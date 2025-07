„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist raus in Folge 4?

Für viele Süßigkeitenfans ist „Das große Backen“ schon seit Jahren ein fester Programmpunkt im TV-Kalender. Nicht weniger spannend ist ihr verhältnismäßig neuer Ableger „Das große Backen - Die Profis“. Hier treten statt Hobbybäckern ausschließlich erfahrene Konditorinnen und Konditoren, Patissiers sowie Meisterbäcker gegeneinander an. Die aktuelle Staffel bringt nicht nur frische Kandidatinnen und Kandidaten mit sich, sondern auch ein angepasstes Regelwerk. Statt der altbekannten Teamwettkämpfe treten die Bäcker nun Kopf an Kopf in Einzelprüfungen gegeneinander an. Zu ihren Challenges zählen neben den klassischen Aufgaben auch temporeiche Herausforderungen und spezielle Prüfungen von Gastjuroren. Am Ende steht nur noch eine Person am Backofen und sichert sich neben der Siegesprämie, dem Goldenen Cupcake, auch ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Für wen ist der Traum vom Sieg kurz vor dem Halbfinale geplatzt? Hier finden Sie alle Informationen zur vierten Folge.

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 23. Juli 2025?

In der vierten Folge standen die Bäckerinnen und Bäcker vor drei großen Herausforderungen. In der ersten Aufgabe sollten Hybrid-Kreationen hergestellt werden. Das heißt, die Kandidaten mussten zwei klassische Desserts zu einem völlig neuem vereinen. Dabei sollte trotzdem erkennbar bleiben, aus welchen Komponenten die Süßigkeit besteht. In der darauf folgenden Speed-Challenge forderte die Jury Zuckerblüten aus Isomalt. Den Abschluss der Episode bildete erneut eine Gastjuroren-Aufgabe. Starkoch Alexander Herrmann brachte sein eigenes Signature-Dessert mit, welches die Kandidaten lediglich durch eine Verkostung so originalgetreu wie möglich nachbacken mussten.

In dieser Ausgabe lieferten sich die Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer dabei den Absprung ins Halbfinale knapp verpasste, war Bäckerin Valentina. Die junge Kandidatin scheiterte an der ersten Aufgabe und konnte die Jury mit ihrem Hybrid-Dessert nicht überzeugen. Obwohl sie das Dessert von Alexander Herrmann dann fast perfekt nachstellte und viel Lob vom Starkoch erhielt, konnte sie ihren Punkteabstand zu den anderen Kandidaten nicht mehr aufholen. Mit letztlich 37 Punkten landete sie ganz knapp hinter ihrer Konkurentin Theresa und musste dadurch die Show in der vierten Folge verlassen.

Überraschend gut lief es in dieser Episode für Carolin. Nachdem sie in der Woche zuvor fast rausgeflogen war, meisterte die Kandidatin am 23. Juli alle Aufgabe sehr souverän und sicherte sich mit insgesamt 52,5 Punkten die rote Schürze.

Wer ist raus bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Jede Woche muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Schürze an den Nagel hängen. Für diese Bäcker ist der Traum vom Goldenen Cupcake bereits geplatzt:

Joana (26) aus Wolfenbüttel in Niedersachsen - raus in Folge 1

Jennifer (39) aus Merkendorf in Bayern - raus in Folge 2

Larissa (27) aus Bernkastel-Kues in Rheinland-Pfalz - raus in Folge 3

Valentina (19) aus Wien - raus in Folge 4

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Diese Bäckerinnen und Bäcker haben den Absprung ins Halbfinale geschafft:

Benjamin (29) aus Südtirol

Theresa (32) aus dem Münsterland

Rowena (28) aus Koblenz

Carolin (32) aus Lübeck

Wann läuft die nächste Episode von „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Der Blick auf die Sendetermine von „Das große Backen - Die Profis“ verrät, dass die nächste Ausgabe kommenden Mittwoch, am 30. Juli 2025, zur Primetime ausgestrahlt wird. Bei dieser Folge handelt es sich um das Halbfinale der Backshow.

„Das große Backen - Die Profis“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backsendung

Die Übertragung von „Das große Backen - Die Profis“ übernimmt natürlich Sat.1. Sollten Sie keinen Zugriff auf das klassische Fernsehprogramm haben, steht Ihnen alternativ stets der Live-Stream von Joyn kostenlos zur Verfügung.