„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Sendetermine von Staffel 13

„Das große Backen“ ist ein Backwettbewerb, der seit 2013 regelmäßig im Programm des Senders SAT.1 ausgestrahlt wird. Ziel der Show ist es, unter den teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten die beste Hobbybäckerin oder den besten Hobbybäcker zu ermitteln. In der Spezialausgabe „Die Profis“ treten jedoch die besten Patissiers und Konditoren des Landes gegeneinander an. Um eine Runde weiterzukommen, müssen die Teilnehmer in jeder Folge verschiedene Herausforderungen meistern und dabei ihre Backkünste unter Beweis stellen. Wer sich am geschicktesten anstellt, gewinnt am Ende die Show. Die Siegerin oder der Sieger erhält eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro sowie den „Goldenen Cupcake“.

Bewertet werden die Kreationen der Hobbybäcker von einer dreiköpfigen Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt, Spitzenpatissier Christian Hümbs und Günther Koerffer, ehemaliger Hofkonditor des schwedischen Königshauses. Als Moderatorin führt Enie van de Meiklokjes durch die Sendung. Von „Das große Backen“ existieren mehrere Specials, darunter der Promi-Ableger „Das große Promi-Backen“ und das „Osterspezial“. 2025 erscheint Staffel 13 von „Das große Backen“ in der Profi-Edition. Diesmal gibt keine Teams, jeder kämpft für sich alleine: Die Profis treten im direkten Duell gegeneinander an.

Wie lauten die Sendetermine von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Wer sind die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Sendetermine

Insgesamt dürfte die neue Staffel von „Das große Backen“ aus etwa sechs Folgen bestehen. Da diese immer mittwochsabends im Fernsehen laufen, ergeben sich daraus folgende Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 2. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Folge 2: Mittwoch, 9. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Folge 3: Mittwoch, 16. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Folge 4: Mittwoch, 23. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Folge 5: Mittwoch, 30. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Folge 6: Mittwoch, 6. August 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Übertragung von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 im TV und Stream

Wie bereits erwähnt, läuft „Das große Backen“ sowohl im Free-TV bei SAT.1 als auch online im Stream auf Joyn. Dort können die einzelnen Folgen jederzeit vollständig abgerufen werden. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos, lediglich eine Registrierung ist erforderlich, um auf bestimmte Inhalte der Plattform zugreifen zu können.

Wer sind die Kandidaten bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Folgende acht Profis gehen bei „Das große Backen“ 2025 an den Start:

Benjamin (29), aus Feldthurns (Südtirol)

Theresa (32), aus Beckum im Münsterland

Rowena (28), aus Koblenz

Caro (32), aus Lübeck

Larissa (27), aus Bernkastel-Kues

Joana (26), aus Wolfenbüttel

Valentina (19), aus Wien (Österreich)

Jennifer (39), aus Merkendorf

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Das ist die Jury

Normalerweise werden die Kreationen der Hobbybäcker nur von zwei Juroren bewertet. In „Das große Backen - Die Profis“ bekommen Tortenkünstlerin Bettina Schliephake-Burchardt und Spitzenpatissier Christian Hümbs erneut Unterstützung von Günther Koerffer, dem ehemaligen Hofkonditor des schwedischen Königshauses.

Wer moderiert „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Im Vergleich zu den vorherigen Staffeln gibt es keinerlei Veränderungen, was die Moderation angeht: Dieser Job obliegt in den neuen Folgen nach wie vor Enie van de Meiklokjes.