"Das große Backen - die Profis" 2025: Wer hat gewonnen?

Für viele Backliebhaber ist „Das große Backen“ seit Jahren ein fester Bestandteil im Fernsehprogramm. Mindestens genauso spannend ist die vergleichsweise neue Variante der Show: „Das große Backen – Die Profis“. In diesem Format treten keine Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker an, sondern ausschließlich erfahrene Konditorinnen, Patissiers und Meisterbäcker.

Die aktuelle Staffel brachte nicht nur neue Teilnehmende mit, sondern wartete auch mit einem überarbeiteten Regelwerk auf: Statt wie bisher in Teams anzutreten, haben sich die Profis nun in Einzelwettbewerben direkt gegeneinander gemessen. Neben klassischen Aufgaben standen auch temporeiche Challenges und spezielle Prüfungen durch Gastjuroren auf dem Programm.

Am Ende konnte nur eine Person den Sieg erringen und damit nicht nur den Goldenen Cupcake, sondern auch ein Preisgeld von 10.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Wer hat sich in der Gruppe von Profis durchgesetzt und ging als Siegerin oder Sieger hervor? Das und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Gewinner von „Das große Backen - Die Profis“ 2025: Das ist die Siegerin

Insgesamt drei Teilnehmende gingen im Finale von „Das große Backen - Die Profis“ an den Start. Theresa, Rowena und Benjamin hatten sich zuvor gegen all ihre professionellen Konkurrentinnen durchgesetzt. Vor allem Benjamin konnte die Jury des Öfteren begeistern und räumte ganze drei Male die rote Schürze und damit den Wochensieg ab. Auch in der letzten Folge kleidete ihn sein rotes Gewand. Doch das hatte im Schlussakt keine Bedeutung mehr. Hier zählte nur, wer an diesem Tag das beste Ergebnis ablieferte.

Im Finale galt vor allem eins: Alle Backwerke sollten einem Oberthema entsprechen und wurden in den Schaufenstern der jeweiligen Kandidaten ausgestellt. Rowena wählte als Thema: „Ein Tag an der Amalfi-Küste“. Benjamin entschied sich für: Symphony of Nature“ und Theresa backte ganz nach dem Motto: „Ist das Kunst oder kann das weg?“.

In der ersten Aufgabe mussten Pralinen gezaubert werden. Mit ihren „Dolce Basilico e Limone“ Pralinen sicherte sich Rowena 28 Punkte. Auch Benjamin erhielt 28 Punkte von der Jury. Er präsentierte dafür seine „Overtüre: Wild Bloom“. Für Theresa ihre „Viele Gesichter“ Pralinen gab es lediglich 23,5 Punkte. Die zweite Aufgabe forderte ein Kleingebäck. Hier wendete sich das Blatt plötzlich. Am Ende des Abschnitts erhielt Benjamin gerade einmal 21,5 Punkte, weil sein Yuzu-Curd zu flüssig wurde. Rowena sicherte sich das Mittelfeld mit 26,5 Punkten und Theresa zog mit 29 Punkten vor. In der finalen Aufgabe bestand immer noch für alle Kandidaten die Chance auf den Sieg. Die dritte Aufgabe verlangte nach einer dreistöckigen Finaltorte. Alle gaben ein letztes Mal ihr Bestes. Die Punktzahl der letzten Challenge wähnte Rowena auf dem ersten Platz, Theresa auf dem zweiten und Benjamin auf dem letzten. Doch dann folgte die Bewertung des Gesamtkonzeptes. Benjamin erhielt die Bonuspunkte und macht seinen Rückstand der Halbzeit wieder wett. Er katapultierte sich an die Spitze zu Rowena.

Am Ende konnte aber nur eine oder einer sich durchsetzen. Die Gesamtpunktzahl ergab: Mit 80,5 Punkten und einem hauchzarten Vorsprung zu Konkurrent Benjamin gewann Rowena die Show und sicherte sich den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preigeld.

Finale von „Das große Backen - Die Profis“ 2025: Das waren die drei Finalistinnen

Insgesamt gingen zwei Bäckerinnen und ein Bäcker im Finale an den Start. Hier finden Sie einen Überblick der Finalisten und ihre Platzierung bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025:

Rowena (28) aus Koblenz: Sie hat die diesjährige Staffel von „Das große Backen - Die Profis“ gewonnen. Neben der Teilnahme an der Backshow ist sie vor allem Dozentin für Patisserie und bildet Meisterschülerinnen und Meisterschüler aus. Sie erhielt zudem bereits die Auszeichnung „Dessertkönigin Deutschlands“.

Benjamin (29) aus Südtirol: Der Italiener hat sich den zweiten Platz der Show gesichert. Zudem besitzt er eine Kaffee- und Pralinenmanufaktur.

Theresa (32) aus dem Münsterland: Theresa erbackte sich den dritten Platz bei der Profi-Version vom „großen Backen“. Sie stellte davor bereits kleine Kunstwerke aus veganer Schokolade her und erhielt dafür mehrere Auszeichnungen beim „Championnat du Chocolat 2023“.

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist raus?

Die Backwerke dieser Kandidatinnen haben leider nicht für das Finale gereicht:

Joana (26) aus Wolfenbüttel in Niedersachsen - raus in Folge 1

Jennifer (39) aus Merkendorf in Bayern - raus in Folge 2

Larissa (27) aus Bernkastel-Kues in Rheinland-Pfalz - raus in Folge 3

Valentina (19) aus Wien - raus in Folge 4

Carolin (32) aus Lübeck - raus in Folge 5

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Das Finale als Wiederholung sehen

Sollten Sie das große Finale der Backshow verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Die Übertragung von „Das große Backen - Die Profis“ sieht nämlich mehrere Wiederholungen im klassischen Fernsehprogramm vor. Die letzte Episode läuft erneut am:

Donnerstag, 7. August 2025, 0.05 Uhr - Sat.1

Samstag, 9. August 2025, 20.15 Uhr - sixx

Sonntag, 10. August 2025, 16.10 Uhr - Sat.1

Zudem können Sie ganz einfach auf die Streamingplattform Joyn zurückgreifen. Dort können alle Folgen flexibel und kostenfrei gestreamt werden.