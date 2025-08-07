„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wo läuft die Show im TV oder Stream?

„Das große Backen – Die Profis“ ist zurück. Bei der Sendung handelt es sich um einen Ableger der beliebten Back-Show „Das große Backen“. Der Unterschied: Es treten erfahrene Konditoren, Patissiers und Meisterbäcker gegeneinander an. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. Nicht nur die Teilnehmer sind neu, sondern auch die Regeln. Statt wie bisher im Team treten die Kandidatinnen und Kandidaten jetzt im direkten Duell gegeneinander an. Dabei messen sich die Back-Profis in jeder Folge in den Kategorien Kreativität, Präzision und Handwerkskunst. Neben den klassischen Disziplinen erwarten die Teilnehmer auch Speed-Challenges und Prüfungen in anderen Disziplinen wie das Herstellen spektakulärer Stücke oder besonders detaillierter Werke. Am Ende kann nur ein Profi überzeugen und mit dem Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld nach Hause gehen.

Wo wird „Das große Backen - Die Profis“ übertragen? Gibt es Wiederholungen der Folgen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zur Show finden Sie hier.

„Das große Backen – Die Profis“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung von „Das große Backen“ in der Profiedition übernimmt wie gewohnt der Sender Sat.1. Die Ausstrahlung der Episoden erfolgt wöchentlich, immer mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr. Um die Show zu verfolgen, müssen Sie also lediglich vom 2. Juli 2025 bis zum 6. August 2025 mittwochabends ihren Fernseher einschalten und das passende Programm auswählen. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Sendung im linearen Fernsehprogramm anzusehen, können Sie zusätzlich auf den kostenfreien Live-Stream von Joyn zurückgreifen. Auf der Streaming-Plattform ist lediglich die Erstellung eines Accounts erforderlich.

„Das große Backen - Die Profis“: Werden die Folgen wiederholt?

Sollten Sie eine Sendung verpasst haben oder am Mittwochabend keine Möglichkeit haben, die Show zu sehen, besteht kein Grund zur Sorge. Es gibt zwei Optionen, die Sendung in der Wiederholung zu sehen. Zum einen werden die Folgen im linearen Fernsehprogramm wiederholt. In der Regel laufen die Episoden nach der Erstausstrahlung erneut auf Sat.1, und zwar in der folgenden Nacht. Zudem werden die Episoden auf sixx gezeigt. Die Ausstrahlung erfolgt dort üblicherweise am folgenden Samstag zur Primetime um 20:15 Uhr. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, die Episoden auf der Streamingplattform Joyn erneut anzuschauen. Dort sind alle Ausgaben nach der Erstausstrahlung kostenlos verfügbar.

Wer hat „Das große Backen - Die Profis“ bisher gewonnen?

Den Ableger „Das große Backen - Die Profis“ gibt es seit 2019. Die folgenden Profi-Bäckerinnen und Profi-Bäcker haben die Sendung seither gewonnen:

2019: Team Gelb - Tamara und Maximilian

2020: Team Schwarz - Regina und Sybille

2021: Team Gelb - Helmut und Oliver

2022: Team Schwarz - Natalie und Michael

2023: Team Rot - Annika und Lisa

Wer sind in diesem Jahr die Kandidaten und Kandidatinnen?

Benjamin (29), aus Feldthurns, Südtirol

Theresa (32), aus Beckum im Münsterland

Rowena (28), aus Koblenz

Caro (32), aus Lübeck, Schleswig-Holstein

Larissa (27), aus Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz

Joana (26), aus Wolfenbüttel, Niedersachsen

Valentina (19), aus Wien, Österreich

Jennifer (39), aus Merkendorf, Bayern

Das sind die Jury-Mitglieder im Jahr 2025:

Bettina Schliephake-Burchardt

Christian Hümbs

Günther Koerffer