„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 4?

Am 13. August 2025 fiel der Startschuss für die 13. Staffel von „Das große Backen“. Jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr läuft die Sendung bei Sat.1 und parallel bei Joyn. Mit dabei sind wieder Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker aus ganz Deutschland, die in verschiedenen Runden ihre Ideen und Techniken präsentieren.

Durch die Show führt Moderatorin Enie van de Meiklokjes. An ihrer Seite sitzen die zwei Jurymitglieder Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, die die Backwerke genau unter die Lupe nehmen. Im Finale treten die drei stärksten Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Auf die Siegerin oder den Sieger wartet der „Goldene Cupcake“, ein Preisgeld von 10.000 Euro und die Möglichkeit, eigene Rezepte in einem Backbuch zu veröffentlichen.

Am 3. September lief bereits Folge 4 von „Das große Backen“ 2025 über die Bildschirme, in der ein weiterer Kandidat die Show verlassen musste. Wen es dieses Mal getroffen hat, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„Das große Backen“ 2025: Wer ist am 3. September 2025 rausgeflogen?

In der vierten Folge von „Das große Backen“ 2025 traten neun Kandidatinnen und Kandidaten im Zelt von Schloss Stülpe in Brandenburg gegeneinander an. Zum Auftakt sollten sie eine 25 Zentimeter lange Biskuitrolle backen. Während einige Rezepte überzeugten, gab es auch deutliche Kritik seitens der Jury. In der technischen Prüfung waren anschließend sieben Buchteln mit Himbeerfüllung gefordert. Kandidatin Jacqueline gewann diese Aufgabe, während Janina den letzten Platz belegte.

Zum Abschluss mussten noch Torten im Stil von Kriminalgeschichten präsentiert werden. Die zwei Juroren lobten die kreativen Ideen der Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker, kritisierten aber auch einzelne Umsetzungen. Am Ende von Folge 4 gewann Christian-Johannes die rote Schürze der Woche. Simon musste sich mit 27,5 Punkten von „Das große Backen“ 2025 verabschieden.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2025?

Vier der zwölf Kandidatinnen und Kandidaten mussten nach Folge 4 bereits die Show verlassen. Hier in unserer Übersicht sehen Sie, wer die Backshow bereits verlassen musste:

Felix aus Hürth - raus in Folge 1

Serena aus München - raus in Folge 2

Gisela aus Uplengen - raus in Folge 3

Simon aus Hanau - raus in Folge 4

„Das große Backen“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Diese acht Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker stellen sich in der nächsten Folge von „Das große Backen“ 2025 neuen Herausforderungen:

Charlotte aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln (Hessen)

Jacqueline aus Binningen (Schweiz)

Janina aus Barleben (Sachen-Anhalt)

Magdalena aus Bernau (Berlin)

Monika aus Hainburg (Hessen)

Rouven aus Huttwil (Schweiz)

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2025?

Die Sendetermine von „Das große Backen“ 2025 liegen jeweils mittwochs zur Hauptsendezeit auf Sat.1. Die fünfte Folge ist für den 10. September 2025 um 20.15 Uhr angesetzt.

„Das große Backen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Staffel 13 von „Das große Backen“ wird wöchentlich im Free-TV bei Sat.1 ausgestrahlt. Zusätzlich gibt es die Übertragung online. Auf der Plattform Joyn steht ein Livestream zur Verfügung, über den sich die Sendung parallel verfolgen lässt. Nach der TV-Ausstrahlung können die Folgen dort auch zeitunabhängig angesehen werden.