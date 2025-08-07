Jury bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer sind die Juroren?

Am Mittwoch, dem 2. Juli, starteten die Sendetermine von „Das große Backen - Die Profis“ 2025. Im Unterschied zu den bisherigen Staffeln der Profi-Edition treten die teilnehmenden Konditorinnen und Patissiers nicht mehr im Team, sondern einzeln gegeneinander an. Acht Fachkräfte aus dem Bereich der Patisserie und Konditorei stellen sich wöchentlich verschiedenen Aufgaben, bei denen technisches Können, Kreativität und Präzision gefragt sind. Die Herausforderungen reichen von anspruchsvollen Schaustücken über zeitlich begrenzte Speed-Aufgaben hin zu klassischen Disziplinen der Konditorkunst. Jede Folge entscheidet darüber, wer sich mit handwerklichem Geschick und Konzentration durchsetzen kann.

Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Bewertet werden die Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025 von einer dreiköpfigen Jury, die wir Ihnen hier in diesem Artikel näher vorstellen.

Jury bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025: Juroren in Staffel 13

Im Juli 2025 wird eine neue Staffel der Sendung „Das große Backen - Die Profis“ ausgestrahlt. Die Übertragung erfolgt wie gewohnt bei Sat.1 sowie auf der Streamingplattform Joyn. Professionelle Konditorinnen und Konditoren treten in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an und präsentieren ihr handwerkliches Können. Die Bewertung übernehmen erneut drei erfahrene Jurymitglieder: Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und Günther Koerffer beurteilen Technik, Ausführung und Kreativität der Kandidatinnen und Kandidaten.

Das sind die wichtigsten Infos zu den drei Juroren von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 im Überblick:

Günther Koerffer

Güther Koerffer wurde 1954 im nordrhein-westfälischen Düren geboren und wuchs in einer Metzgerfamilie auf. Er entschied sich laut Joyn für eine Konditorlehre und sammelte Berufserfahrung in Deutschland und der Schweiz. Eine Stelle in Stockholm brachte ihn nach Schweden. Andere internationale Stationen führten ihn unter anderem nach Israel, Dubai und New York. In Schweden fand er aber seine neue Heimat. Seit 1984 betreibt er ein eigenes Café in Ulricehamn, lebt dort mit seiner Familie und besitzt mittlerweile die schwedische Staatsbürgerschaft.

Vor allem im Umfeld der Königsfamilie hat sich Günther Koerffer in Schweden als Konditor etabliert. Zur Hochzeit von König Carl Gustaf und Silvia Sommerlath im Jahr 1976 kreierte er das Dessert, ebenso zur Taufe ihrer Tochter Victoria. Ein Höhepunkt seiner Karriere war die Hochzeitstorte für Kronprinzessin Victoria und Daniel Westling im Jahr 2010: Mit 15 Etagen, 3,6 Metern Höhe und einem Gewicht von 600 Kilogramm galt sie als eine der größten Torten bei einem königlichen Fest.

Bettina Schliephake-Burchardt

Joyn zufolge gründete die Hamburger Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt 1993 ihr Unternehmen „Betty’s Sugar Dreams“ und zählte zu den Ersten in Deutschland, die Torten im angloamerikanischen Stil zubereitete. Über 20 Jahre lang fertigte sie individuelle Hochzeits- und Motivtorten, bevor sie sich auf Schulungen und Beratung spezialisierte. Bei Wettbewerben in Großbritannien gewann Bettina Schliephake-Burchardt 2004 und 2010 Gold in der Kategorie „Novelty Cakes“ und wurde jeweils „Best in Class“. Seit 2009 gehört sie zur Jury bei deutschen Tortendekorations-Wettbewerben.

2016 legte sie als erste Europäerin die Prüfung zur „Certified Master Sugar Artist“ (CMSA) der US-amerikanischen ICES ab. Zudem engagiert Bettina Schliephake-Burchardt sich im Vorstand der Hamburger Konditoren-Innung und im Gesellenprüfungsausschuss. Auch ihre Weiterbildung setzte sie fort: 2017 schloss sie einen Lehrgang an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk ab und wurde zur „Geprüften Schokoladen-Sommelière“ ernannt. Ihr Buch „Betty’s Sugar Dreams – Motivtorten-Basics“ gilt als Grundlagenwerk für Motivtorten im deutschsprachigen Raum. Ansonsten gibt sie Kurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz und veröffentlicht Online-Tutorials auf ihrem Blog und auf YouTube.

Christian Hümbs

Christian Hümbs wurde laut Joyn in Oberhausen geboren und lebt heute in Zürich. Schon früh entschied er sich für eine Laufbahn in der Patisserie. Nach Ausbildungen zum Konditor und Koch begann er seine berufliche Laufbahn in der Stromburg bei Johann Lafer.

Dort übernahm er bald die Rolle des Chef-Patissiers. Es folgten Stationen im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg und im Restaurant Aqua im The Ritz Carlton in Wolfsburg, wo er mit Sternekoch Sven Elversfeld zusammenarbeitete. Von 2017 bis 2019 war Christian Hümbs im Restaurant Atelier im Hotel Bayerischer Hof in München tätig. In dieser Zeit erhielt das Haus auch seinen dritten Michelin-Stern. Seit Herbst 2019 arbeitet er als Chef-Patissier im Dolder Grand Hotel in Zürich.

Seit 2019 ist Christian Hümbs mit Foodbloggerin Evelin Blum liiert, die er bei der Sat.1-Sendung „Das große Backen“ kennenlernte. Evelin Blum belegte dort den zweiten Platz und startete anschließend ihre Karriere als Influencerin. Auf Instagram teilt sie Backtipps mit über 146.000 Followern (Stand: Juni 2025). Auch Christian Hümbs gibt dort gelegentlich persönliche Einblicke.