgabe stand unter dem Motto „Tea Time“. Die Teilnehmenden sollten zehn identische Kleingebäcke präsentieren. Besonders im Blickpunkt stand Charlotte, die als Trägerin der roten Schürze leicht nervös ihre Lavendel-Löffelbiskuits vorstellte. Juror Christian Hümbs sah bei ihrer Arbeit „noch Luft nach oben“. Auch Kandidat Christian konnte mit seinen Mandel-Tartlettes nicht ganz punkten, da der Mürbteig nach Ansicht von Bettina Schliephake-Burchardt zu dick geraten war. Für Serena lief es noch ungünstiger. Sie verzählte sich und legte nur neun Windbeutel vor.

In der zweiten Aufgabe mussten die Kandidatinnen und Kandidaten ein herzhaftes Fächerbrot aus Hefeteig backen. Zutaten wie Paprika, Aubergine, Sesam und Parmesan sorgten für Unsicherheiten, da viele lieber süß backen. Gisela hatte mit der Schnitttechnik zu kämpfen und konnte die Jury nicht überzeugen. Auch Serenas Brot zeigte Schwächen und ist nach der Einschätzung der Profis zu salzig. Besser lief es für Simon, der mit 19 von 20 Punkten die technische Prüfung gewann.

Die dritte Runde stand unter dem Motto „Innen wie außen – Torten aus einem Guss“. Mehrere Teilnehmende gerieten unter Zeitdruck. Serenas „Tropenzauber“ brach noch im Schockfroster zusammen und Charlottes Glasur gelang nicht. Am meisten überzeugte Monika, die mit einer aufwendig gestalteten Physalis-Torte die volle Punktzahl erreichte und sich die rote Schürze der Woche sicherte. Am Ende der Folge mussten zwei Teilnehmerinnen um den Verbleib in der Show bangen. Die Jury setzte Charlotte und Serena auf die hinteren Plätze.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2025?

Nach der finalen Entscheidung und der Auswertung aller Punkte wurde deutlich, dass nicht alle ihre Chance auf eine weitere Runde bewahren konnten. Am Ende musste eine Teilnehmerin das Backzelt verlassen und ihren Platz im Wettbewerb räumen. Ausschlaggebend war in Folge 2 bei Serena, dass sie in der ersten Aufgabe zu wenig Windbeutel präsentierte und auch ihr Fächerbrot sowohl beim Anschneiden als auch beim Salzgehalt Schwächen zeigte. In der Gesamtabrechnung reichte es daher nicht mehr, und sie musste das Backzelt verlassen.

Welche Kandidaten bisher ausgeschieden sind, zeigt die folgende Übersicht:

Felix aus Hürth – raus in Folge 1

Serena aus München – raus in Folge 2

„Das große Backen“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Zwölf Hobbybäckerinnen und -bäcker nehmen in der 13. Staffel teil und stellen sich Woche für Woche neue Backaufgaben. Dabei kommt es sowohl auf Kreativität als auch auf technisches Können an. Viele zeigen sich motiviert, das Risiko zu erhöhen, um die Jury von ihren Ideen zu überzeugen.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten aktuell noch im Wettbewerb stehen, zeigt die folgende Übersicht:

Charlotte aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln (Hessen)

Gisela aus Uplengen (Ostfriesland)

Jacqueline aus Binningen (Schweiz)

Janina aus Barleben (Sachen-Anhalt)

Magdalena aus Bernau (Berlin)

Monika aus Hainburg (Hessen)

Rouven aus Huttwil (Schweiz)

Simon aus Hanau (Hessen)

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2025?

Ein Blick auf die Sendetermine von „Das große Backen“ 2025 zeigt, dass die 13. Staffel insgesamt zehn Folgen hat. Gesendet wird jeweils mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1. Damit folgt die Show einem festen Rhythmus, der Zuschauerinnen und Zuschauern jede Woche einen neuen Einblick in die Backkünste der Kandidatinnen und Kandidaten bietet. Die aufgelisteten Termine geben einen Überblick, wann die nächsten Folgen im Fernsehen ausgestrahlt werden:

Folge 3: Mittwoch, 27. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 3. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 10. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

„Das große Backen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Die Übertragung der 13. Staffel erfolgt wie gewohnt bei Sat.1. Für alle, die den Termin verpassen, gibt es eine Wiederholung der kompletten Folge. Zudem stehen die Episoden beim Streamingdienst Joyn zum Abruf bereit.